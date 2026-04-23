WUWT, NoTricksZone, P. Gosselin
Wie alles andere in der grünen Bewegung entwickelt sich auch die Elektromobilität zu einem riesigen Geldvernichtungssenke.
Das deutsche Online- Nachrichtenportal Blackout News berichtet , dass die globale Automobilindustrie aufgrund eines massiven finanziellen Einbruchs im Bereich der Elektrofahrzeuge (EV) vor einer „möglicherweise existenzbedrohenden Krise“ steht.
Im Jahr 2024 beliefen sich die Verluste im Segment der Elektroautos auf rund 60 Milliarden Euro (70 Milliarden US-Dollar). Große Hersteller wie Volkswagen, Ford und General Motors mussten aufgrund einer Überschätzung des Marktes erhebliche Wertberichtigungen vornehmen.
Erwartungen prallen auf die Realität
Blackout News weist auf eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Hersteller und der Realität hin. Berichten zufolge lehnen viele Kunden Elektrofahrzeuge ab oder verzögern den Kauf aufgrund von 1) hohen Anschaffungspreisen, 2) begrenzter Reichweite und langer Ladezeiten, 3) Unsicherheit bezüglich der Batterielebensdauer und 4) dem Auslaufen staatlicher Subventionen (Kaufprämien), die die Nachfrage zuvor künstlich gestützt hatten.
Die Verbraucher kooperieren nicht.
Der Artikel behauptet, dass Autohersteller politische Ziele (wie CO₂-Vorschriften und Verbote von Verbrennungsmotoren) über die Logik der Marktwirtschaft gestellt hätten. Diese „ideologische Fehlorientierung“ habe zu massiven Investitionen in Produktionskapazitäten geführt, die der Markt derzeit nicht tragen wolle.
Als Reaktion auf diese Verluste korrigieren die Unternehmen ihre Strategie drastisch. So reduziert Ford beispielsweise die Investitionen in Elektrofahrzeuge, General Motors passt die Produktionsziele an und Volkswagen intensiviert seine Kostensenkungsprogramme.
Die wirtschaftlichen Folgen sind gravierend. Die Krise führt zu Produktionskürzungen, Projektstopps und erhöhter Unsicherheit für Beschäftigte und Zulieferer. Hohe Rohstoffpreise und fehlende Skaleneffekte (aufgrund geringer Produktionsmengen) bedeuten, dass die Hersteller mit niedrigen Margen und Überkapazitäten zu kämpfen haben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Übergang zur Elektromobilität ein „Milliarden-Euro-Grab“ darstellt, das dadurch verursacht wurde, dass die Hersteller die Präferenzen der Verbraucher ignorierten und stattdessen politischen Vorgaben und realitätsfernen grünen Ideologien folgten.
Werden die Gesetzgeber jemals aufwachen?
https://wattsupwiththat.com/2026/04/19/ev-industry-reached-70-billion-in-losses-in-2024-due-to-delusional-green-ideologies/
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Es muß durchgepeitscht werden, was religiös-ideologisch zur staatsdoktrin erhoben wurde.
Es DARF nicht scheitern, andernfalls fällt ja ein hauptpfeiler am kartenhaus der ganzen CO2-panik weg.
EIKE_2026-04-23_die-elektroautoindustrie-verzeichnete-im-jahr-2024-aufgrund-realitaetsferner-gruener-ideologien-verluste-in-hoehe-von-70-milliarden-us-dollar
Lang lebe das Blubbern eines V8-Benzinmotors!
Das „V8-Blubbern“ ist wiederum eine Erfindung von Cadillac.
Denn dort wollte man für die gemütlichen Straßenkreuzer
eben keine „Screamer“ haben, und so wurde an der Kurbelwelle
getüftelt. Das Ergebnis erschien im Jahr 1924:
Die Cross-Plane-Kurbelwelle, bei der die Hubzapfen
gekreuzt angeordnet sind.
Fazit: Das „Blubbern“ eines V8-Motors ist ein Ergebnis der
unregelmäßigen Verbrennung und der Zündfolge, die eine
einzigartige und charakteristische Klangqualität erzeugt.
Beispiele für V8-Sound:
Pulsierendes, tiefes Brüllen:
Die charakteristische Vibration des V8-Motors führt zu
einem tiefen, pulsierenden Klang.
