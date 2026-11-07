Cap Allon
Und hier erneut ein Blick von außerhalb auf die Energiepolitik hierzulande. A. d. Übers.
Die Strompreise in Deutschland sind nach einem Einbruch der Windenergieerzeugung um das Neunfache in die Höhe geschnellt.
Am 24. Oktober erreichte die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien laut Fraunhofer-Diagrammen einen Rekordwert von 114,8 % des deutschen Strombedarfs. Der Großhandelspreis für Strom lag im Durchschnitt bei nur 30,12 €/MWh und fiel am folgenden Tag auf 13,12 €/MWh.
Dies wurde als Triumph für die Politik im Bereich der erneuerbaren Energien gefeiert.
Dann ließ der Wind nach.
Zwischen dem 29. Oktober und dem 1. November deckten erneuerbare Energien durchschnittlich nur 29,7 % des Bedarfs, während die Großhandelspreise auf 272,70 €/MWh stiegen – das Neunfache des Niveaus vom 24. Oktober.
Die Windenergieerzeugung brach während der Flaute von 46,5 GW am 24. Oktober auf etwa 4–5 GW täglich ein, was einem Rückgang von rund 90 % entspricht.
Am 29. Oktober lag der Großhandelspreis für Strom im Durchschnitt bei 314,85 €/MWh, wobei einzelne 15-Minuten-Preise 570 €/MWh überstiegen.
Der Druck hielt an. Am 4. November lag der Großhandelspreis für Strom immer noch bei atemberaubenden 248,99 €/MWh im Durchschnitt.
Kohle- und Gaskraftwerke wurden hochgefahren, um die Lücke bei den erneuerbaren Energien zu schließen.
Dies macht einmal mehr und in Echtzeit das Problem mit Wind- und Solarenergie deutlich: Deutschland bezahlt für zwei Stromsysteme. Das eine läuft, wenn das Wetter mitspielt; das andere muss verfügbar bleiben, wenn dies nicht der Fall ist. Beide erfordern Investitionen, Wartung und Infrastruktur, doch die Kosten für die Reserveversorgung und die Netzintegration fehlen in den Schlagzeilen-Zahlen, mit denen für erstere geworben wird.
[Hervorhebung im Original]
Weitere Kosten werden ignoriert, darunter der Netzausbau, die Bezahlung von Stromerzeugern für die Drosselung von Überschussstrom sowie die Entschädigung konventioneller Kraftwerke für deren Bereitschaftsdienst. Im Jahr 2025 gab Deutschland allein für die Bewältigung von Netzengpässen 3,08 Milliarden Euro aus.
Ein weiterer Kostenfaktor sind die Umweltkosten, nämlich die energieintensive Fertigung – ein Großteil davon im kohlebefeuerten China –, der internationale Transport, der Austausch von Bauteilen und, schlimmer noch, die Deponierung von Turbinenflügeln und Solarmodulen nach 15 bis 25 Jahren.
Wind und Sonnenlicht mögen kostenlos sein. Das erforderliche System, um sie nutzbar zu machen, ist es jedoch keineswegs.
Link: https://electroverse.substack.com/p/spring-freeze-hits-southern-australia?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Die benannten 3,08 Milliarden Redispatchkosten sind Nettokostenangaben. Für den privaten Stromkunden kommen da noch 19 Prozent Mehrwertsteuer obendrauf.
Mit diesem Geld könnte man auch knapp 10% mehr Kindergartenplätze finanzieren, oder?
Gefeiert von den grünen MINT-Versagern. Fällt der Grosshandelspreis unter die garantierte Vergütung zahlt der Steuerzahler via EEG-Ausgleichszahlung! Und die beläuft sich auf rund 17 Mrd. €/anno! Volkswirtschaftlich ist die „Energiewende“ eine einzige Katastrophe, bei Flaute zahlt man an der Strombörse, bei Starkwind wechseln die grünen Schlümpfe das Kassenhäuschen und zahlen via EEG-Konto. Man fragt wie dumm sind die Leute eigentlich…..
Mit den 17 Mrd. € könnten für knapp 20 % aller Schüler die Schulen finanziert werden.
Anders ausgedrückt, die 17 Milliarden Euro Steuergelder, die zur Stützung des wetterabhängigen Stromsystems fließen, würden ausreichen, um die gesamten staatlichen Schulsysteme von Berlin, Hamburg, Bremen, dem Saarland und Mecklenburg-Vorpommern zusammen ein komplettes Jahr lang zu betreiben und jeden einzelnen Schüler dort kostenlos zu beschulen – in diesem Bildungssinne Peanuts – das Geld fehlt an Ecken, wo es eine direkte gesellschaftliche Rendite bringen würde.
Stellt sich die Frage: wer soll nach dem Deindustrialisierungszusammenbruch eigentlich das mutwillig Zerstörte, sprich am Ende der grün-maoistischen Transformation, wieder aufbauen, oder?
Die Klimahysteriker von links-grün unter Führung des PIK werden sicher eine Ausrede finden warum der Strompreis ansteigt wenn Flaute herrscht.
Das die Abschaltung von Kohlekraftwerken, die CO2-Steuer und die Politik bei der Belieferung mit Gas der Hauptgrund für diese Preise sind geht bei denen entweder nicht in den Kopf rein oder sie wissen es und wollen nur ihre eigenen Privilegien sichern, egal ob das Land dabei kaputt geht.
Aber für unsere energieintensive Industrie ist das Gift und man wundert sich wenn alle Industrie mit Ausnahme der Rüstung abwandern.
„Die Klimahysteriker von links-grün unter Führung des PIK werden sicher eine Ausrede finden warum der Strompreis ansteigt wenn Flaute herrscht.“
..na klar ! Putin verhindert den Ostwind und Trump den Westwind….
Den Rest besorgt die AFD….die stellt sich in den Südwind und im Norden will keiner blasen, weil Schwesig auf dem letzten Loch pfeift……😂👍🏼😎