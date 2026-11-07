Patrick Lloyd

In einer am 22. Oktober veröffentlichten und am 26. Oktober aktualisierten Stellungnahme reagierte das Australian Bureau of Meteorology auf Tom Bergers Überprüfung der australischen Rohdaten zu den Temperaturaufzeichnungen. Es bestätigte „eine geringe Anzahl doppelter historischer Tagestemperaturen“ in vier Monaten nach 1910, die für ACORN-SAT, seine bereinigte nationale Zeitreihe, relevant sind: „weniger als 200 Tageswerte“, die es nach eigenen Angaben korrigiert habe. Es fügte hinzu:

„Weitere Untersuchungen haben im gesamten Netzwerk des Amtes keine weiteren doppelten Monate aufgedeckt, abgesehen von denjenigen, die im Bericht genannt und anschließend von uns bestätigt wurden.“

Ich verfüge über eine vollständige Kopie der öffentlichen Tagesdaten des Amtes: die Rohdaten zu Höchst- und Tiefsttemperaturen sowie Niederschlagsmengen jeder Station, die ich von Climate Data Online heruntergeladen habe. Ich habe im Mai eine Kopie erstellt und weitere am 29. und 30. Oktober. So konnte ich zwei Dinge überprüfen: ob es weitere doppelte Monate gibt und was genau das Amt geändert hat.

Es gibt noch weitere Fälle

Ich habe die täglichen Rohdaten der Höchst- und Tiefstwerte jeder Messstation nach Zeiträumen durchsucht, die einen anderen Zeitraum des gleichen Datensatzes Tag für Tag exakt oder (in einem Fall) bis auf Rundungsdifferenzen wiederholen. Anschließend habe ich jeden einzelnen mit benachbarten Stationen abgeglichen, um festzustellen, welcher Abschnitt das Original und welcher die Kopie war.

Das Ergebnis sind 44 kopierte Zeitabschnitte an 15 Stationen, insgesamt 978 Tage. Sie erstrecken sich von 1861 bis 1981. Zweiunddreißig davon, also 640 Tage, befinden sich noch immer in den Dateien, die das Amt heute veröffentlicht. Hier einige Beispiele, die alle am 29. Oktober vom Amt heruntergeladen worden sind:

• Cairns: Die Höchstwerte vom Dezember 1950 entsprechen denen vom Januar 1950, und auch die Tiefstwerte stimmen überein.

• Toowoomba: Die Höchstwerte vom Februar 1981 entsprechen denen vom Februar 1982.

• Charleville: Die Höchstwerte vom August 1914 entsprechen denen vom September 1914.

• Weeaproinah (Victoria): Die Höchstwerte vom Februar 1975 entsprechen denen vom Februar 1974.

• Inverell: Die Monate April bis Juni 1875 und die entsprechenden Wochen des Jahres 1878 sind identisch.

• Bathurst Gaol: Die Tiefstwerte vom Januar 1862 entsprechen denen vom Dezember 1861.

• Sydney Observatory Hill: 13 Tage im Oktober 1890 sind identisch mit den entsprechenden Tagen im November 1890, sowohl hinsichtlich der Höchst- als auch der Tiefstwerte.

Keiner dieser Einträge ist in Tom Bergers Prüfung enthalten, daher fallen sie nicht unter die Ausnahme des Amtes für Duplikate, die „im Bericht zitiert“ werden. Die Aussage „Keine weiteren doppelten Monate im gesamten Netzwerk des Amtes“ trifft auf die vom Amt veröffentlichten Daten nicht zu. Sie mag für ACORN-SAT zutreffen, den bereinigten Datensatz, der nur einen Teil des Rohdatensatzes umfasst. Wenn das Amt dies gemeint hat, sollte es dies auch so sagen.

