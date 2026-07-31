17. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz (IKEK-17) in Halle/S.

Die Grenzen der Klimawissenschaft: Sonnenvariabilität, natürliche Zyklen und Modellunsicherheit von Nicola Scafetta, Universität Neapel „Friedrich II.“, Fachbereich Geowissenschaften, Italien

Prof. Scafetta erklärt, welche Faktoren tatsächlich unser Klima bestimmen. Ist es der „Schadstoff“ CO2 – oder eher astronomische Zyklen plus städtischer Wärmeinseleffekt?

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