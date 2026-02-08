NoTricksZone, P. Gosselin, am 6. Februar 2026
Der Artikel von Blackout News , veröffentlicht am 5. Februar 2026 , warnt davor, dass sich die Energiesituation in Deutschland weiter zunehmend verschärft und das Risiko einer Gasknappheit deutlich steigt.
Gasvorräte gehen zur Neige. Symbolbild generiert von Grok AI.
Politiker und Medien lügen über einen „harten Winter“ als Ursache der Knappheit… Die Realität: Missmanagement ist schuld… Deutschland war nicht einmal auf einen milden Winter vorbereitet!
Ende Januar 2026 waren die deutschen Gasspeicher auf etwa 32,75 % gefüllt. Stand heute, 7. Februar 2026, liegt der Füllstand nur noch bei 27,6 %. Und die Lage droht sich noch deutlich zu verschärfen.
Die Nachbarländer sind an ihren Grenzen angelangt
In einem Artikel hebt Blackout News mehrere Faktoren hervor, die zu dieser prekären Situation beitragen. Erstens: Deutschlands wichtigster Pipeline-Lieferant, Norwegen, stößt an seine technischen Grenzen, und Deutschland kann nicht einfach mehr bestellen, da die Pipelines bereits nahezu maximal ausgelastet sind.
Zweitens verfügen die Niederlande, die oft als Ausweichlieferant gelten, derzeit über noch geringere Lagerbestände als Deutschland. In Krisenzeiten priorisieren die Nationen ihre eigene Versorgung, wodurch zusätzliche Exporte nach Deutschland unwahrscheinlich sind.
US-amerikanisches LNG wird keinen Unterschied machen
Deutschland kann sich auch nicht auf LNG-Lieferungen aus den USA verlassen, da starke Kälteeinbrüche den globalen Wettbewerb um LNG verschärfen und es dadurch entweder nicht verfügbar oder unerschwinglich teuer auf dem Weltmarkt machen.
Die Lage ist laut Blackout News katastrophal: „Bei einem gleichbleibenden, typischen Winterverbrauch reichen die verbleibenden Gasreserven in einem angespannten Szenario maximal für etwa sechs Wochen.“
Solar- und Windenergie kommen nicht durch.
Ein weiteres Problem sind die Perioden geringer Wind- und Solarstromproduktion (bekannt als Dunkelflaute), die die Krise verschärfen. In diesen Zeiten müssen Gaskraftwerke länger laufen, um den Mangel an erneuerbarer Energie auszugleichen, was die Reserven weiter reduziert.
Mythos: Kalter, strenger Winter.
Fakt: Der aktuelle Winter ist deutlich wärmer.
Politiker schieben die Schuld für die Probleme auf den „kalten Winter“. Doch der wahre Grund ist das katastrophale Missmanagement der Energieversorgung des Landes, insbesondere des Übergangs zu grünen Energien.
Nach aktuellen meteorologischen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war der Winter 2025/26 (bis Anfang Februar) deutlich wärmer als der Referenzzeitraum 1961–1990, den der DWD gerne für seine monatlichen Klimaberichte heranzieht.
Nicht schön, aber ich denke Deutschland braucht das. Erst wenn’s zu Hause kalt wird und der Kühlschrank leer, die Kinder heulen und die Frau jammert, die Arbeit weg ist und keine Besserung in Aussicht, fängt man eventuell wieder an sich auf die wirklichen Probleme des Lebens zu konzentrieren. Und die Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen.
Speicher inzwischen auf 26.9% runter.
Selbst Grüne beginnen jetzt zu schreien.
https://www.zdfheute.de/wirtschaft/gas-gasspeicher-fuellstaende-gruene-reiche-100.html
Hier im Norden gabs/ gibts zu viel Schnee und es war zu kalt. Im Süden war das nicht so. Da hatte Bayern bisher Glück, sonst wären die Speicher da jetzt schon leer.
Politiker schieben die Schuld für die Probleme auf den „kalten Winter“
Es ist genau anders herum:
Ein kalter Winter führt den Politikern vor, dass sie auch auf dem Gebiet der Energieversorgung wie bei vielen anderen Themen keine Ahnung haben.
Sie haben nicht einmal verstanden, dass ein ruiniertes Deutschland auch die Politiker-Kaste mit allen Konsequenzen erfassen wird. Da helfen selbst die besten Lebenslauf-Fälschungen nicht mehr weiter.