Was das Amt tatsächlich geändert hat

Zwischen meinen Downloads im Mai und Oktober sind 593 Temperaturwerte aus den Rohdateien verschwunden. Zweiundzwanzig davon sind routinemäßige Korrekturen an Daten aus den Jahren 2025 und 2026. Die übrigen 571 stammen von nur zwei Stationen: Sydney Observatory Hill (515) und Charleville (56). Es wurden keine weiteren Werte aus der Zeit vor 2000 entfernt. Ein Wert wurde hinzugefügt: ein Höchstwert von 0,0 °C für Sydney am 25. Juni 1865, der als qualitätsgeprüft gekennzeichnet ist, in einem Monat, den das Bureau gerade geleert hatte. Die Kopien in Cairns, Toowoomba und den übrigen Orten sind weiterhin vorhanden, ebenso wie die an den beiden Stationen, an denen Korrekturen vorgenommen worden waren: Sydney im Oktober 1890 und Charleville im August 1914.

Wo das Büro einen Monat eines kopierten Paares löschte, löschte es den richtigen: die Kopie, wie mein Nachbar-Test zeigt. Bei sieben der acht Sydney-Paare vor 1910 (das achte, Oktober/November 1890, ist unberührt) löschte es jedoch beide Monate, die Kopie und das Original. Wenn, wie zu erwarten, ein Monat in jedem Paar echt ist, gingen etwa 200 echte Messwerte zusammen mit den Kopien verloren. Bei zwei davon kann mein „Nachbartest“ feststellen, welcher Monat echt ist: Mai 1883 und November 1905. Beide sind verschwunden.

Das Amt erklärt zudem, dass es „bei der Erstellung von ACORN-SAT keine ursprünglichen Temperaturbeobachtungen überschreibt oder löscht“. Das mag zwar stimmen, doch aus dem veröffentlichten Rohdatensatz wurden nun 571 Werte entfernt, und in der Erklärung werden diese nicht aufgeführt. Die einzige Möglichkeit, dies herauszufinden bestand darin, die heruntergeladenen Daten zu vergleichen, wie ich es getan habe.

Innerhalb von ACORN-SAT gibt es immer noch eine 7-Tage-Übereinstimmung

Die Tiefstwerte für Sydney vom 25. bis 31. Januar 1910 sind identisch mit denen vom 1. bis 7. Februar 1910 – sieben Werte auf ein Zehntel Grad genau –, wobei die Tage auf beiden Seiten unterschiedlich sind. Tom Berger hat dies bei seiner Überprüfung festgestellt. Der Fall ist nicht unter den oben genannten 44 aufgeführt, weil sieben Tage zu kurz sind, um die statistische Schwelle zu überschreiten, die ich für eine landesweite Suche festgelegt hatte, aber es sieht ganz nach einer Kopie aus. Diese Woche befindet sich noch in der Rohdatei, und ACORN-SAT speichert beide Wochen. ACORN-SAT passt Januar und Februar um unterschiedliche Werte an, sodass die beiden in den angepassten Datensätzen nicht mehr exakt übereinstimmen. Abgesehen von den letzten fünf Tagen des kopierten Augusts 1914 aus Charleville, wo der Datensatz von ACORN-SAT nach einer Lücke wieder einsetzt, ist dies die einzige derartige Übereinstimmung, die ich in ACORN-SAT gefunden habe. Sieben Tage an einer Station haben keinen messbaren Einfluss auf irgendeinen Trend. Falls es sich um eine Kopie handelt, ist sie bei der Überprüfung von ACORN-SAT durch das Amt übersehen worden.

Bei der Regenmenge sieht es noch schlimmer aus

In der Stellungnahme des Amtes ging es um die Temperatur. Also führte ich die gleiche Art von Suche bei allen täglichen Niederschlagsaufzeichnungen auf „Climate Data Online“ durch – an allen 17.898 Messstationen –, um nach Zeiträumen zu suchen, die einen anderen Zeitraum in den Aufzeichnungen der gleichen Messstation exakt bis auf 0,1 mm wiederholen. Um sicherzustellen, dass ich keine zufälligen Übereinstimmungen zählte, führte ich jede Suche erneut mit Kontrolldaten durch, die so angelegt waren, dass sie keine echten Kopien enthielten (d. h. die gleiche Reihe, um einige Tage verschoben oder rückwärts gelesen). Bei diesen Kontrolldaten erfüllte kein einziger Fall die Kriterien.

