WUWT, Terry Etam, Meinungskommentar aus Kanada

Die richtige Perspektive ist entscheidend, insbesondere angesichts der Flut an Ankündigungen zu Energie-Infrastrukturprojekten. Branchenkenner lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Diejenigen mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im kanadischen Upstream-Energiesektor, die man an ihrer völligen Orientierungslosigkeit erkennen wird. Die andere, weniger abgebrühte Gruppe beobachtet die schiere Menge an neuen Nachrichten zur Energieentwicklung und denkt sich: „Was ist denn mit den alten Hasen los? Müssten die nicht total aus dem Häuschen sein?“

Beide Sichtweisen sind nachvollziehbar. Neueinsteiger im Energiesektor sind möglicherweise erst seit den Handelskonflikten mit den USA auf den Plan getreten oder haben erst dann begonnen, sich dafür zu interessieren – genau zu dem Zeitpunkt, als Kanada schmerzlich erkannte, dass es die Entwicklung alternativer Märkte vernachlässigt hatte. Daher betrachten sie die Situation mit gelassener Gelassenheit und sehen neue Investitionen in Pipelines und Energieinfrastruktur als eine Art gut durchdachte nationale Entwicklungsstrategie.

Aus dem BOE-Bericht – BOE Report ist Kanadas führende Quelle für Nachrichten, Aktivitäten und Informationen aus der Öl- und Gasbranche. BOE (Barrel Oil Equivalent) ist eine in der Öl- und Gasindustrie häufig verwendete Energieeinheit zur Angabe der kombinierten Rohöl- und Erdgasproduktion eines Unternehmens. Ein BOE wird berechnet, indem 6.000 Kubikfuß (mcf) Erdgas in ein Barrel Öl umgerechnet werden. Dieses Umrechnungsverhältnis basiert primär auf der Energieäquivalenz an der Brennerdüse. https://boereport.com/about/

Aber die Alten… es ist schwer, den Kontext und die Spannungen von vor zehn Jahren zu beschreiben, wenn man nicht dabei war. Da die sozialen Medien alle 15 Minuten neue Nachrichten liefern, möchten wir, die kampferprobten Veteranen, Sie daran erinnern, warum wir angesichts der Flut an Pipeline-Unterstützung vielleicht fassungslos (und möglicherweise skeptisch) erscheinen.

Bei einer Bürgerversammlung in Ontario im Jahr 2017 sagte der damalige Premierminister Justin Trudeau über den größten Sektor der Ölindustrie: „Wir können die Ölsandgewinnung [in Alberta] nicht von heute auf morgen einstellen. Wir müssen sie schrittweise beenden. Wir müssen den Übergang weg von fossilen Brennstoffen gestalten.“

Trudeau wurde kürzlich durch den internationalen Banker Mark Carney ersetzt, der 2020 Folgendes sagte : Der Finanzsektor bewege sich „nicht schnell genug“, um sich von fossilen Brennstoffen zu trennen, und habe die drohende Krise, dass die Hälfte der weltweiten Öl- und Gasvorkommen „wertlos werden“ könnte, noch nicht erkannt. Kanadas Ölsande standen ganz oben auf dieser Liste und wurden von denjenigen, die am meisten auf das Ende der Kohlenwasserstoffe hofften, als teures „schmutziges“ Öl bezeichnet.

Sechs Jahre später ist Trudeau nur noch eine vage Erinnerung, und Carneys Kopf hat sich komplett verändert. Laut einem Artikel des BOE Reports von letzter Woche tauchte Carney in Fort McMurray auf, um das erste große Projekt anzukündigen, das als im nationalen Interesse liegend eingestuft wird: eine neue Ölsandpipeline.

Über die Ölsande sagte er:

„Ich würde nicht von einem Boom sprechen, sondern von nachhaltigem Wachstum.“

Moment mal, das ist doch derselbe Typ, oder? Der, der ihnen das Kapital entzieht? Ja. Die Zeiten ändern sich.

