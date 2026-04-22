Das moderne Klimanarrativ ruht auf einem wackeligen Fundament: der Annahme, dass die atmosphärische CO2-Konzentration vor der Industrialisierung stabil bei etwa 280 ppm lag und erst durch den Menschen in die Höhe getrieben wurde. Doch wer in die wissenschaftliche Literatur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts blickt, stößt auf eine Realität, die so gar nicht in das Weltbild von IPCC und Co. passen will.
In der aktuellen Klimadebatte wird uns ständig erzählt, die vorindustrielle CO₂-Konzentration in der Atmosphäre habe stabil bei etwa 280 ppm gelegen. Erst durch den Menschen sei sie auf heutige Werte um die 420 ppm gestiegen. Das klingt dramatisch – und passt perfekt zur Narrative der Klimakrise. Doch was sagen die historischen Quellen aus dem 19. Jahrhundert selbst? Chemiker wie der Schweizer Nicolas Théodore de Saussure haben mit den damals besten Methoden gemessen. Und ihre Ergebnisse stehen schwarz auf weiß in den Standardwerken der Zeit: Meyers-Konversationslexikon und Fachliteratur wie dem Handwörterbuch der Chemie. Die Werte? Deutlich höher – und stark schwankend. Kein stabiler „vorindustrieller“ Pegel von 280 ppm.
Bereits Ende der 1820er Jahre führte de Saussure systematische Messungen durch. In seiner 1830 veröffentlichten Abhandlung „Ueber die Schwankungen des Kohlensäure-Gehalts der Atmosphäre“ dokumentierte er hunderte Analysen. Das Neues Conversations-Lexikon für alle Stände (1857) fasst es zusammen:
„10 000 Volumtheile Luft enthalten 4,15 Volumenth Kohlensäure, nach einem Mittel aus 104 Beobachtungen“.
Das entspricht exakt 415 ppm. Die Einzelwerte schwankten je nach Wetter, Standort und Jahreszeit zwischen etwa 315 und 574 ppm.
De Saussure erfasste sogar den realen jahreszeitlichen Zyklus – etwas, das moderne Modelle erst Jahrzehnte später „entdeckten“. (Quelle: de Saussure 1830, zitiert in zeitgenössischen Lexika und detailliert analysiert im EIKE-Dokument).
Genau diese Erkenntnisse finden sich auch im Meyers-Konversationslexikon (4. Auflage, 1888). Unter dem Stichwort „Kohlensäure“ steht unmissverständlich:
„CO₂ findet sich zu etwa 0,04 Proz. in der Atmosphäre“.
Das sind 400 ppm – kein Tippfehler, keine Schätzung aus dem Blauen, sondern die Zusammenfassung der besten damaligen Messungen.
Der Eintrag ist online in Wikisource nachlesbar.
Ähnlich verhält es sich im Handwörterbuch der Chemie (herausgegeben von Professor Albert Ladenburg). Auch dort werden de Saussures präzise chemische Methoden (Barytwasser-Methode mit Bariumhydroxid-Absorption) und die daraus resultierenden hohen atmosphärischen Werte dokumentiert. Die Lexika der damaligen Zeit waren keine Meinungsblätter, sondern Spiegel des wissenschaftlichen Konsenses unter den führenden Chemikern Europas.
Eine umfassende Zusammenstellung all dieser historischen chemischen Analysen liefert das Dokument „180 Jahre atmosphärischer CO₂-Gasanalyse mittels chemischer Methoden“ von Ernst-Georg Beck (EIKE, 2016).
Darin sind über 90.000 Messungen seit 1812 ausgewertet – darunter zahlreiche Serien mit der Pettenkofer-Methode ab 1857, die eine Genauigkeit von ±3 ppm erreichte. Die Werte zeigten Maxima um 1825, 1857 und sogar über 400 ppm in den 1940er Jahren. CO₂ folgte dabei natürlichen Temperaturschwankungen, nicht umgekehrt.
Die Selektion der Wahrheit
Warum haben wir diese Daten vergessen? Die Antwort liefert der Blick in die Geschichte der Klimamodelle. Callendar und Keeling, die architektonischen Väter der modernen Treibhaustheorie, haben ein bequemes Ausschlussverfahren angewandt: Alles, was nicht in ihre Hypothese eines „gleichmäßigen vorindustriellen Zustands“ passte, wurde als „ungenau“ oder „durch lokale Verschmutzung verfälscht“ abgetan.
Der IPCC und die moderne Klimaforschung berufen sich fast ausschließlich auf Eisbohrkerne, die angeblich einen stabilen Wert von 280 ppm vor 1850 zeigen. Historische chemische Messungen werden als „ungenau“ abgetan – obwohl sie mit den präzisesten Methoden der Zeit (titrimetrisch, gravimetrisch) durchgeführt wurden und von Kapazitäten wie de Saussure, Reiset, Schulze oder Farsky stammen. Chemiker wie Pettenkofer, deren Verfahren über ein Jahrhundert Standard waren, keineswegs ungenau; sie arbeiteten mit einer Präzision, die modernen Anforderungen standhalten würde.
