Jo Nova
Der Trend breitet sich aus. Kohle, einst ein wertloses Gut vergangener Zeiten von grünen Ideologen bezeichnet, ist wieder überall heiß begehrt. Ein paar Wochen Energiekrise genügten, und jahrzehntelange Abneigung gegen Kohle verfliegt.
Am Freitag schrieb ich darüber, wie Länder wie Japan, Korea und Indien wieder verstärkt auf Kohlekraft setzen. Nun berichten auch Bloomberg, Fortune und andere Medien über diesen Trend. Während ich dies schreibe, erwägt Italien, die Stilllegung all seiner Kohlekraftwerke bis 2038 zu verschieben, Deutschland nimmt alte Kohlekraftwerke wieder in Betrieb. Thailand nimmt zwei Kohlekraftwerke wieder in Betrieb, die es erst letztes Jahr stillgelegt hatte. Bangladesch wird seine Kohlekraftwerke den ganzen Sommer über mit voller Kapazität betreiben.
Und die Umweltschützer befürchten zunehmend, dass diese Krise eine dauerhafte Rückkehr zur Kohle auslösen wird – was sehr wahrscheinlich ist –, nicht etwa wegen angeblich bereits getätigter Investitionen oder anderer Ausreden der Grünen, sondern weil die Ölkrise den dogmatischen Bann der Kohle brechen wird. Regierungen sind schockiert darüber, wie verwundbar sie ohne fossile Brennstoffe sind.
Die Menschen sollen Elektroautos bestellen, aber die Regierungen brauchen fossile Brennstoffe, um den Strom dafür bereitstellen zu lassen.
Aktivisten sollten in Panik geraten – das gesamte Anti-Kohle-Programm basierte auf kleinlichen Beschimpfungen, Teenager-Mädchen und Kostümen – nicht auf harten Fakten. Es kann jeden Moment zusammenbrechen, und sie werden es nicht mehr reparieren können.
Italien könnte seine Kohlekraftwerke nun bis 2038 in Betrieb halten:
Kohleausstieg verschoben: Kraftwerke bleiben bis 2038 in Betrieb
Neue Chance für italienische Kohlekraftwerke. Um der Energiekrise zu begegnen, dürfen fossile Brennstoffe im Notfall bis 2038 weiter genutzt werden – dreizehn Jahre über die im Nationalen Energie- und Klimaplan festgelegte Frist hinaus, die eine Abschaltung bis Dezember 2025 vorsah. Die Verlängerung wurde mit von den Parteien Lega und Azione eingebrachten Änderungsanträgen in das Energiegesetz aufgenommen.
Die Maßnahme sieht außerdem ein hartes Vorgehen gegen Telefonmarketing und Maßnahmen zur Förderung umweltfreundlicherer Verkehrsmittel vor. Der Minister für Europaangelegenheiten und den Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan (NRRP), Tommaso Foti, verteidigt die Entscheidung: „Alle Energiequellen müssen, zumindest in der unmittelbaren Zukunft, maximal genutzt werden.“ Die Lega-Abgeordneten im Ausschuss für Produktive Tätigkeiten bezeichnen die Verlängerung angesichts der internationalen Energiekrise als „fair und verantwortungsvoll“.
Die deutsche Regierung ist [doch] nicht bereit, das Risiko eines Kohleverzichts einzugehen:
Die Energiekrise könnte Deutschland zwingen, Kohlekraftwerke am Leben zu erhalten.
Bundeskanzler Friedrich Merz stellte Deutschlands Pläne zum Ausstieg aus der Kohle als Energiequelle infrage. „Wir müssen unsere Kohlekraftwerke möglicherweise länger am Netz halten“, sagte er bei einer Veranstaltung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Frankfurt.
„Ich bin nicht bereit, mit dem Kern unserer Energieversorgung zu spielen, nur weil wir vor Jahren einige Fristen vereinbart haben“, sagte Merz am Freitag.
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2026-03/energieversorgung-friedrich-merz-kohleausstieg-infrage
Der Kohleverbrauch in Europa könnte um 20 % steigen:
Der durch den Iran-Krieg verursachte Gasversorgungsschock treibt die größten Verbraucher zurück zur Kohle
Von Rajesh Kumar Singh, Will Wade und Eva Brendel, Bloomberg
Energieanalysten der London Stock Exchange Group schätzen, dass europäische Länder in diesem Sommer rund 20 % mehr Strom aus Kohle erzeugen könnten als im letzten, sofern der europäische Gaspreis im Durchschnitt bei etwa 50 Euro pro Megawattstunde liegt. Dieser Wert liegt derzeit bei rund 54 Euro.
„Das ist eine größere Umwälzung als der Krieg gegen Russland“, sagte Tony Knutson, globaler Leiter des Bereichs Kraftwerkskohle beim Beratungsunternehmen Wood Mackenzie Ltd., angesichts der Auswirkungen auf eine größere Anzahl von Ländern. Diejenigen, denen nicht genügend Gas zur Verfügung steht, werden gezwungen sein, auf Kohle umzusteigen, fügte er hinzu. „Ich glaube nicht, dass sie eine Wahl haben.“
Fortune News listet alle asiatischen Länder auf, die die Kohleförderung wieder aufnehmen, und spricht darüber, wie sich die Auswirkungen der Krise auf Details des Lebens wie Autofahren und warmes Duschen auswirken.
Kohle ist zurück, Atomkraft folgt: Der Iran-Krieg verändert Asiens Energiezukunft
Von Nicolas Gordon, Fortune
Asiatische Regierungen setzen vorübergehend verstärkt auf Kohle…
Für Asien, das mehr als 80 % des Rohöls und LNG kauft , das durch die schmale Wasserstraße fließt, waren die Folgen unmittelbar spürbar: gravierende Treibstoffknappheit, Exportverbote und bis zum Äußersten strapazierte Staatshaushalte.
Südkorea rief die Haushalte dazu auf, kürzer zu duschen , Geräte außerhalb der Spitzenzeiten aufzuladen und den Gebrauch energieintensiver Geräte wie Waschmaschinen auf das Wochenende zu verlagern. Samsung untersagte seinen Mitarbeitern unterdessen die Fahrt mit dem Auto zur Arbeit, wenn die letzte Ziffer ihres Kennzeichens mit der letzten Ziffer des aktuellen Datums übereinstimmte.
Auch die Regierungen Südostasiens führen ähnliche Beschränkungen ein. Thailand hat die Vier-Tage-Woche für Beamte eingeführt und höhere Klimaanlagentemperaturen in Büros angeordnet, um die Nachfrage zu dämpfen. Vietnamesische Fluggesellschaften stellen einige Inlandsflüge ein , da das Land mit Kerosinengpässen rechnet.
Die thailändische Regierung nimmt zwei Kohlekraftwerke wieder in Betrieb , die sie letztes Jahr stillgelegt hatte.
Klimaaktivisten befürchten das Comeback der Kohle:
Das Risiko besteht darin, dass die bereits getätigten Investitionen und die energiepolitischen Faktoren eine erneute Stilllegung eines Kohlekraftwerks nach dessen Wiederinbetriebnahme erschweren. „Es besteht die Gefahr einer langfristigen Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, sobald Länder ihre Pläne zur Stilllegung alternder Kohlekraftwerke revidieren“, warnt Sharon Seah, Koordinatorin des Programms „Klimawandel in Südostasien“ am ISEAS–Yusof Ishak Institute.
Die langfristige „Festlegung“ wiederbelebter Kohlekraftwerke ist das Ergebnis, wenn die Realität auf die Fantasie trifft.
https://joannenova.com.au/2026/03/activists-fear-long-term-shift-to-coal-as-italy-germany-talk-of-keeping-coal-plants-open-for-years-now/
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Ich habe gerade bei Tichy gehört ,dass eine große Mehrheit der deutschen,die deutsche Klimapolitik richtig findet!!! Noch Fragen????
„Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn,
Verstand ist stets bei wen’gen nur gewesen.
Bekümmert sich ums Ganze, wer nichts hat?
