Von Jo Nova

Laut Doge.tracker hat Elon Musk dem US-Steuerzahler bereits 45 Milliarden Dollar (oder 300 Dollar pro Steuerzahler) erspart [kumulierte Ausgabenvermeidung bis 04. Juli 2026]. Heute Abend sind DOGE-Beamte in das IRS-Gebäude in DC eingedrungen, um mit ihren Ermittlungen zu beginnen. Demnächst folgt das Pentagon, das 3 Millionen Soldaten beschäftigt und über ein Budget von 800 Milliarden Dollar verfügt.

Präsident Donald Trump lobte Elon Musk und seine Armee von „Supergenies“ im Department of Government Efficiency (DOGE), während sie die Bundesregierung auf Verschwendung und Betrug untersuchen. … Trump sagte, Musks Gruppe sei von 20 auf bis zu 100 Personen angewachsen.

— Daily Mail

Musk wirbt seit Monaten junge Programmierer an, die in Washington arbeiten sollen. Das DOGE-Team suchte 100 Vollzeitkräfte für die Arbeit in Washington.

Wir sind den Tausenden von Amerikanern sehr dankbar, die ihr Interesse bekundet haben, uns bei DOGE zu helfen. Wir brauchen nicht noch mehr Teilzeit-Ideengeber. Wir brauchen hochqualifizierte Revolutionäre der Kleinstaaterei, die bereit sind, 80+ Stunden pro Woche an unrühmlichen Kostensenkungen zu arbeiten. Wenn Sie das sind, schicken Sie Ihren Lebenslauf an dieses Konto. Elon & Vivek werden die besten 1% der Bewerber prüfen.

DOGE offizielles X-Konto.

„Das wird eine mühsame Arbeit, die viele Feinde einbringt und bei der es keine Vergütung gibt“, fügte Musk persönlich hinzu . – Forbes

Aber sie zogen Top-Leute an, die darin einen karriereentscheidenden Schritt sahen, eine einmalige Chance. Das ist die Anziehungskraft von Musk:

Ein DOGE-Bewerber bezeichnete einen Kommentar von Figma-CEO Dylan Field am Montag auf X als „sehr gute, pro-DOGE-Propaganda“: „Ich würde wetten, dass in 10-20 Jahren die Gruppe, die an DOGE arbeitet, die nächste PayPal-Mafia sein wird“, postete Field “ – Forbes

Einer aus Musks Team ist Luke Farritor, der mithilfe künstlicher Intelligenz eine 2.000 Jahre alte verkohlte Papyrusrolle aus dem antiken Griechenland entzifferte . Er arbeitete bereits für Elon Musk bei SpaceX. Musk hat eine Methode, die hyperintelligenten Ingenieure zu finden. Ich habe eine Geschichte gehört, dass ein MIT-Professor seine zehn besten Absolventen nachgeschlagen und herausgefunden hat, dass die Hälfte von ihnen für Musk arbeitet. Als Elon Musk das hörte, stand er an der Tür des Professors und fragte, wo die andere Hälfte sei.

Großartige moderne Kunst zu diesem historischen Moment

FreeVoiceMedia verwendet KI, um einen umwerfenden Parodie-Filmtrailer zu erstellen. Elon Musk ist Sherlock Holmes, der das größte Finanzverbrechen der Weltgeschichte aufklärt …

Der wahre große Neustart

Elon Musk war heute bei X und trug sein „Tech Support“-Shirt, um der Welt Ratschläge zu geben: Haben Sie versucht, die Regierung aus- und wieder anzuschalten?

Aber im Ernst: Musk erklärt in einer Minute, wie man den Schuldenberg in den Griff bekommt.

Und so befinden wir uns nun in diesem seltsamen Moment, in dem das „Schock und Ehrfurcht“-Programm des Trump-Teams in vollem Gange ist. Der Blob hat gerade begonnen, mit Klagen zurückzuschlagen. Eine neue Ära scheint anzubrechen:

„Ich glaube nicht, dass die Demokraten realisieren, dass es vorbei ist“

Brett Weinstein spricht mit Joe Rogan :

Ich glaube nicht, dass den Demokraten klar ist, dass es vorbei ist und dass es eine gewaltige Infrastruktur gab, die ihre schwachen Argumente stichhaltig machte und dass diese Infrastruktur nun zusammenbricht …

Als ich die Anhörungen verfolgte, hatte ich den Eindruck, dass Elizabeth Warren und Bernie Sanders Dinosaurier sind, die nicht verstehen, dass die Erde gerade aus dem All getroffen wurde und dass sie nicht in der Welt leben, an die sie gewöhnt sind. Ihre Korruption wurde sofort offensichtlich und daran sind sie nicht gewöhnt. Sie sind daran gewöhnt, dass eine ganze Schicht falscher Journalisten sie deckt. Diese Schicht ist verschwunden und die amerikanische Öffentlichkeit ist wach und wütend und das zu Recht …“

Nächstes Ziel: Menschen, die scheinbar unerklärliche Summen verdient haben. Vielleicht sind sie großartige Investoren, sagt Musk, aber wir sind neugierig:

Nancy Pelosi Jahresgehalt: 223.000 US-Dollar Nettovermögen: 202 Millionen US-Dollar Mitch McConnell Jahresgehalt: 200.000 US-Dollar Nettovermögen: 95 Millionen US-Dollar Chuck Schumer Jahresgehalt: 210.000 US-Dollar Nettovermögen: 75 Millionen US-Dollar Elizabeth Warren Jahresgehalt: 285.000 US-Dollar Nettovermögen: 67 Millionen US-Dollar



@DOGE

https://joannenova.com.au/2025/02/revenge-of-the-geniuses/