Der Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski von der Zeitung die WELT kritisierte schon häufiger die finanziellen und politischen Interessen hinter den Umwelt- und Klimawissenschaften. In einer Kolumne vom Oktober 2025 konstatiert er sogar: „In der Klimadebatte geht es selten um Wissenschaft“, was er mit fünf nachdenklich machenden Beispielen belegt.