Einfluss der Drehzahl:
Die Drehzahl beeinflusst die Intensität
und die Frequenz des Sounds.
Individualisierung:
Viele V8-Motoren werden mit einer individuellen
Auspuffanlage versehen, um den Sound weiter
zu optimieren.
Fazit: Es gibt überhaupt keinen Grund dafür,
warum Deutschland nicht wieder
V8-Benzinmotoren produziert!
Siehe dazu auch ganz aktuell:
https://eike-klima-energie.eu/2025/06/09/ironie-deutsche-stadt-sagt-einen-klima-hitze-und-duerretag-ab-wegen-kuehlen-nassen-wetters/
Wenn man nicht weiß, wie viel davon steuerrechtlich obligatorische Abschreibungen sind, sagt die Zahl gar nichts…. Aber wen interessiert das, oder?
E-Auto Bestandsentwicklung in Deutschland.
Herzlichen Glückwunsch fröliche Ute. Bei einem Gesamtbestand an Fahrzeugen in Deutschland von rund 50 Mio. macht das ja schon einmal 4,4 % aus, dazu hat es 20 Jahre gebraucht. Die haben das aber nicht bewerkstelligt, sondern die vielen staatlichen Leckerlis die so aus dem Steuersäckel und Sondervermögen als Lockvögel verschleudert worden sind.
Den Verantwortlichen der Automobil-Industrie muss man vorwerfen, dass sie derartige, natürlich viel größere Leckerlis, ebenfalls eingesammelt haben, die zu irren Kosten von Produktentwicklungen und Produktionsumbauten einschließlich Akku-Entwicklungen mit Rein und Raus geführt haben. – Im Allgemeinen nennt man das Bestechung durch die Regierung.
Nichts an der E-Mobilität ist durchdacht. Was Ingenieure hätten leisten können, haben Politiker ohne geringstes technisches Verständnis als Großversuch in die Welt gesetzt.
Ob die sich auch in Flugzeuge setzen würden, wenn diese von Politikern ohne jede Kenntnis darüber, wie man ein Flugzeug fliegt, gesteuert werden? Vermutlich nicht. Und vermutlich auch nicht, wenn man Ihnen ein paar Mrd. Euro, freies Parken und Erlass von Steuern anbieten würde.
OK, sie haben ja einen angeborenen Lebenserhaltungstrieb, den sie nicht wie einen ordentlichen Beruf haben erlernen müssen. Bei der E-Mobilität bleiben sie ja ohnehin mit ihren großvolumigen und gepanzerten Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren verschont. Den Schaden hat ja nur das Volk, das macht man mit einem Eid einfach weg, wahrscheinlich kreuzen sie beim Nachplappern hinter ihrem Rücken 2 Finger. Das haben sie schon im Kindergarten gelernt, ohne dass es irgendwie anstrengend war und tieferer Beschäftigung bedurft hätte!
Stimmt doch Herr Habeck? Ist wie bei den Wärmepumpen, Windrädern und PV-Paneelen mit Umrichtern. (Was ein Umrichter ist, können Sie bei KI nachfragen, Windräder kennen Sie vermutlich noch aus der Kindheit, wo Sie mit einem kleinen Papierwindrad in der Hand um den Tisch herum gerannt sind. Ob Sie inzwischen wissen, warum es sich trotzdem gedreht hat, obwohl Ihr Tisch ja sicher in einer windfreien Zone gestanden hat?)
Und was sagt uns dies?
Ist Deutschland das dümmste Land?
Nutzen die Käufer nur die Preisvorteile, die von der Allgemeinheit getragen werden?
Hat die geringe Anzahl in Relation zu der Zahl der Gesamtfahrzeuge etwas Vorteilhafteres
für die Menschheit?
Sollten die, in meinen Augen illegalen, Vergünstigungen wegfallen und damit die
Produktion von diesen dann unnützen Fahrzeugen?
Ändert sich gar durch E-Fahrzeuge das Wetter?
Jeder sollte sich frei entscheiden, was er kaufen möchte.
Die Judikative darf keine Unterschiede machen.
Ab sofort die gleichen Steuern und Abgaben für E‑Mobilität!
Dem Wetter, der Witterung und letztlich dem Klima ist das wurschtpiepegal!