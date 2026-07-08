Daily Caller News Foundation, Derek VanBuskirk, Reporter

Nachdem die Klimaneutralität Priorität erhalten hatte, sieht sich der demokratisch-sozialistische Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani, mit Gegenwind konfrontiert. Er hatte die Einwohner aufgefordert, ihre Klimaanlagen auf minimal 78° F [umgerechnet ~ 25° Grad Celsius] einzustellen und den Stromverbrauch einzuschränken, um der Hitzewelle entgegenzuwirken.

Mamdani teilte den acht Millionen Einwohnern New Yorks am Mittwoch mit, dass das Stromnetz auf Hochtouren laufe. Er rief die Bevölkerung auf, ihre Klimaanlagen höher zu stellen, nicht benutzte Lampen und elektronische Geräte auszuschalten und möglichst viele Geräte vom Netz zu trennen.

„Ein stabiles Stromnetz bedeutet, dass die Klimaanlagen laufen und Leben gerettet werden“, sagte Mamdani. „Lasst uns gemeinsam die Nachfrage senken und die Hitze überstehen.“

Der Grund dafür, dass das Stromnetz möglicherweise Überstunden leistet, liegt jedoch in der Verabschiedung des Climate Leadership & Community Protection Act durch den Staat im Jahr 2020, der ein Netto-Null-Ziel bis 2050 festlegte.

Den Rahmen für den Gesetzentwurf bildete New York Renews, ein Zusammenschluss von über 300 Mitgliedsorganisationen, der sich für Klimagerechtigkeit und die Souveränität indigener Völker einsetzt . Die Gruppe drängte auf die Einführung einer CO₂-Steuer und kämpft dafür, dass das Gesetz von 2020 „Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und die ursprünglich im verabschiedeten Gesetz festgelegten Prioritäten in den Mittelpunkt stellt“.

Um das Ziel zu erreichen – eine Reduzierung der Emissionen um 85 Prozent und eine Kompensation der Emissionen um 15 Prozent – muss der Staat ein Zwischenziel bis 2030 anstreben, indem er eine Quote von 70 Prozent erneuerbarer Energien und bis 2040 eine 100-prozentige emissionsfreie Stromerzeugung erreicht.

New York: Es ist heiß draußen, und das Stromnetz läuft auf Hochtouren, um uns kühl zu halten.

Stellen Sie Ihre Klimaanlage auf 78 Grad ein, schalten Sie nicht benutzte Lichter/Elektronikgeräte aus und ziehen Sie, was möglich ist, den Stecker.

Auch unsere Stadt leistet ihren Beitrag: Sie hält die 78-Grad-Regel in unseren Gebäuden ein,…

– Bürgermeister Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) 1. Juli 2026

Der Meteorologe Roger Caiazza, der über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Luftqualitätsbranche verfügt, berichtete im April, dass die Abhängigkeit des Bundesstaates von Wind- und Solarenergie es „unmöglich macht, die angestrebten Vorgaben für erneuerbare Energien zu erfüllen und gleichzeitig eine sichere und ausreichende Stromversorgung zu gewährleisten“.

Caiazza erläutert, dass „elektrische Systeme auf Zuverlässigkeit bei Spitzenlast ausgelegt sein müssen“, beispielsweise wenn eine Stadt während einer Hitzewelle gleichzeitig ihre Klimaanlage auf Hochtouren laufen lässt. Er glaubt jedoch, dass die im Gesetz geforderte Abhängigkeit von wetterabhängigen erneuerbaren Energien problematisch sein könnte, da „die Bedingungen, die die höchsten Lasten kennzeichnen, gleichzeitig auch die geringste zu erwartende Verfügbarkeit von Windressourcen aufweisen“.

Obwohl die Solarenergie im Sommer ihren Höhepunkt erreicht, während die Windenergie ihren Tiefpunkt erreicht, sagte Caiazza, dass sich die beiden Energiequellen „so schnell verändern könnten, dass die Betreiber nicht in der Lage wären, andere Erzeugungseinheiten anzupassen, um dies auszugleichen“.

Vielleicht ist es genau das, was einen Bürgermeister, der zuvor die „Wärme des Kollektivismus“ gefordert hat , dazu veranlasst, in allen Regierungsgebäuden vorzuschreiben, die Klimaanlage auf 78 ° F einzustellen und das Licht während des „höchsten Strombedarfs“ der Stadt auszuschalten oder zu dimmen.

Dieses Problem könnte jedoch über einen Appell des Bürgermeisters und die notwendige Reduzierung des Stromverbrauchs in städtischen Gebäuden hinausgehen, da die Stadt möglicherweise bald eine Verordnung erlassen wird, die vorschreibt, dass jedes Gebäude im Big Apple vollständig elektrisch betrieben werden muss. Dies bedeutet, dass ein plötzlicher Zusammenbruch des Stromnetzes dazu führen könnte, dass man weder einen Herd benutzen noch Warmwasser bereitstellen kann, da Erdgas durch Wind- und Solarenergie ersetzt wird.

Dies geschieht, nachdem das 2. US-Berufungsgericht am Dienstag entschieden hat, dass der Staat mit seinem „All-Electric Buildings Act“ fortfahren kann, wie Spectrum News 1 berichtet.

Viele Republikaner begannen, sich gegen Mamdanis Forderung zu wehren. Sowohl die republikanische Gouverneurin von Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, als auch der republikanische Abgeordnete aus Texas, Brandon Gill, wiesen auf die ihrer Meinung nach sozialistische Heuchelei von Mamdanis Behauptung hin.

Die republikanische Stadträtin von New York, Vickie Paladino, reagierte jedoch direkter und forderte die New Yorker auf, „ihr Leben normal weiterzuführen“ und, falls das Stromnetz zusammenbrechen sollte, „die Politiker zu bitten und zu erklären, warum wir als Stadt nicht über ausreichende Stromerzeugungskapazitäten verfügen“.

„Man darf das alles nicht hinnehmen oder normalisieren. Nichts, was Sozialisten sagen, ist glaubwürdig“, sagte Paladino und fügte hinzu, dass diese, wie in Europa, davon träumen, Klimaanlagen durch „Regulierung endgültig abzuschaffen“.

„Sagen Sie einfach nein“, schloss Paladino.

https://dailycaller.com/2026/07/02/new-york-city-climate-change-zohran-mamdani-socialist/