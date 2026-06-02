Interview des libertären Dating-Coach Max Pütz mit Holger Thuß. Original hier: https://www.youtube.com/watch?v=dVFyj6bHKuI
„Also, hier mein knallhartes Fazit aus dem Video mit Holger Thuß, Präsident vom Eike Institut, einem der wenigen Institute, die den Klimawandel wirklich kritisch und fundiert hinterfragen:
Klimaangst ist ein riesiges Geschäft – Politik und Medien schüren Panik, um Macht und Geld zu sichern.
CO2 wird total falsch dargestellt: 99% kommen natürlich, menschlicher Anteil liegt bei max. 3%. Und das Gas selbst ist weder giftig noch sichtbar – aber sie tun so, als wäre es Teufelszeug.“ …..
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
…mehr noch! Statt Teufelszeug ist CO2 das Molekül des Lebens und sollte eigentlich zusammen mit H2O Sonnenlicht und Chlorophyll nicht nur für uns Menschen ungezügelt Arbeit im Ökosystem Erde verrichten. Stattdessen wird ein pastoraler Ablasshandel mit diesem Molekül praktiziert und in der Zivilisation Schindluder getrieben.