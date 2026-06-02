Interview des libertären Dating-Coach Max Pütz mit Holger Thuß. Original hier: https://www.youtube.com/watch?v=dVFyj6bHKuI

„Also, hier mein knallhartes Fazit aus dem Video mit Holger Thuß, Präsident vom Eike Institut, einem der wenigen Institute, die den Klimawandel wirklich kritisch und fundiert hinterfragen:

Klimaangst ist ein riesiges Geschäft – Politik und Medien schüren Panik, um Macht und Geld zu sichern.

CO2 wird total falsch dargestellt: 99% kommen natürlich, menschlicher Anteil liegt bei max. 3%. Und das Gas selbst ist weder giftig noch sichtbar – aber sie tun so, als wäre es Teufelszeug.“ …..