Der Physiker und Chemiker Beck zeigt in seiner Arbeit, dass viele frühe Messungen sogar systematisch unterschätzt wurden (durch Schlauchabsorption oder Trocknungseffekte), was die realen Werte noch höher macht.
Die Konsequenz ist klar: Die These eines „stabilen vorindustriellen CO₂-Gleichgewichts“ bei 280 ppm ist eine nachträgliche Konstruktion. Die Realität des 19. Jahrhunderts war eine schwankende, oft deutlich höhere Konzentration – ohne dass die Welt unterging.
CO₂ ist kein „Treibhausgift“, sondern ein natürlicher Bestandteil der Atmosphäre, der Pflanzenwachstum antreibt und auf Temperaturveränderungen reagiert.
Wer sich die Mühe macht, die Originalquellen zu lesen – Meyers-Konversationslexikon, Handwörterbuch der Chemie oder Becks 180-Jahre-Auswertung – erkennt schnell: Die Klimahysterie basiert nicht auf der vollständigen historischen Evidenz, sondern auf einer selektiven Auswahl. Die Chemiker des 19. Jahrhunderts hatten keine politische Agenda. Sie maßen einfach, was da war. Und das war mehr CO₂, als uns heute erzählt wird.
Links zu früheren TKP-Beiträgen zum Thema finden Sie unterhalb 👇
Der Beitrag erschien zuerst bei TKP hier
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Bin gespannt, wann die utes dieser welt mit irgendwelchen tot-schlag-„argumenten“ aus der hecke gesprungen kommen und das alles als falschaussagen „entkräften“.
Eine aussage bügelt die oben gemachten ECHTEN, wissenschaftlichen erkenntinnes aber sowieso: Das ist physik + chemie und die kommt weißen, alten männern und ist somit per se verwerfliche, rassistisch und nicht weiter zu beachten….weil PHÖSE !
Zu Becks Messungen gibt längst eine Veröffentlichung mit korrigierten Werten.
„CO2-Messungen im 19. Jahrhundert: Was Chemiker fanden und warum es die Klimaforschung ignoriert“
Die sog. Klimaforschung ignoriert es genau aus zwei Gründen:
1. Es ist gar keine Klimaforschung, es ist eine Spielerei mit physikalisch unsinnigen Temperatur-Mittelungen, als ob Klima aus Temperatur bestehen würde.
2. Es ist ein weltumspannendes kriminelles Geschäftsmodell auf Basis einer gut verbreiteten Glaubens-Ideologie, das einzig Vermögen ohne Leistungsbezug umverteilt. Ein Edenhofer vom PIK hat das ganz klar und unmissverständlich ausgedrückt. Er fühlt sich berufen, das Weltvermögen umzuverteilen, ja, das Weltvermögen, nicht die Barschaft in seiner Brieftasche. Das geht über normale Taschendiebe und Bankräuber gewaltig hinaus!
Nur Leugner des von uns verursachten Klimawandels kramen diese schon länge als falsch bekannten Werte immer wieder hervor. Was soll das denn?
Die Messmethoden damals waren fehleranfällig, die Messungen nicht standardisiert und es wurde an Stellen gemessen, die nicht repräsentativ für die Atmosphäre waren.
Die wissenschaftlich akzeptierten Werte von 280-300 ppm vor Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurden aus Eisbohrkernanalysen verifiziert und sind seit ca. einem halben Jahrhundert bekannt.
Solche Mittelwerte gibt es nicht …. zumindest nicht für Peter Puschner.
Die Leute im 18. Jhdt haben häufig genauer gemessen als wir heutzutage! Eine Titration, wie beschrieben ist sehr genau , da können aus 400 nicht plötzlich 280 ppm werden wie das Eisbohrkerne suggerieren! Da zweifle ich lieber das Ergebnis des Eisbohrkerns an, weil dort die Geschichte des Eises im Detail nicht bekannt ist und darüber hinaus Eisbohrkerne einen systematischen Fehler hin zu niedrigeren Werten aufweisen.
Wenn vor 200 Jahren schon 400 ppm gemessen wurden, zwischendurch auch mal 300 (nahe an der Grenze des Zusammenbruchs der Vegetation) weist das darauf hin, das es zyklische Schwankungen, unabhängig vom menschlichen Einfluss gibt. Aber das wird natürlich von den Abhängern der Klimahysterie verschwiegen um die eigene Ideologie, mit allen negativen Folgen für den Menschen und den Planeten durchzudrücken. Soviel dazu, man könnte Bücher füllen mit weiteren Argumenten, ich füchte aber das nützt wegen der Intoleranz dieser Anhänger des menschgemachten Klimawandels nichts.
Hier befindest du dich auf demverlorenem Pfad!
