Parker Gallant Energy Perspectives
Nun, bereits drei frühe Frühlingstage haben deutlich gezeigt, wie die Integration von Wind-, Solar- und Speicherenergie in das Stromnetz die Kosten für die Stromkunden in die Höhe treibt!
An den drei Tagen, dem 1., 2. und 3. April, wehte der Wind, die Sonne schien, und die kürzlich installierte Batteriespeicherkapazität von 1.129 MW wurde von IESO genutzt. Da wir Stromkunden verpflichtet sind, den Betreibern der Batteriespeicher 672,32 $/MW für 250 Tage im Jahr zu zahlen, befürchtete IESO möglicherweise, dass die Speicher ungenutzt erscheinen würden, und erhöhte daher die ohnehin vorhandenen Überschüsse an diesen Tagen.
Wie jedes Jahr erreicht die Stromnachfrage in Ontario im Frühjahr und Herbst nicht die üblichen Höchststände, sodass der Großteil der von IESO abgenommenen Strommenge erneut nicht benötigt wurde! Daher verkaufte IESO den überschüssigen Strom an die Nachbarprovinzen, wobei Quebec 46,4 % abnahm und kleinere Mengen nach New York und Michigan gingen. Die Gesamtmenge des verkauften Stroms betrug 238.954 MW, davon 73.582 MW am 1. , 79.980 MW am 2. und 85.392 MW am 3. !
Um das Vorangegangene in Relation zu setzen: Diese Exporte entsprachen etwa dem, was 3,9 Millionen Haushalte in Ontario innerhalb von drei Tagen verbrauchen würden!
IESO-Prognose zum Überschuss an Grundlast:
Es ist etwas amüsant, sich die „Überschuss-Grundlast“-Prognosen von IESO anzusehen, wie beispielsweise diese vom 31. März 2026, die nahelegte, dass unsere nukleare und wasserkraftbasierte Grundlast, die derzeit bei etwa 16.500 MW liegt, am 1. April nur einen Überschuss von 20 MW, am 2. 4.910 MW und am 3. 41.555 MW erzeugen würde, was insgesamt 46.485 MW ergibt oder 192.469 MW weniger sind als die Menge, die sie in diesen drei Tagen über den Netzverbund an unsere Nachbarn verkauft haben!
Interessanterweise erklärt IESO in einem ihrer Website-Beiträge:
Verschiedene Arten der Stromerzeugung
Grundlastkraftwerke und Laufwasserkraftwerke liefern rund um die Uhr Strom. Ihre Leistung ist konstant und zuverlässig und schwankt kaum. Aufgrund dieser Eigenschaften werden sie in der Regel vorrangig zur Deckung des Energiebedarfs von Ontario eingesetzt.
Obwohl sie das Vorstehende selbst geschrieben haben, hindert sie das nicht daran, Verträge für das abzuschließen, was sie als „Erzeugung“ bezeichnen, was aber lediglich die Kosten auf uns Gebührenzahler und Steuerzahler abwälzt.
Betrachten wir die letzten drei Tage
Die Betreiber des IWT erhielten den vertraglich vereinbarten Preis von 135 $/MWh, was bedeutet, dass ihre Gesamtkosten für die erzeugten 191.434 MW 25.843.590 $ betrugen! Da es im Frühling noch etwas früh für viel Sonnenschein ist, erzeugten die Solaranlagen nur 3.984 MW und erhielten den vertraglich vereinbarten Preis von 440 $/MWh, sodass die Betreiber lediglich 1.752.960 $ erhielten! Aus unbekannten Gründen bezog IESO 6.113 MW aus den Batteriespeichern (BESS) und erhielt somit in diesen drei Tagen 4.109.892 $! Zusammengenommen kosteten diese drei Erzeugungsquellen 31.706.442 $ ! Die Frage ist also: Benötigten wir diese Stromerzeugung?
Wie bereits erwähnt, war IESO sehr aktiv und verkaufte 238.954 MWh an unsere Nachbarn im Netzverbund. Dies übertraf die von den Inland-Windparks, Solaranlagen und Batteriespeichern zusammen erzeugten 201.531 MWh! IESO erzielte mit den gesamten Netzverbundverkäufen von 238.954 MWh einen Erlös von 8.945.335 $, was einem Preis von lediglich 37,43 $/MWh bzw. 0,037 Cent/kWh entspricht – ein enormer Unterschied zu den 0,13 Cent/kWh, die wir Haushalte derzeit zahlen!
Es ist außerdem erwähnenswert, dass wir auch andere Kosten, wie beispielsweise die für unsere Erdgaskraftwerke, übernehmen, selbst wenn diese stillstehen, da ihnen die Zahlung ihrer Kapitalkosten über ihre geplante Lebensdauer hinweg garantiert ist!
Abschluss:
Wir Stromkunden in Ontario können die Welt nicht vor dem „Klimawandel“ retten, aber unsere Politiker und Bürokraten scheinen das zu glauben, indem sie die Kosten unserer Stromversorgung immer weiter erhöhen!