Hat der Bettler eine Freiheit, eine Wahl?
Er muß dem Mächtigen, der ihn bezahlt,
um Brot und Stiefel seine Stimm’ verkaufen.
Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen;
Der Staat muß untergehn, früh oder spät,
Wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet“
F. Schiller
Der Niedergang die Kohlekraftwerke sind in Deutschland und auch in Italien zu beobachten.
Die installierte Leistung der Kohlekraftwerke wird in Deutschland seit Jahren zurückgefahren von über 51 GW auf noch um die 30 GW.
In Italien vom knapp 8 GW auf noch 4,7 GW installierte Leistung der Kohlekraftwerke.
Trump ist unberechenbar und hat m.E. auch kaum Ahnung von Politik. Aber in einem hat er absolut recht; CO2-Hype ist Betrug.
Natürlich wird keiner der Gewinner dies zugeben. Und dort ist das eigentliche Problem. Wenn einer sagt es soll nicht mehr subventioniert werden, geht das Geschrei los und die NGO´s wenden alle Mittel an. Man kommt dagegen nicht an.
Für die Gläubigen ist die Erde ein Treibhaus trotz fehlendem Glasdach.
Es wird weiter von der Gegenstrahlung des CO2 fabuliert, obwohl es physikalisch absoluter Unsinn ist. Jeder Körper über 0 K gibt Wärmestrahlung ab.
Das Spektrum eines Stoffes entspricht immer seiner Zusammensetzung. Der Aggregatzustand verändert dies nicht. Materialprüfungen werden auf dieser Basis gemacht. Wenn mir einer erzählen will, dass wenn ich Trockeneis in meine Wohnung bringe, diese wärmer wird, rufe ich die 112 an.
Bei Öl und Gas wird immer mehr Wasser erzeugt als CO2. Das Wasser Wetter macht ist klar, CO2 macht dies nicht. Damit kann CO2 auch keinen Einfluss auf das Klima der vergangenen 30 Jahr haben.
Eine Globaltemperatur ist nicht definiert und gibt es deshalb nicht, genauso wenig wie eine Temperatur ohne Atmosphäre. Rechnen lässt sich vieles. Ob das Ergebnis real ist kann man glauben oder auch nicht.
Das haben Sie kurz und knapp zusammenfasst. Super. Früher war die Erde für die Gläubigen eine Scheibe, jetzt halt ein Treibhaus. Bin gespannt was dann kommt, wenn dieses Geschäftsmodell ausgedient hat.
Um Gottes Willen! Kohlekraftwerke dürfen doch nicht am Leben gehalten werden. Flutet sofort Tagebaue und Steinkohleschächte. Wie stehen denn sonst unsere „Erneuerbaren Energiewender“ hier bei EIKE da.
Die Energiekrise könnte Deutschland zwingen, Kohlekraftwerke am Leben zu erhalten.
Da kann man doch schnell noch mit ein paar Sprengungen von Kühltürmen dagegen halten, ist doch in Deutschland schon bestens erprobt! Es gibt genug Bekloppte, die das mit Würstchen und Bier feiern werden!
Herr Merz kommt dann persönlich in jeden Haushalt und dreht dort die Sicherungen raus, damit jeder pro Tag nur noch 10 Minuten Strom hat. Dabei hätte er ggf. noch zusätzlich eine Chance, die in seinem Kopf durchgebrannten Sicherungen einmal zu ersetzen, was natürlich mit ganz wenigen Ausnahmen für die meisten Politiker gilt. Wird sich ja auch bei der Einschränkung des Tankvolumens durchsetzen, so 5 Liter die Woche.
Eine zusammenbrechende Wirtschaft mit zusammenbrechenden Steuern spielt ja gar keine Rolle, dafür gibt es ja Sondervermögen, vielleicht demnächst eines je Woche, so vielleicht jeweils um die 500 Mrd. €. Das funktioniert zu 100%.
Die perfekte Wohlstands-Sicherung!
Sprengungen ist das Stichwort. Allerdings nicht die Kühltürme 😉