Diese Kehrtwende anzuprangern, ist für die Akteure der Ölindustrie nicht so lohnend, wie man vielleicht denken mag. Das Jahrzehnt der Feindseligkeit war extrem zermürbend, und mit Erleichterung und Verwunderung verfolgt die Branche die Ankündigungen, die zumeist die Kohlenwasserstoffförderung betreffen.

Ontarios Premierminister Doug Ford gab kürzlich gemeinsam mit der Premierministerin von Alberta, Danielle Smith, die Northern Shield-Ölpipeline bekannt, die Rohöl aus Westkanada über eine rein kanadische Route nach Zentral- und Ostkanada transportieren soll. Carney und Smith kündigten die Pacific Link-Ölpipeline zur Westküste an. LNG Canada gab die Genehmigung für die zweite Phase bekannt, die den Durchsatz verdoppeln wird. Die konservative Partei von British Columbia, die gute Chancen auf einen Sieg bei den vorgezogenen Wahlen hat, versprach, die LNG-Produktion innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln und anschließend weiter auszubauen. Coastal GasLink kündigte eine Erweiterung des Gastransportnetzes an, um dem Bedarf gerecht zu werden. South Bow kündigte das Prairie Connector-Pipeline-Projekt an, eine Art Wiederbelebung des Keystone XL-Projekts, bei dem Teile der bereits verlegten Pipeline genutzt werden, die von dem Projekt stammte, das aufgrund der Bedenken hinsichtlich „gestrandeter Vermögenswerte“ gestoppt wurde. Rechenzentren werden in rascher Folge angekündigt.

Alles in allem ist die Liste der Projekte und die schiere Begeisterung überwältigend, sie übersteigt insgesamt weit 100 Milliarden Dollar.

Warum passiert das alles? Dafür gibt es mehrere Gründe. Da wäre zunächst das Handelschaos mit den USA. Plötzlich fordern alle Infrastrukturprojekte – und zwar sofort, wenn es kanadischen Produkten hilft, neue Märkte zu erschließen. Es wird nicht mehr darüber diskutiert, um welches Produkt es sich handelt; stattdessen wird mit Hochdruck versucht, fast jeden neuen globalen Markt für kanadische Produkte zu erschließen.

Ein zweiter Grund für die verwirrende Begeisterung für die Pipeline im ganzen Land ist etwas heikel: Die separatistischen Bestrebungen in Alberta haben möglicherweise maßgeblich zur Veränderung der nationalen Stimmung beigetragen. Erste, aber deutliche Anzeichen nationaler Besorgnis gab es bereits Anfang des Jahres, als Ontarios Premierminister Doug Ford auf einer Pressekonferenz erklärte , die vorherige kanadische Bundesregierung habe Alberta (und Saskatchewan) „wie Dreck“ behandelt und „so etwas Schlimmes habe ich noch nie erlebt“.

Nova Scotia hat sich für die Erschließung der Ressourcen des Westens, insbesondere Albertas, ausgesprochen und den Nutzen für alle Kanadier anerkannt. Andere Provinzen haben sich dem angeschlossen. Die Botschaft ist logisch und richtig, aber auch einhellig: Alberta, wir haben euch gehört, wir wollen euch als Teil des Landes, und eure Frustration über Ottawa war berechtigt.

Ob es nun an Trump oder der Angst vor einem Austritt Albertas aus den Provinzen Kanadas liegt, die Zustimmung zum Pipelinebau – ein Symbol für die Förderung von Kohlenwasserstoffen – steigt landesweit rasant an. Im Jahr 2026 werden nur noch 21 Prozent der Kanadier Pipelineprojekte wie die BC Pacific Link ablehnen, und die Hälfte der Kanadier ist der Ansicht, dass die Bundesregierung nicht genug zur Unterstützung des Pipelinebaus unternimmt. Die Zustimmung liegt landesweit, einschließlich in Québec, bei über 50 Prozent.

Es ist großartig für jeden Kanadier, ja für jeden Menschen, dass die Vernunft in der öffentlichen Debatte wieder Einzug hält. Das war unausweichlich. Die Trägheit des über ein Jahrhundert gewachsenen globalen Energiesystems war und ist schlichtweg zu groß, um in dem von Trudeau (2017) und Carney (2020) angedachten Zeitrahmen umgelenkt zu werden. Jeder, der mit Infrastrukturentwicklung zu tun hat, konnte das erkennen, und glücklicherweise sehen es heute die meisten. Noch besser ist, dass die Menschen keine Angst mehr haben, solche Dinge auszusprechen.

Doch es gibt immer noch Merkwürdigkeiten. Neuer Enthusiasmus der Regierung ist zwar durchaus willkommen, aber er kann… nicht gut sein, wenn er in die falschen Bahnen drängt.

Betrachten wir die folgenden Projekte und vor allem deren Triebkräfte. In den letzten sechs Monaten wurden drei große Initiativen – oder zumindest drei – mit recht unterschiedlichen Charakteristika vorgestellt. Eine davon ist die Pacific Link, die mit hohem Kostenaufwand über anspruchsvolle Gebirgszüge zur Westküste gebaut werden soll. Eine weitere ist die Northern Shield, die durch den riesigen Kanadischen Schild führen soll – eine weitere logistische Herausforderung ersten Ranges. Die dritte ist der Prairie Connector, der nach Süden in ein Gelände führen soll, durch das der Pipelinebau um ein Vielfaches einfacher ist, das keine teuren und aufwendigen Hafenbauten erfordert und die Herausforderungen des Tankerverkehrs usw. nicht mit sich bringt.

Alle drei Optionen sind für die Ölindustrie relevant, da sie den Export und den Marktzugang verbessern. Doch nur zwei davon sind für die kanadischen Akteure aktuell von Bedeutung: die rein kanadischen Alternativen, die die USA als Abnehmer meiden wollen. Verständlich, denn genau das bedeutet Diversifizierung weg von den USA.

Doch wie bei jedem großen Problem spielen viele Nuancen eine Rolle. Das Ignorieren dieser Nuancen führte zu einer verheerenden Dominanz eines bestimmten Narrativs zur Energiewende und könnte auch in der angestrebten Richtung zu negativen Ergebnissen führen.

Die Erweiterung des Marktzugangs ist das Kernprinzip, das solchen wirtschaftlichen Entscheidungen üblicherweise zugrunde liegt: Sind genügend Verlader bereit, für eine akzeptable Pipelinegebühr Verträge abzuschließen, um die Kapitalkosten der Leitung zu rechtfertigen und dem Pipelinebetreiber den Baubeginn zu ermöglichen? So funktioniert es – als rein wirtschaftliche Entscheidung.

Hierbei handelt es sich jedoch nicht um rein wirtschaftliche Entscheidungen; es sind Instrumente der nationalen Politik, die von zwei nicht unbedingt rein wirtschaftlichen Motiven getrieben werden: erstens, die USA so weit wie möglich zu vermeiden (um der Stimmung der Wähler entgegenzukommen), und zweitens, Alberta zum Verbleib in Kanada zu bewegen (um der Stimmung einer anderen Wählergruppe entgegenzukommen).

Politiker versuchen also, Investitionen anzukurbeln, indem sie Energie-Megaprojekte öffentlich unterstützen und konkrete Maßnahmen ergreifen, die Unternehmen tatsächlich zugutekommen, wie beispielsweise Kanadas Steuervergünstigung für besonders produktive Unternehmen. Im Idealfall würden sich die Regierungen zurückziehen, das Kapital würde fließen, und schon ginge es richtig los.

Aber wir leben nicht in einer idealen Welt, und die privaten Investoren, die Megaprojekte finanzieren könnten, sind verständlicherweise nervös. Erinnern Sie sich an die Absätze von vorhin, in denen Sie gelesen haben, wie unsere Bundespolitiker ihren Kurs komplett geändert haben – etwas, das vor fünf Jahren noch undenkbar war. Könnte das wieder passieren? Warum nicht? Viele Politiker sind wie ein Wetterhahn.

