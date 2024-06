Larry Hamlin

In einem lächerlichen Leitartikel der L.A. Times wird die Verhängung von massiven „Climate Recovery Act“- Strafzahlungen gegen Anbieter fossiler Brennstoffe propagiert, die 70 % der Energie liefern, welche der US-Staat zur Erreichung seines jährlichen BIP verbraucht.

Die Daten der U.S. Energy Information Administration zum Gesamtenergieverbrauch Kaliforniens im Verhältnis zum BIP zeigen (Tabelle C10), dass der Bundesstaat das höchste BIP aller 50 US-Bundesstaaten hat und das nächsthöhere BIP der Nation um 55 % übertrifft, während er das viertniedrigste Verhältnis zwischen Energieverbrauch und BIP aller 50 Bundesstaaten aufweist.

Offensichtlich glaubt die Times, dass die Auferlegung massiver Strafkosten für fossile Brennstoffe verwendende Energieversorger keine Auswirkung auf die Geschäftskosten dieser Versorger für den Staat haben wird, da Kalifornien 90 % seines Erdgases, 76 % seines Erdöls und 30 % seines gesamten Stromverbrauchs (jeweils in den Diagrammen unten dargestellt) von Energieversorgern außerhalb des Staates importiert.

Die wirtschaftliche Realität ist, dass diese Energieversorger außerhalb des Bundesstaates, die für die Energieversorgung und die Wirtschaft des Bundesstaates von entscheidender Bedeutung sind, diese höheren, politisch erfundenen „Klimarückgewinnungskosten“ an ihre Kunden weitergeben werden, einschließlich Kalifornien, mit schädlichen BIP-Rückgängen und höheren Energiekosten (zusätzlich zu den bereits sehr hohen Energiekosten in Kalifornien) für die Bevölkerung des US-Bundesstaates.

Darüber hinaus werden 45 % des in Kalifornien erzeugten Stroms durch Erdgas gedeckt, was dazu führt, dass 68 % des gesamten Stromverbrauchs des Bundesstaates (sowohl im Inland als auch durch Importe) auf fossile Brennstoffe und Stromimporte entfallen.

Die EIA-Daten (Tabelle CT2) für Kalifornien zeigen auch, dass der Staat 70 % seines gesamten Energiebedarfs mit fossilen Brennstoffen deckt. Unter Einbeziehung der Emissionen aus Biomasse deckt der Bundesstaat 76 % seines Gesamtenergiebedarfs mit Emissionen erzeugenden Brennstoffen.

Aus den EIA-Daten geht auch hervor, dass Solar- und Windenergie nur etwa 8,6 % des Gesamtenergiebedarfs des Bundesstaates ausmachen, und das trotz Subventionen in Höhe von zig Milliarden Dollar, die für die Nutzung dieser unzuverlässigen, nicht disponiblen „erneuerbaren Ressourcen“ vorgeschrieben sind. Sie bürden dem Stromsystem enorme Backup- und Übertragungskosten auf, was dazu geführt hat, dass die Strompreise in Kalifornien (die ohnehin schon zu den höchsten in den USA gehören) dramatisch und in den USA am stärksten gestiegen sind.

Der Leitartikel der Times geht auf keine dieser äußerst bedeutsamen Realitäten in Bezug auf Energieverbrauch, Versorgung und Kosten ein. Auch erwähnt er mit keinem Wort den großen Schaden, der dem BIP der Staaten durch diese lächerlichen „Climate Recovery Act“-Strafen entstehen wird.

Der Leitartikel der Times enthält außerdem fehlerhafte Klimadaten und unbelegte Behauptungen über „Klimaschäden“, die durch die Nutzung fossiler Brennstoffe verursacht werden, darunter „steigende Meeresspiegel“, „Waldbrände“, „Hitzewellen“ und „Überschwemmungen“.

Diese von der L.A. Times behaupteten „Klimawandelschäden“ werden im Folgenden erörtert.

Die zahlreichen Messstationen der NOAA für den Anstieg des Meeresspiegels an Hunderten von Küstenstandorten in allen zusammenhängenden US-Küstenstaaten sowie in Alaska, Hawaii und zahlreichen Inselgruppen im Pazifik und Atlantik zeigen, dass es in den letzten vier Jahrzehnten keine Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs gegeben hat, wie es die nicht eingetretenen Projektionen der Computermodelle der Klimaalarmisten fälschlicherweise behaupten.

Hier einige Beispiele für den von der NOAA gemessenen Anstieg des Meeresspiegels von Küste zu Küste in den USA in Los Angeles (Daten aus 101 Jahren) und New York (Daten aus 168 Jahren), die eindeutig keine Beschleunigung des gemessenen Meeresspiegels über diese langen Zeiträume mit jahrhundertelangen Raten von nur 11 bzw. 29 cm zeigen.

Die unten dargestellten EPA-Daten zum jährlichen Hitzewellenindex zeigen, dass die jährlichen Hitzewellen in den USA während des Messzeitraumes von 1895 bis 2021 in der Dekade von 1930 bis 1940 ihren Höhepunkt erreichten, während alle anderen Dekaden nur geringe Veränderungen des Hitzewellenindex‘ aufwiesen.

Klimaalarmisten haben versucht, diese seit langem etablierten EPA-Hitzewellen-Indexdaten neu zu erfinden, indem sie neue verzerrte Hitzewellen-Diagramme entwickelt haben, die ein Startdatum von 1960 haben (wodurch 65 Jahre aufgezeichneter Hitzewellen-Daten wegfallen) und so versuchen so zu tun, als ob alle Hitzewellen-Daten vor 1960, einschließlich der gut dokumentierten großen „Dust-Bowl“-Ära der 1930er Jahre, bei der Bewertung der Hitzewellen-Geschichte der USA nicht berücksichtigt werden müssten.

Was die Waldbrände angeht, so war die Times schnell dabei, auf den unglaublich falschen Klimaalarmisten-Zug „der Klimawandel hat dieses Feuer verursacht“ aufzuspringen, als die schrecklichen Waldbrände auf Maui auftraten (wie hier angesprochen), musste aber einen Rückzieher machen, als die monumentale Inkompetenz von Hawaiian Electric durch das Wall Street Journal in ihrem gut recherchierten Artikel (siehe unten) aufgedeckt worden war:

Im Folgenden werden einige wichtige Punkte des WSJ-Artikels genannt:

„Während der Waldbrandsaison 2019, einer der schlimmsten, die Maui je erlebt hat, kam Hawaiian Electric zu dem Schluss, dass es viel mehr tun muss, um zu verhindern, dass seine Stromleitungen Funken erzeugen.

Der Stromversorger untersuchte die kalifornischen Pläne zur Verringerung der durch Stromleitungen ausgelösten Brände, ließ Drohnen über sein Gebiet fliegen und gelobte, Maßnahmen zu ergreifen, um seine Anlagen und Kunden vor der Brandgefahr zu schützen.

Fast vier Jahre später hat das Unternehmen nur wenige derartige Arbeiten durchgeführt. Zwischen 2019 und 2022 investierte das Unternehmen weniger als 245.000 Dollar in feuerspezifische Projekte auf der Insel, wie aus behördlichen Unterlagen hervorgeht. Das Unternehmen hat erst im Jahr 2022 eine staatliche Genehmigung zur Anhebung der Tarife beantragt, um für umfassende Verbesserungen der Waldbrandsicherheit zu zahlen, und hat diese bisher nicht erhalten.“

In der Zwischenzeit war Hawaiian Electric damit beschäftigt, Hunderte von Millionen Dollar in den Ausbau von Projekten für erneuerbare Energien zu investieren, wie unten beschrieben.

„Unter dem Druck, die Leistung von zwei konventionellen Kraftwerken zu ersetzen, die eingemottet werden sollten, bemühte sich das Unternehmen 2019 um einen Vertrag über 900 Megawatt erneuerbare Energie, die höchste Leistung, die es je angestrebt hatte.“

„Rückblickend betrachtet, lagen die Geschäftsmöglichkeiten auf der Erzeugungsseite, und das Versorgungsunternehmen schrieb all diese großen Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien aus“, hieß es. „Aber im Nachhinein scheint es klar, dass wir uns nicht so sehr auf die Brandrisiken konzentriert haben, wie wir es hätten tun sollen.“

Darüber hinaus hat Kalifornien seine eigenen großen, vieljährigen Mängel in der Politik zur Bekämpfung von Waldbränden, die hier und hier dokumentiert sind und im Folgenden in einer Bewertung des California Legislative Analyst’s Office dargestellt werden.

Der Klimawandel ist nicht die Ursache für die zahlreichen Waldbrandprobleme in Kalifornien.

Im Folgenden werden zwei Grafiken aus dem Bericht des Bundesstaates gezeigt, die einige der grundlegenden Probleme der Prioritäten und der Leistung der kalifornischen Forstverwaltung aufzeigen, die das Debakel der Waldbrände in Kalifornien verursachen:

Gouverneur Newsom und die Legislative des Bundesstaates müssen in den Spiegel schauen, um die eigentliche Ursache für das Debakel der Waldbrände zu erkennen, die eindeutig nicht der „Klimawandel“ ist.

Die Behauptung der Times, dass „Überschwemmungen“ „Schäden durch den Klimawandel“ darstellen, ist ebenfalls verzerrt, wie aus einem kürzlich erschienenen Artikel hervorgeht (siehe unten), in dem fälschlicherweise behauptet wird, dass lokale „wetterbedingte“ Überschwemmungen den „Klimawandel“ darstellen.

Der „Climate Recovery Act“ ist eine energiepolitische und wirtschaftliche Katastrophe für die USA und für Kalifornien.

Es hat nichts mit dem „Klimawandel“ zu tun, sondern mit der systematischen Zerstörung der Energieversorgung und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Landes, während es der Regierung eine monumental inkompetente, politisch diktierte Kontrolle über diese äußerst wichtigen Bereiche auferlegt. Das „Gesetz“ verdient es, entsorgt zu werden.