Das Ergebnis: 1.337 kopierte Zeitabschnitte an 1.191 Stationen in jedem Bundesstaat. Zusammen umfassen sie 61.877 Tage, davon 13.964 mit Regen. Allein die Regentage entsprechen etwa dem 70-Fachen der „weniger als 200 Tageswerte“, die das Bureau für die Temperatur gemeldet hatte. Sie reichen von den 1860er Jahren bis zum laufenden Jahr, erreichen ihren Höhepunkt in den 1970er und 1980er Jahren, und 60 stammen aus dem Jahr 2000 oder später. Das Bureau führte seine Temperaturkopien auf manuell digitalisierte Aufzeichnungen aus der Zeit vor 1946 zurück. Kopien aus diesem Jahrhundert lassen sich damit nicht erklären.

Manche davon sind lang. In Muresk in Westaustralien sind 381 der 402 Tage von Januar 2007 bis Februar 2008 identisch mit den entsprechenden Daten sechs Jahre später. In Iawakia, ebenfalls in Westaustralien, stimmt der größte Teil des Jahres 1984 mit dem Jahr 1981 überein. In Bagdad in Tasmanien stimmen die Monate August bis Dezember 1903 mit den gleichen Monaten des Jahres 1904 überein.

Die Kopien sind als geprüft gekennzeichnet. Mehr als 97 % der kopierten Zeitabschnitte tragen nichts als das „Y“-Kennzeichen (qualitätsgeprüft) des Amtes – der gleiche Anteil wie bei echten Daten. Die Qualitätskontrolle hat sie nicht erkannt.

Gleiche Niederschlagsmengen an verschiedenen Messstationen

Eine Gruppe sticht besonders hervor. An 22 Messstationen in sechs Bundesländern wurden Niederschlagsdaten aus den Jahren 1998, 1999 und 2000 in die Jahre 1980, 1990 und 1997 übertragen: bei den ersten beiden Datensätzen auf die gleichen Datumsangaben und bei den Daten für September und Oktober 2000 auf den Zeitraum Februar bis April 1997. Mehrere Messstationen weisen in jedem Datensatz exakt den gleichen Versatz auf, der sich über Staatsgrenzen hinweg erstreckt. Das ist nicht darauf zurückzuführen, dass ein Beobachter die falsche Seite kopiert hat. Es sieht nach einem Datenbank-Vorgang aus.

Ein Abgleich mit benachbarten Messstationen zeigt, welcher Datensatz echt ist. Wo auch immer er eingeordnet werden kann: Es sind die Niederschläge aus den späten 1990er Jahren, die zum Wetter der jeweiligen Daten passen, während dies bei den früheren Jahren nicht der Fall ist. In Pokolbin im Hunter-Gebiet enthält der September 1980 nun die Niederschlagsdaten vom September 1998, darunter 24,2 mm am 6., während vier nahegelegene Stationen durchschnittlich etwa 0 mm verzeichnen. Die früheren Jahre liegen innerhalb ansonsten lückenloser Aufzeichnungen. Ob nun echte Messwerte überschrieben wurden oder Lücken mit den Niederschlägen eines anderen Jahres gefüllt wurden – die öffentlich zugängliche Datei enthält nicht mehr die Werte, die an diesen Tagen gefallen sind.

Regenmengen an anderen Stationen

Auch Niederschlagsdaten tauchen unter der falschen Messstation auf. 1.649 Messstationspaare weisen an den gleichen Tagen identische Zeitabschnitte auf. In den meisten Fällen handelt es sich um eine Messstation, deren Daten unter zwei Nummern veröffentlicht worden sind, oder um einen Bericht, der unter einer Messstationsnummer eingereicht wurde, bei der eine Ziffer falsch ist. Für 47 Paare, die mindestens 50 km voneinander entfernt liegen, finde ich jedoch keine Erklärung. Waterloo in Queensland und Krambach in New South Wales, die 821 km voneinander entfernt liegen, weisen für 358 der 366 Tage des Jahres 1964 identische Werte auf. Die Niederschlagsmenge passt zum Bezirk von Waterloo, daher handelt es sich bei den Daten aus Krambach für 1964 um die Niederschläge von Waterloo.

1.334 von 1.337 sind unverändert

Am 30. Oktober habe ich erneut alle Niederschlagsmessstationen heruntergeladen (17.896 von 17.898 wurden übertragen) und jede einzelne Tag für Tag mit meiner Kopie vom Mai verglichen. 1.334 der 1.337 Einträge sind nach wie vor unverändert veröffentlicht. Die anderen drei sind alle aktueller Natur und scheinen routinemäßige Überarbeitungen zu sein. Vor dem Jahr 2000 hat sich überhaupt nichts geändert. Das Paar Waterloo–Krambach und die überschriebenen Datensätze sind nach wie vor vorhanden.

Spielt das eine Rolle?

Die Kopien betreffen nur einen kleinen Teil des Archivs: Nach einer auf Nachbarwerten basierenden Schätzung weisen sie einen Nettoüberschuss von etwa 4.180 mm auf, gegenüber rund 59 Millionen mm, die in den Aufzeichnungen der 1.191 betroffenen Stationen erfasst sind. Ich habe ihre Auswirkungen auf die nationalen Niederschlagstrends nicht quantifiziert. Sie zielen weder auf Dürren noch auf Überschwemmungen ab und erstrecken sich ebenso häufig rückwärts wie vorwärts in der Zeit. Ähnlich wie die Temperaturkopien sehen sie eher nach Fehlern bei der Datenverarbeitung aus als nach einer gezielten Absicht.

Für jeden jedoch, der die Aufzeichnungen einer einzelnen Station nutzt, ist dies von großer Bedeutung: Landwirte, Hochwasser- und Dürreforschung, Versicherer, Wasserverteilung. An diesen 22 Stationen entsprechen die Niederschlagsmengen der Jahre 1980, 1990 und 1997 den Niederschlägen eines weiteren Jahres, und die Markierungen des Amtes selbst weisen darauf hin, dass sie überprüft wurden.

Was das ist und was das nicht ist

Um dem Amt gerecht zu werden: Dies sieht nach Schreib- und Datenverarbeitungsfehlern aus, nicht nach Manipulation. Die Temperaturaufzeichnungen zeigen keine messbare Tendenz zu höheren oder niedrigeren Werten (15 wärmer, 10 kühler, sofern die Richtung erkennbar ist). Keine davon stammt aus einer Zeit nach 1981, und ACORN-SAT, die Reihe, die den Erwärmungstrend Australiens erfasst, schließt alle diese Daten aus, mit Ausnahme der Woche in Sydney und der fünf Tage in Charleville. Die Niederschlagskopien machen nur einen kleinen Teil des Archivs aus, und ich habe keine Auswirkungen auf die nationalen Trends quantifiziert.

Aber die Angaben des Amtes sind sachlich falsch:

• Es gibt weitere doppelte Monate, von denen die meisten nach wie vor veröffentlicht werden.

• „Weniger als 200 Tageswerte“ bezieht sich nur auf die vier für ACORN-SAT relevanten Monate nach 1910. Durch die Korrektur von zwei Messstationen wurden 571 Werte aus den veröffentlichten Rohdaten entfernt, von denen die meisten aus der Zeit vor 1910 stammten.

• Bei der Korrektur der Daten aus Sydney wurden echte Messwerte aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert gelöscht, ohne anzugeben, um welche es sich handelte.

• Es wurden zwei Temperaturmessstationen korrigiert, die übrigen blieben unverändert. Bei den Niederschlagsdaten sind 1.334 von 1.337 Datensätzen weiterhin veröffentlicht.

