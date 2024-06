Cap Allon

Die offizielle Doktrin besagt, dass der Klimawandel zu „mehr extremen Dürren, Überschwemmungen, Waldbränden und Wirbelstürmen“ führt (IPCC). „Der Klimawandel findet jetzt statt, und er betrifft uns alle. … Jede Woche bringt neue klimabedingte Verwüstungen. Überschwemmungen. Dürre. Hitzewellen. Waldbrände. Superstürme“ (António Guterres).

Die Daten belegen nichts von alledem und entlarven stattdessen solche Rhetorik als wirres Geschwätz von menschenfeindlichen Psychopathen.

Was die Dürren betrifft, so weiß der IPCC dies sehr wohl und schreibt: „Es besteht ein geringes Vertrauen darin, dass Veränderungen bei Dürren auf globalen Landflächen seit Mitte des 20. Jahrhunderts auf menschlichen Einfluss zurückzuführen sind“. Weiter heißt es: „Es besteht ein geringes Vertrauen in einen weltweit beobachteten Trend bei der Trockenheit“, wobei die Trockenheit seit 1950 im Mittelmeerraum und in Westafrika wahrscheinlich zugenommen und in Zentralnordamerika und Nordwestaustralien wahrscheinlich abgenommen hat“.

Die Weltorganisation für Meteorologie hat in der Erklärung von Lincoln über Dürre-Indizes empfohlen, den „Standardized Precipitation Index (SPI) zur Charakterisierung der meteorologischen Dürren auf der ganzen Welt zu verwenden“.

Das nachstehende SPI-Diagramm zeigt die weltweite Fläche mit schwerer meteorologischer Dürre für den Zeitraum 1901-2017. Es zeigt sich keine Zunahme in den letzten 116 Jahren:

Nachfolgend sind die durchschnittlichen Dürrebedingungen in den USA gemäß dem Palmer Drought Severity Index (1895-2020) dargestellt.

Die Grafik zeigt die Jahreswerte, gemittelt über das gesamte Gebiet der 48 zusammenhängenden Staaten. Ein Wert zwischen -2 und -3 weist auf eine mäßige Dürre hin, -3 bis -4 auf eine schwere Dürre und -4 oder darunter auf eine extreme Dürre:

Es gibt keinen Trend.

Sowohl der IPCC als auch das USGCRP weisen darauf hin, dass es derzeit keine Möglichkeit gibt, die Dürre zuzuordnen.

Dennoch behauptet der IPCC „mit mittlerem Vertrauen“, dass bei extremen Emissionsszenarien (RCP8.5) das globale Dürrerisiko gegen Ende des Jahrhunderts zunehmen wird. In ähnlicher Weise sagt das USGCRP: „Unter höheren Szenarien und unter der Annahme, dass sich an der derzeitigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen nichts ändert, ist eine chronische, lang anhaltende hydrologische Dürre bis zum Ende dieses Jahrhunderts zunehmend möglich.“

Diese Warnungen, egal wie unbegründet sie sind, geben den Schoßhündchen des Establishments in den Medien die nötige Munition, um einer ohnehin schon verunsicherten und verängstigten Bevölkerung Angst vor Dürren einzujagen, und sie können ihnen das Etikett „Die Wissenschaft sagt“ aufdrücken:

Wenn man jedoch nur ein wenig unter der Oberfläche kratzt, stellt man fest, dass der IPCC selbst einräumt, dass eine Zunahme der Dürre nur bei sehr hohen (d. h. völlig unrealistischen) Emissionsszenarien möglich ist (siehe abschließendes Diagramm unten), und das USGCRP macht deutlich, dass diese potenzielle Verschlechterung eine unveränderte Wasserbewirtschaftung voraussetzt.

Und wieder, was die AGW-Partei am meisten irritiert, sprechen die globalen Daten laut und deutlich für sich:

Der IPCC arbeitet mit 31 theoretischen Modellen und 1184 Szenarien. Das Lieblingsszenario der Alarmisten dabei ist RCP8.5, weil es immer wieder apokalyptische Vorhersagen macht. Aber es ist völlig unrealistisch, und alle, die es zitieren, sollten für verrückt erklärt werden.

Link: https://electroverse.substack.com/p/record-cold-strikes-japan-frigid?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE