Charles Rotter und Anthony Watts

Politico veröffentlichte am 9. Juli einen Artikel mit einer Überschrift, die darauf abzielt, Ihnen Angst zu machen: Die Regierung hat eine zuvor stark geschwächte Behörde zum Klimawandel wiederbelebt, die nun von einem Klimaskeptiker geleitet wird. Bei dieser Behörde handelt es sich um das „U.S. Global Change Research Program“. Am 30. Juni 2025 schloss die Trump-Regierung die Website globalchange.gov, woraufhin diese offline ging. Nun ist der neue Leiter ein ehemaliger Geochemiker der University of Alabama, ein selbsternannter Professor im Exil, der einen Großteil seiner Zeit damit verbringt, die etablierte Klimawissenschaft online in Frage zu stellen: Dr. Matthew Wielicki. Er wird nun das Flaggschiff des Programms leiten, die vom Kongress vorgeschriebene „National Climate Assessment“ (Nationale Klimabewertung). Politico stellt die Sache so dar:

Der Kongress schuf das US-amerikanische Programm zur Erforschung globaler Veränderungen (U.S. Global Change Research Program) durch den Global Change Research-Gesetz von 1990. Zu Beginn waren es dreizehn, später dann fünfzehn Bundesbehörden, die ihre Klimaforschung über dieses Programm koordinieren; alle vier Jahre erstellt es den National Climate Assessment, einen umfangreichen Bericht darüber, wie sich der Klimawandel voraussichtlich auf die amerikanische Infrastruktur, die Landwirtschaft, die Wasserversorgung und die Wirtschaft auswirken wird. Dies ist kein Randdokument. Die Behörden stützen sich darauf, wenn sie Vorschriften erlassen. Prozessparteien stützen sich darauf, wenn sie klagen. Es hat gesetzliches Gewicht, und genau deshalb ist die Kontrolle darüber nun schon über drei Regierungen hinweg umstritten.

Man sollte sich vor Augen führen, wie es dazu gekommen ist. Die Regierung hat das Programm im Jahr 2025 ausgehöhlt, den Vertrag zur Finanzierung des technischen Personals gekündigt und die Autoren entlassen, die bereits am sechsten Sachstandsbericht arbeiteten. Was Politico nun beschreibt, ist die Wiederaufnahme der Arbeit des Amtes unter neuer Leitung. Daher wird die Ernennung einer Person, die der vorherrschenden Propaganda skeptisch gegenübersteht, in der Berichterstattung als Skandal an sich dargestellt.

Nichts davon ist improvisiert. Der Haushaltsdirektor des Weißen Hauses Russ Vought bezeichnete das Programm jahrelang als Quelle dessen, was er als „Klimapanikmache“ bezeichnete, welche die Exekutive strenger kontrollieren sollte – eine Ansicht, die er im Strategiehandbuch „Project 2025“ klar darlegte. Die Wiederaufstellung unter der Leitung eines Skeptikers ist also keine Überraschung. Es ist der Plan, der wie vorgesehen funktioniert. Ob man das begrüßt oder fürchtet, hängt fast ausschließlich davon ab, was man ohnehin schon davon hält, was aus dem Programm geworden ist.

Beachten Sie diesen Schritt. Der Einwand ist nicht, dass Wielicki keine wissenschaftliche Ausbildung hat. Er ist promoviert und hat Veröffentlichungen vorzuweisen. Der Einwand ist, dass er zu den falschen Schlussfolgerungen gelangt. Das ist ein anderer Vorwurf, als es zunächst den Anschein hat, und es lohnt sich, dies klar zu benennen, bevor wir weitermachen.

Hier ist das meiner Meinung nach wichtigste Detail, und es stammt direkt aus der Berichterstattung von Politico selbst. Die unter Energieminister Chris Wright zusammengestellte Forschergruppe – die gleiche Gruppe, die im vergangenen Jahr den Bericht des Energieministeriums „A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate“ verfasst hatte – schlug eine Überarbeitung der Bewertung vor. In einem aus Gerichtsakten stammenden Dokument wiesen sie darauf hin, dass der bestehende Bericht gerade deshalb enormen Einfluss habe, weil er in Klimaprozessen regelmäßig als Quelle herangezogen werde.

Die Bedenken hinsichtlich der Bewertung, die von genau denjenigen geäußert werden, die sie überarbeiten wollen, beziehen sich nicht in erster Linie darauf, dass sie das Wetter falsch beschreibt. Vielmehr geht es darum, dass sie als Beweismittel dient.

Der Nationale Klimabericht ist zu einer tragenden Grundlage in Gerichtsverfahren gegen Energieunternehmen und bei der rechtlichen Verteidigung von Bundesvorschriften geworden. Das ist eine Aussage darüber, wie das Dokument genutzt wird, nicht darüber, wie sich die Temperatur tatsächlich entwickelt hat. Und wenn man das einmal erkannt hat, erscheint der Streit darüber, wer das Programm leitet, weniger als ein Streit um wissenschaftliche Fragen, sondern vielmehr als ein Streit um ein Rechtsinstrument. Es ist kein Zufall, dass der Bericht des Energieministeriums zeitgleich mit dem Vorstoß der EPA veröffentlicht wurde, das „Endangerment Finding“ von 2009 zu überdenken – jener regulatorische Grundpfeiler, zu dessen Aufrechterhaltung der Bericht beiträgt.

Das verdeutlicht, worum es geht. Wenn ein Bericht verfasst wird, der vor Gericht zitiert werden soll, ist der Druck, darin etwas Bestimmtes zum Ausdruck zu bringen, kein Fehler, den ein skeptischer Redakteur heimlich einschleust. Es ist ein Merkmal, das ein skeptischer Redakteur in Frage stellt.

Judith Curry, eine der von Wright ausgewählten Wissenschaftlerinnen und ehemalige Vorsitzende des Fachbereichs für Erd- und Atmosphärenwissenschaften an der Georgia Tech, lieferte Politico die schärfste Form der inhaltlichen Kritik. Ihr Einwand war konkret: Die letzte Bewertung stützte sich viel zu stark auf extreme Emissionsszenarien. Aus diesem Grund bezeichnete sie diese Bewertung als „so gut wie nutzlos“.

Regelmäßige Leser werden wissen, warum das so kommt. Seit Monaten dokumentieren wir ausführlich, wie genau diese Szenarien still und leise aus der gängigen Klimamodellierung verschwinden. Am 7. April 2026 hat das ScenarioMIP-Team SSP5-8.5 und SSP3-7.0 offiziell aus CMIP7 gestrichen. In dem Konzept von Van Vuuren et al. 2026 in „Geoscientific Model Development“ hieß es, der alte Hochemissionspfad sei „unplausibel“ geworden. Dieses Wort hat eine enorme Tragweite.

Wir haben über die Veröffentlichung berichtet, als diese erschien, nachverfolgt, wie das diskreditierte Szenario nach wie vor die Literatur zu den Auswirkungen dominiert, beobachtet, wie es eine neue Katastrophenstudie untergrub, und uns mit Roger Pielke Jr. unterhalten, der seit Jahren argumentiert, dass das Szenario von vornherein nie plausibel war. Pielkes direkter Vergleich unter Verwendung des FaIR-Emulators ergibt, dass das neue CMIP7-High-Szenario bis zum Ende des Jahrhunderts eine um etwa 0,9 Grad Celsius geringere Erwärmung hervorruft als das inzwischen ausgemusterte SSP5-8,5-Szenario.

Wenn Curry also sagt, dass sich die Bewertung zu stark auf diese Emissionsszenarien stützte, äußert sie damit keinen nebensächlichen Beschwerdepunkt. Sie beschreibt etwas, das die Modellierungsgemeinschaft selbst inzwischen schriftlich in der führenden Fachzeitschrift ihres Fachgebiets eingeräumt hat. Das Extremszenario, auf dem ein Großteil der alarmierenden Formulierungen im National Climate Assessment beruhte, ist das gleiche Szenario, von dem sich dessen eigene Verfasser in diesem Frühjahr distanziert haben.

Das hat nachgelagerte Auswirkungen. Die am häufigsten zitierten Zahlen des Berichts – die prognostizierten Einbußen beim BIP, die Karten zu Küstenüberflutungen, die Schätzungen zum Zusammenbruch der Landwirtschaft – wurden in vielen Fällen auf der Grundlage dieses emissionsintensiven Szenarios berechnet. Nimmt man diese Grundlage weg, verschieben sich die Zahlen, manchmal sogar erheblich. Ein Redakteur, der darauf besteht, dass der nächste Bericht Szenarien verwendet, die von den Modellierern nach wie vor befürwortet werden, zensiert damit nicht die Wissenschaft. Er fordert lediglich, dass sie auf dem aktuellen Stand bleibt.