Die Rohdatensätze sind die Grundlage, auf der alles andere beruht. Wenn darin Fehler gefunden werden, sollte das Amt diese alle korrigieren – sowohl bei den Temperaturen als auch bei den Niederschlagsmengen –, eine Liste der vorgenommenen Änderungen veröffentlichen und die authentischen Messwerte aus den Papierbüchern wiederherstellen, anstatt sie zu löschen.

Führe es wie ein Open-Source-Projekt

Es gibt eine bessere Möglichkeit, nationale Aufzeichnungen zu verwalten, und die Softwarebranche hat dies bereits vor Jahrzehnten erkannt. Open-Source-Projekte veröffentlichen alles: den Code, jede jemals daran vorgenommene Änderung, wer sie vorgenommen hat und warum. Jeder kann einen Fehler finden, ihn melden und eine Korrektur vorschlagen. Korrekturen werden öffentlich geprüft, und nichts wird stillschweigend gelöscht.

Australiens Wetteraufzeichnungen könnten auf die gleiche Weise funktionieren:

• Scannen und veröffentlichen Sie die Originale. Jedes Beobachtungsbuch, jedes Hauptbuch und jedes Register im Besitz des Amtes sollte als Bilddatei zum Download bereitgestellt werden, damit jeder digitalisierte Wert mit dem verglichen werden kann, was der Beobachter tatsächlich geschrieben hat.

• Führen Sie ein öffentliches Änderungsprotokoll. Jeder hinzugefügte, geänderte oder entfernte Wert sollte mit Datum und Begründung erfasst werden. Derzeit besteht die einzige Möglichkeit herauszufinden, was sich geändert hat darin, den gesamten Datensatz zweimal herunterzuladen und zu vergleichen, so wie ich es getan habe.

• Nehmen Sie Korrekturen von jedem entgegen. Ein Landwirt mit einem familiären Regenbuch, ein Historiker mit einer Wetterkolumne aus einer Zeitung, ein Rentner mit einer Tabellenkalkulation. Geben Sie ihnen die Möglichkeit, ein Problem zu melden, ihre Belege vorzulegen und zu sehen, wie es öffentlich gelöst wird.

• Niemals löschen oder überschreiben. Wenn sich ein Wert als falsch herausstellt, markieren Sie ihn und ersetzen Sie ihn, aber lassen Sie den alten Wert mit einem Vermerk sichtbar. Ein Datensatz, der unbemerkt bearbeitet werden kann, ist nicht vertrauenswürdig, selbst wenn die Änderungen richtig sind.

Das ist alles nichts Neues. Das Durchsuchen der Register ist zwar echte Arbeit, aber die Werkzeuge für den Rest gibt es bereits: Wikipedia, OpenStreetMap und Linux werden alle auf diese Weise von Tausenden von Freiwilligen gepflegt – und sind dadurch besser geworden. Jede hier beschriebene Aufzeichnung wurde von Menschen gefunden, die von zu Hause aus arbeiten und Daten nutzen, die jeder herunterladen kann, und die eigenen Qualitätskennzeichnungen des Amtes markieren fast alle Niederschlagsaufzeichnungen als geprüft. Gebt ihnen die Originalunterlagen, und sie werden dem Amt helfen, den Rest abzugleichen und zu korrigieren.

Gerne teile ich die vollständigen Listen der Aufzeichnungen zu Temperaturen und Niederschlägen mit Daten und Messstationen mit dem Amt oder jedem anderen, der sie überprüfen möchte.

Thanks to Tom Berger and Geoff Sherrington, whose audit started this.

Sources: the Bureau’s statement, bom.gov.au/news-and-media/the-science-and-truth-of-australias-long-term-temperature-record; Tom Berger’s audit, elastictruth.com/2026/07/a-forensic-analysis-of-systematic-data.html; the raw data, Climate Data Online, bom.gov.au/climate/data.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/11/01/australias-duplicated-temperature-and-rainfall-data-what-the-bureau-missed/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE