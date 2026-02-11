https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volvo_EX30_Cross_Country_IAA_2025_DSC_1356.jpg

Von Jo Nova

Die guten Nachrichten für den erzwungenen Übergang zu Elektroautos reißen nicht ab.

Die neuesten Umfragen zeigen, dass die Australier rapide das Interesse am Kauf von Elektrofahrzeugen verlieren (selbst wenn diese das Wetter in hundert Jahren schöner machen sollten):

Australische Autofahrer bremsen den Absatz von Elektrofahrzeugen aufgrund von Batteriekostenängsten. [Bezahlsperre]

Jared Lynch, The Australian

Der australische Markt für Elektrofahrzeuge steckt in einer Krise. Viele Autofahrer zögern mit Neukäufen, da sie versteckte Kosten und die langfristige Zuverlässigkeit der Batterien befürchten. Eine neue Umfrage von Carsales, Australiens größtem Online-Autoportal, zeigt, dass das Interesse der Verbraucher an batteriebetriebenen Fahrzeugen trotz des harten Wettbewerbs zwischen dem chinesischen Hersteller BYD und Tesla nachlässt.

Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber das (unten) klingt, als ob ein Verkäufer von Elektrofahrzeugen versucht, nicht zu sagen, dass 64 % der Australier ein Elektrofahrzeug nicht einmal in Erwägung ziehen würden:

Die jüngste EV-Verbraucherumfrage von Carsales *) hat ergeben, dass die Bereitschaft australischer Autofahrer, sich für Elektrofahrzeuge zu interessieren, bei 36 Prozent stagniert, was den abrupten Stillstand des Marktes verdeutlicht.

Einer anderen Quelle zufolge sind es jedoch 70 %, die den Kauf eines Elektrofahrzeugs nicht in Erwägung ziehen.

Die Bereitschaft, sich jemals ein Elektrofahrzeug anzuschaffen, ist erneut gesunken; nur noch 30 % der Befragten haben jemals ein Elektrofahrzeug in Erwägung gezogen. Dieser anhaltende Rückgang von 56 % (Juni 2022) dürfte die gestiegenen Lebenshaltungskosten und das sinkende verfügbare Einkommen des Durchschnittsbürgers widerspiegeln.

Eine Gegenreaktion auf das Hightech-Fahrzeug

Interessanterweise sind die Millennials (25-35 Jahre) zwar die Altersgruppe, die am ehesten den Kauf eines Elektrofahrzeugs in Erwägung zieht, ihre jüngeren Geschwister der Generation Z (18-24 Jahre) hängen jedoch eher an Benzinmotoren:

Einige Autofahrer, insbesondere die Generation Z – geboren zwischen 1997 und 2012 – gaben an, eine stärkere Verbundenheit zu traditionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu haben. Herr Booth fand dies kontraintuitiv und erklärte: „Man sollte meinen, dass sie technologisch fortschrittlicher wären, da sie damit aufgewachsen sind … aber das scheint eher ein Rückschritt zu sein.“

Vielleicht haben sie von dem jüngsten Rückruf der Volvo-Elektrofahrzeuge gehört? Die unglücklichen Besitzer einjähriger Autos wurden angewiesen, ihre Fahrzeuge nicht über 70 % aufzuladen, da Brandgefahr besteht. Beunruhigender Weise gibt es noch keine Lösung. Volvo versichert, die Besitzer zu informieren, sobald eine Lösung verfügbar ist. Na, ist das nicht beruhigend?

Fast 3000 Besitzer von Volvo-Elektrofahrzeugen haben nun also „auf unbestimmte Zeit“ eine deutlich geringere Reichweite.

Wie MGuy betont, folgt dies unmittelbar auf den großen Rückruf von Mercedes wegen desselben Brandrisikos.

Es ist kein Zufall, dass die Labour-Regierung gerade erst Geldgeschenke angekündigt hat, damit mehr Reiche ein Elektroauto kaufen können:

Die Labour-Partei greift angesichts knapper werdender Budgets auf günstige Kredite zurück, um die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu stützen.

Steuerzahler, die sich für ein neues Elektrofahrzeug entscheiden, erhalten einen Zuschuss von 1900 Dollar. Dies ist der jüngste Versuch der Albanese-Regierung, die Akzeptanz zu steigern und die Autofahrer an die ehrgeizigen Klimaziele der Labour-Partei anzupassen.

Im Rahmen eines Rabattkreditprogramms erhalten Elektrofahrzeuge, deren Preis unterhalb der Luxusauto-Steuergrenze von 91.378 US-Dollar liegt, Zinsnachlässe zwischen 0,5 und 1 Prozentpunkt.

Egal wie die Frage lautet, die Antwort ist immer, den Armen die Kaufkraft zu rauben und sie den Freunden der Labour-Partei in den Innenstädten zu geben.

*) Carsales befragte vom 4. bis 11. November 2025 insgesamt 2299 Personen.