Hier ist die Sichtweise der Gegenseite.

Wielicki ist kein bekannter Name, und die Bezeichnung als „Professor im Exil“ ist genau die Art von Etikettierung, die leicht zum Spott einlädt. Seine Ernennung wurde durch seine eigenen Social-Media-Beiträge und eine einzige anonyme Quelle bestätigt; daher ist bei den genaueren Details eine gewisse Vorsicht geboten, bis die Behörde eine offizielle Stellungnahme abgibt.

Inhaltlich gesehen versetzte der DOE-Bericht, auf dem diese neue Ausrichtung offenbar aufbaut, den „Konsens“ in Aufruhr. Mindestens fünfundachtzig alarmistische Wissenschaftler verfassten eine über vierhundert Seiten umfassende Gegendarstellung, die ihre Autoren als voreingenommen und unzuverlässig bewerteten.

Zudem entschied ein Bundesrichter Anfang 2026, dass Wrights Arbeitsgruppe unter Verstoß gegen das Bundesgesetz zur Transparenz zusammengestellt worden war, obwohl der gleiche Richter es ablehnte, den Bericht aus den Akten zu streichen.

Michael Kuperberg, der das Programm unter zwei früheren Regierungen leitete, brachte gegenüber Politico seine übliche Sorge hinsichtlich des Konsens‘ unverblümt zum Ausdruck: Eine von einer kleinen, handverlesenen Gruppe verfasste Bewertung werde nicht das gesamte Fachgebiet repräsentieren, und das eigentliche Opfer werde das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft auf Bundesebene sein.

Das ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Wenn das Vertrauen der Öffentlichkeit in einen Regierungsbericht davon abhängt, jeden Forscher auszuschließen, der anderer Meinung ist, dann beruhte dieses Vertrauen nie auf der Wissenschaft selbst. Es beruhte vielmehr auf dem Konsens zu diesem Thema.

Beachten Sie jedoch, worauf die Gegendarstellung und das Urteil nicht eingehen. Bei der Entscheidung der Richter zur Transparenz ging es um den Prozess, darum, wie die Gruppe einberufen wurde, nicht darum, ob die Gruppe Recht hatte. Und die von Curry vorgebrachte Kritik am Szenario – die wir hier seit Monaten dokumentieren – bleibt davon völlig unberührt, da sie gar nicht vom DOE stammt. Sie stammt von Van Vuuren und dem ScenarioMIP-Team. Man kann die Modellierer nicht widerlegen, indem man die Modellierer zitiert.

Das ist also der Kern der Sache. Ein skeptischer Wissenschaftler wurde mit der Erstellung eines steuerfinanzierten Berichts betraut, der als Grundlage für bundesweite Regulierungsmaßnahmen und Klimaklagen dient, und in der Berichterstattung wird seine Skepsis als Grund für seine Untauglichkeit dargestellt. Ich würde es genau umgekehrt sehen. Ein Dokument mit einem derart großen rechtlichen und finanziellen Gewicht sollte einem skeptischen Redakteur standhalten können. Wenn es das nicht kann, sagt das etwas Wichtiges über das Dokument aus.

Die Überprüfung einer staatlichen Bewertung durch jemanden, der dazu neigt, sie in Frage zu stellen, ist keine Bedrohung für die Wissenschaft. Es ist ein Stresstest.

Und hier kommt der lustige Teil: Dr. Michael Mann reagierte – wie zu erwarten war – auf Twitter:

Er hat außerdem diesen Tweet ausgegraben:

Die köstliche Ironie dabei ist, dass Mann nie gebeten wurde, den Vorsitz der USGRP oder einer anderen nationalen Klimaorganisation zu übernehmen, obwohl er derjenige ist, der alle Auszeichnungen hat und sich selbst als „Nobelpreisträger“ bezeichnet.

Das muss ihm wirklich sauer aufstoßen, sobald er es merkt – oder jemand ihn darauf hinweist, weil er zu blind ist, um es selbst zu sehen.

GEWONNEN.

P.S.: Lustigerweise präsentiert sich Mann bereits mit „Haaren in Flammen“.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/07/09/trump-admin-brings-skepticism-to-national-climate-assessment-politico-clutches-pearls/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE