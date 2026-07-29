Von Marco Pino

Es ist eine der großen Krisen unserer Zeit! Hohe Strompreise belasten die Industrie, führen zu Verlagerung von Produktion und Arbeitsplätzen ins Ausland. Das Problem ist nicht neu: Deutschland zählt schon lange zu den Ländern mit den höchsten Strompreisen der Welt! Warum ist das so? Welche Rolle spielen Energiewende und Atomausstieg, wie groß ist der Impact von Rohstoffkosten und CO2-Preisen? Hier kommt alles, was ihr zur deutschen Strompreiskrise wissen müsst! Und vieles, was uns Medien, Politik und einige sogenannte Experten verschweigen. Eine große Flut an Zahlen, Daten, Fakten, die am Ende zu einer überraschend praktikablen Lösung führt! Marco Pino’s Adlerauge in Kooperation mit der Desiderius-Erasmus-Stiiftung: Warum ist unser Strom so teuer? (Und so lösen wir das Problem!) Aufgenommen auf einer Veranstaltung der Desiderius-Erasmus-Stiiftung am 12.6.2026 in Frankfurt am Main.

Anmerkung der Redaktion.

Im Video (am Schluss) versucht Marco Pino eine Brücke zur aktuellen Situation zu bauen und den großen Teil der „Erneuerbaren“ zu belassen, um rel. viel Strom daraus zu gewinnen. Das ist der Teil des Videos, der keine Zustimmung von Seiten der Redaktion findet.

Nur weil Leute damit Geld verdienen, ist es noch kein Grund, es dabei zu belassen. Es gilt, nicht nur das Geld zu verdienen ist eine Sache des Marktes, sondern auch wie die „Erneuerbaren“ den Markt, die Versorgungssicherheit und die Umwelt belasten.

Und das tun sie über alle Maßen. Der Grund dafür liegt letztendlich in der extrem geringen Energiedichte (Beispiel:Gigawattstunden Batterien und Batterien Herstellung

und den Kirchhoffschen Gesetzen:

„Die Notwendigkeit der sekundengenauen Leistungsbalance ist keine technische Einschränkung oder Regel der Netzbetreiber, sondern eine direkte Konsequenz der Kirchhoffschen Gesetze und des Energieerhaltungssatzes. Ohne diese Balance wäre das Netz physikalisch unmöglich stabil zu betreiben.“

Von daher ist es sehr wichtig diesen Erneuerbaren den Garaus zu machen. Anfangen kann man damit, dass die Vorrangeinspeisung fallen muss.