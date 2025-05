Da freuen sich die EIKE-Leser, aber die Klimaschau differenziert:

Dreht sich der Wind? Nun, ganz so schnell schießen die Dänen dann doch nicht.

Es ist schon interessant, wie Kernenergie-Befürworter und Gegner eine Abstimmung im dänischen Parlament als eigenen Erfolg werten.

Streng genommen wurde das Verbot von Kernenergie nicht aufgehoben, aber eine Evaluierung befürwortet, ob Dänemark sich auf mit Strom aus Kernenergie versorgen sollte. Ob das Land jemals den nächsten Schritt in dieser Sache gehen wird, steht in den Sternen.

Auch vielen Medien in Deutschland scheint die Abstimmung nicht so ganz klar zu sein.