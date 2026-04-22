Der Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski von der Zeitung die WELT kritisierte schon häufiger die finanziellen und politischen Interessen hinter den Umwelt- und Klimawissenschaften. In einer Kolumne vom Oktober 2025 konstatiert er sogar: „In der Klimadebatte geht es selten um Wissenschaft“, was er mit fünf nachdenklich machenden Beispielen belegt.
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Natürlich geht es den Leugnern des durch uns verursachten Klimawandels nicht um Wissenschaft. Das wissen doch alle. Erneut wird Bekanntes widergekäut.
Es geht den Kohle-, Öl- und Gaslieferanten darum, unsere Abhängigkeit von diesen Energieträgern weiter aufrecht zu halten. Drogenhändler machen das mit dem Anfixen ihrer Opfer genauso.
Sonne und Wind sind diesen Geschäftemachern ein Dorn im Auge. Etwas, was einfach nur geerntet werden muss, nicht verkauft werden kann, aber das eigene Geschäft beeinträchtigt, bekämpfen die mit Lügen und Desinformationskampagnen aber nicht mit Wissenschaft. Da kommt nichts. Es gibt keinen Artikel in einem Fachmagazin, der die Meinung stützt, die Verbrennung fossiler Energien hätte mit dem Klimawandel nichts zu tun.