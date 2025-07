Klimaerwärmung seit 1988 ja, aber nicht durch CO₂! Das zeigt uns der Deutsche Wetterdienst beim Monat Juni

Foto Kowatsch Der Fingerhut ist eine typische Junipflanze. Je nach Temperaturen mal eine Woche früher oder später. Diesmal erblühte er zur selben Zeit wie auf diesem Bild am 22.06.2006. Also war der Juni 2025 in freier Natur wohl nicht wesentlich wärmer als der Juni 2006