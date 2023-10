https://www.model3.info/en/tesla-press-photos – Tesla kann seine Autos mit Gewinn verkaufen

Nick Pope Mitwirkender, 08. Oktober 2023

Die Produktion von Elektrofahrzeugen (EV) verursacht bei meisten amerikanischen Automobilhersteller Milliarden von Dollar an Verlusten, wobei eine Reihe von Faktoren zu ihrer Unrentabilität führen. Verschlimmernd ist jetzt auch der Streik der gewerkschaftlich organisierten Automobilarbeiter.

Zahlreichen Berichten zufolge verlieren Unternehmen wie Rivian, Ford und General Motors (GM) derzeit mit jedem Elektrofahrzeug, das sie verkaufen, Geld. Stellantis Markteinführung seiner Elektrofahrzeuge im Jahr 2024 wird ebenfalls nicht kostendeckend werden. Auch Rivian (ein neuer Anbieter von E-Trucks und E-SuVs, mit Sitz in Michigan), hat nach einem Bericht des Wall Street Journal enorm zu kämpfen, und die „Großen Drei“ der Automobilhersteller sehen sich dem anhaltenden Streik der United Automobil Workers (UAW) gegenüber, deren Forderungen treibt die Kosten noch weiter in die Höhe.

Die UAW versucht, große Zugeständnisse zu erzwingen, wobei die Elektrofahrzeuge eine der Hauptursachen für den Arbeitskampf sind. Vor dem Streik verdiente der durchschnittliche UAW-Beschäftigte in Grass Lake, Michigan, laut Daten von ZipRecruiter etwa 45.000 Dollar pro Jahr. Laut CBS News fordert die UAW eine Gehaltserhöhung von 36 % im Laufe eines Vierjahresvertrags, einen jährlichen Lebenshaltungskostenausgleich, die Wiederherstellung der vor der Rettung gewährten Rentenleistungen für alle Beschäftigten, einen besseren Schutz zur Gewährleistung der Arbeitsplatzsicherheit, eine Begrenzung des Einsatzes von Zeitarbeitern und eine 32-Stunden-Woche.

EVs spielen in dem Arbeitskonflikt eine entscheidende Rolle, da die UAW-Führung befürchtet, dass ein zukünftiger Automarkt, der von weniger arbeitsintensiven EVs dominiert wird, letztendlich die von der Gewerkschaft vertretenen Arbeitnehmer benachteiligen wird, so ABC 27

Wenn die „Großen Drei“ alle Forderungen der UAW erfüllen, könnte der Durchschnittspreis für Elektrofahrzeuge laut Business Insider um bis zu 5.000 US-Dollar steigen. Laut einer Analyse von Kelley Blue Book vom Juli 2023 kostet ein durchschnittliches Elektrofahrzeug bereits etwa 53.500 US-Dollar, verglichen mit den durchschnittlichen Kosten von 48.334 US-Dollar für benzinbetriebene Fahrzeuge.

Die Regierung Biden hat die Vorlaufkosten für Hersteller und Verbraucher von E-Fahrzeugen erkannt und Milliarden von Dollar für Subventionen ausgegeben sowie die Märkte aggressiv reguliert, um die Förderung von E-Fahrzeugen zu erleichtern. Laut dem Weißen Haus strebt Präsident Joe Biden an, dass bis 2030 50 % aller verkauften Neufahrzeuge E-Fahrzeuge sein sollen. Die Regierung hat 12 Milliarden Dollar bereitgestellt, damit die Hersteller ihre Werke für die Produktion von E-Fahrzeugen umrüsten können, und weitere 7,5 Milliarden Dollar aus dem Bipartisan Infrastructure Law, um ein nationales Netzwerk von Ladestationen zu entwickeln, während der Inflation Reduction Act (IRA) Steuergutschriften im Wert von 12,5 Milliarden Dollar vorsieht, um die Verbraucher zum Umstieg auf ein E-Fahrzeug zu bewegen, so UtilityDive.

Rivian, Tesla, GM, Ford, UAW und the White House antworteten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Stellantis lehnte eine Stellungnahme ab.

https://dailycaller.com/2023/10/08/evs-are-costing-auto-manufacturers-billions-while-union-strikes-take-their-toll/

Übersetzt durch Andreas Demmig