Hiertreiben es denkende Menschen, keine Papageien wie du.
Gilt das nicht auch für die „gemessenen“ Temperaturen?
Wie fehleranfällig waren die Messmethoden und welche waren es?
„Die Messmethoden damals waren fehleranfällig, die Messungen nicht standardisiert und es wurde an Stellen gemessen, die nicht repräsentativ für die Atmosphäre waren.“
Sie müssen sich schon entscheiden, entweder sind die Werte falsch oder die Messebene war falsch.
Richtig ist, die damaligen Werte waren keineswegs falsch, sie wurden nach bestem Standard analysiert und haben auch heute noch Gültigkeit. Denn wenn dem nicht so wäre, dann hätte Keeling und andere daraus nicht selektiv die zu ihren Annahmen passenden Werte rauspicken können. Auch fehlt es diesen Werten nicht an umfangreicher Dokumentation über Ort, zeitliche wie räumliche Bedingungen etc., Also ganz im Sinne heutiger wissenschaftlicher Sauberkeit von Analysen.
Also hat Keeling selbst seine Behauptung über deren Brauchbarkeit widerlegt. Sein Fehler sowie der seiner nachfolgenden „Wissenschafts-Eleven“ war und ist, Sie habens schlicht nicht realisiert/realisieren wollen, das sie Äpfel mit Birnen vergleichen, a:) eine hochdynamische Grenzschicht welche auch zu ihren Zeiten wie auch heute noch selbst innertags immer noch in genau derselben Volatilität pendelt wie die von ihnen gecancelten Werte, mit ihrem b:) dem Keeling-Wert, welcher eine vollig andere Schicht repräsentiert, ziemlich stabil und weniger dynamisch, den atmosphärischen Hintergrund. Auch wenn beide Ebenen eine vielzahl an Kopplungen aufweisen, so sind sie dennoch in vielerlei Hinsicht klar unterscheidbar. Unter dieser Betrachtung ist besonders interessant, das Keeling eigentlich den Kapazitätsfaktor für die Kühlung des Systems abbildet, während die Altvorderen die Grenzschichtdynamik abbilden mit ihrem bestimmenden Einfluss auf die horizontalen sowie vertikalen, Wetter- und damit Klimarelevanten Flüsse der irdischen Atmosphäre. Sie waren damit näher ander Realität „des Klimas“ dran als das heutige Modelle je sein können.
Denn die heutigen „Klimatologen“ vergleichen seither kunterbunt und munter volatile Grenzschichtdynamik mit einem Wert langfristig stabiler Durchmischung eines Systemhintergrundes. Sie dürfen sich nun gerne die Frage stellen, wer ist hier und heute eigentlich auf dem Holzweg und weshalb ist man heute trotz bester Möglichkeiten Analytischer Natur weniger Ertragreich in der Erkenntnisgewinnung als die Altvorderen mit ihren begrenzten Möglichkeiten. Und mit Erkenntnisgewinnung meine ich ganz bewusst Systemverständnis und nicht das heute übliche Cherry-Picking sogenannter Klimatologen, welche sich anscheinend eher als Erntehelfer verstehen denn als Systemwissenschaftler auf der Suche nach Verständnis.
Auch eisbohrkerne sind mittlerweile nicht unumstritten…..
Gibt es aktuelle Messungen nach den damals genutzten Apparaturen und Methoden? Wie hoch ist danach die Messunsicherheit, bzw. Streuung?
EIKE_2026-04-22_co2-messungen-im-19-jahrhundert-was-chemiker-fanden-und-warum-es-die-klimaforschung-ignoriert
Wieder eine Bestätigung mehr für die Korrektheit von
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
Kohle und die Kohlenwasserstoffe wie Erdgas (Methan),
Kerosin (praktisch Diesel) und Benzin haben nicht den
geringsten Einfluss auf den natürlichen Klimawandel.
Absolut korrekt, was der US-Präsident Donald Trump vor der UNO gesagt hat:
„Der Klimawandel ist der größte Betrug, der jemals an der Welt begangen wurde“.
In Deutschland wird es daher langsam Zeit,
dass die AFD mit unserer Trumpine (Kanzlerin Dr. Alice Weidel)
in die Regierungsverantwortung kommt.
Siehe auch
ECC_1943AD_NH.jpg,
Nördliche Hemisphäre von 1943 bis 2107.
Frank Wähner 22. April 2026 9:50
Was machen Sie, falls es wirklich dieses jahr einen El Nino gibt und die Temperaturen wieder nach oben gehen, statt wie in der Grafik zu fallen? Dann hätten Sie ein ähnliches Problem wie 2016. Dort hat Ihre durch Manipulation des Abstandes der Erde zur Sonne entstandene Kurve ein lokales Minimum. Die Temperaturreihe von UAH weist aber für 2016 den dritt-höchsten Wert aus – nur 2023-2025 waren höher.