Es ist an der Zeit, unsere Geldbeutel nicht länger zu leeren!
https://parkergallantenergyperspectivesblog.wordpress.com/2026/04/05/renewable-energy-in-the-spring-and-fall-layers-big-costs-on-ratepayers/
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Hallo,
wie überzeugend kann ein Artikel sein, der durchgehend MWh mit MW verwechselt und Dollar in cent nicht umrechnen kann.
Dann kann man den Rest glauben, oder auch nicht.
„Optimierte Tarifgestaltung verursacht hohe Kosten für die Stromkunden…“
Wir sehen, wer für wen optimiert, denn höhere Kosten bedeuten höhere Steuereinnahmen.
-Wenn es doch so heimelig ist, alle paar Jahre im Wahllokal, unter lauter Gleichgesinnten…- Ende Sarkasmus (Für die Langsameren).
Wie kann das sein das IESO einen Erlös von 3,74 Cent/kWh hat wenn die Haushalte nur 0,13 Cent/kWh Zahlen?
Mal wieder die EIKE Rechenkünste ausgepackt?
Seit 2024 wird es weltweit kälter!!!!
UAH v6.1 Global Temperature https://www.drroyspencer.com/
Der CO2-Schwindel: Wiederauflage der Serie aus 2007
o Der CO2-Schwindel (I)_ Das UN-Gremium IPCC ist ein politisches Gremium und kein wissenschaftliches _ET im Fokus
2019_08_05
https://www.epochtimes.de/wissen/umwelt/der-co2-schwindel-i-das-un-gremium-ipcc-ist-ein-politisches-gremium-und-kein-wissenschaftliches-et-im-fokus-a104126.html
Steigende CO2-Raten seit Beginn der industriellen Revolution (von 280 ppm auf etwa 380 ppm heute) erbrachten zum Beispiel beim Weizen eine Erntesteigerung von 61 Prozent, bei Gemüse von etwa 51 Prozent (Idso et al. 2003). Ebenfalls wurde nachgewiesen, dass Pflanzen bei steigenden CO2-Raten widerstandsfähiger gegen Stress sind und weniger Wasser benötigen. Nur so konnten bis heute sieben Milliarden Menschen überhaupt ernährt werden.
o Der CO2-Schwindel (II): Der größte Teil des CO2-Anstiegs ist vom Menschen überhaupt nicht steuerbar
2019_04_10
https://www.epochtimes.de/wissen/umwelt/der-co2-schwindel-teil-ii-a104825.html
Zuerst stiegen die Temperaturen, dann stieg das CO2 an, genau umgekehrt zurCO2-Theorie. Zudem folgte der CO2-Anstiegteilweise mit einer Verzögerung von einigen hundert Jahren. (Bild3) (H.Fischer, M. Wahlen, J. Smith,D. Mastroianni, undB. Deck).
o Der CO2-Schwindel (III): CO2 kommt zu 0,038 Prozent in der Atmosphäre vor – Menschen tragen dazu 3 Prozent bei
2018_10_09
https://www.epochtimes.de/wissen/umwelt/der-co2-schwindel-teil-iii-a104815.html
CO2 hat ein Molgewicht von 44, Luft aber nur von 29. Das heißt, CO2 sammelt sich immer am Boden, wo es auch die Pflanzen ernähren kann. Das ginge schlecht, wenn es nach oben stiege. In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe.
Dies wurde in den Achtzigern in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht, als es noch möglich war, solche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Kurzum, die von Arrhenius gedachte CO2-Hülle existiert nicht, CO2 ist partout nichtdort, wo es sich die Treibhaustheorie hin wünscht.
o Der CO2-Schwindel (IV): Auch auf dem Mars schmolzen die Polkappen in den letzten 14 Jahren, Pluto erwärmte sich um 2 Grad
2019_04_15
https://www.epochtimes.de/wissen/umwelt/der-co2-schwindel-teil-iv-a109369.html
o Der CO2-Schwindel (V): Maurice Strong – der mächtigste Mann hinter dem CO2-Schwindel und die Lizenz zum Gelddrucken
2018_06_04
https://www.epochtimes.de/umwelt/der-co2-schwindel-teil-v-a120128.html
Der Händler kassierte 40 Prozent an Vermittlungsprovision. Er verkauft dann das CO2-Zertifikat (wieder mit Provision) an ein Kohlekraftwerk weiter, dass dann zwar kein CO2-Molekül weniger ausstößt, aber dafür wird das Bruttosozialprodukt durch den Verkauf und Kauf des Ablassbriefes erhöht. Der dann natürlich erhöhte Strompreis wird an den Endverbraucher weitergegeben und der Kreislauf ist perfekt.
Solarstrom aus der ehemaligen e.Autoakku der kostet mich unter 10 Cent die kWh, was soll das mit dem Netzstromkosten im April?
Solarstrom ist noch wesentlich kostengünstiger, auch wenn die kWh über den Stromspeicher geht.
Ja, ja, Solarstrom ist ganz ganz toll. Wissen wir doch längst.
Am besten holen wir den alle bei Werner Müller für 10ct/kWh ab! Wird bestimmt ein Riesengeschäft, wo wir dann alle noch vorhandenen Kraftwerke abschalten können!