Und dann sind da noch die Kosten und die Komplexität der Entwicklung dieser langfristigen Projekte. Angemessene Renditen müssen auf Basis der erwarteten Kapitalkosten und Inbetriebnahmezeiten erzielt werden. Was, wenn die Spinner zurückkommen und sich wieder an Bulldozer ketten? Was, wenn Projekte durch den irrsinnigen Berg an bürokratischen Vorschriften verzögert oder gar zum Scheitern gebracht werden, der praktisch jede wirtschaftliche Entwicklung aus vielerlei Richtungen und von vielen Regierungsebenen aus blockieren kann?

Wir stecken also in dieser Zone fest, in der sich Regierungen auf eine Weise einmischen, die sicherlich nicht optimal ist, aber im heutigen regulatorischen Treibsand kaum zu vermeiden ist.

Glücklicherweise muss staatliches Eingreifen unter bestimmten Umständen nicht zwangsläufig negativ oder gar ruinös sein. Infrastrukturprojekte im nationalen Maßstab können durchaus die richtige Richtung, das richtige Ziel und das richtige Ergebnis darstellen, selbst wenn sie rein wirtschaftlich betrachtet nicht rentabel sind. Das US-amerikanische Interstate-System ist ein gutes Beispiel dafür. Es handelte sich um einen massiven Infrastrukturausbau in dem Wissen, dass er den zwischenstaatlichen Handel ankurbeln würde, doch das Ausmaß des Nutzens war ungewiss – es gab keine einfache Absicherung durch die Spediteure, die eine garantierte Rendite geboten hätte. Und dennoch ist der spektakuläre Erfolg unbestreitbar. Dasselbe gilt für die kanadische Eisenbahnlinie, die das ganze Land durchquert. Der Projektentwickler hatte keine feste Zusage von Spediteuren, die den wirtschaftlichen Erfolg hätte sichern können, dennoch wurde das Projekt realisiert und trug zum Aufbau eines ganzen Landes bei. Im Nachhinein lässt sich nicht behaupten, es sei eine schlechte Idee gewesen.

Der Punkt ist, dass ein Land erst einmal gründlich nachdenken muss, bevor es wahllos drauflosstürmt. Die Energiewende hatte im Kern das Ziel, wirtschaftlich wettbewerbsfähige neue Energiequellen zu schaffen. Keine schlechte Idee, denn Entwicklung muss ja irgendwo beginnen. Und in gewisser Hinsicht funktionierte es auch genau so: Beispielsweise entwickelte sich die Solarenergie rasant, während die Kosten sanken. In manchen Bereichen des Energiesystems funktioniert sie sehr gut, etwa in sehr heißen Klimazonen wie Arizona, wo Solarenergie den Verbrauch der Klimaanlagen direkt reduzieren kann. Und wenn die Klimaanlagen die täglichen oder saisonalen Spitzen im Energiebedarf verursacht, ist Solarenergie ein zusätzlicher Vorteil für das System. Das Problem entstand durch die unsinnige Extrapolation dieses Potenzials auf alle Bereiche. Und so gerieten wir völlig vom Kurs ab.

Der aktuelle Infrastrukturausbau ist nicht dasselbe; niemand verspricht etwas, was physisch unmöglich ist, aber gleichzeitig sollten wir unser Bestes geben und alles gründlich durchdenken.

Die Regierungen sind involviert, ob wir es wollen oder nicht, und wir müssen diese Tatsache berücksichtigen. Manchmal, wie im Fall der kanadischen Eisenbahnstrecke, ist es ein Nebenprojekt, das den Durchbruch bringt, wenn zu viele Variablen unsicher sind. Ob das gut oder schlecht ist, darüber lässt sich endlos streiten; interessant ist es jedoch, Alternativen zu betrachten, die das Potenzial besser ausschöpfen könnten.

Hier einige Beispiele für Erfolg in diesem Bereich. Betrachten wir zunächst ein Projekt, das ohne staatliche Beteiligung, aber als direkte Reaktion auf die Marktnachfrage entstand: den Bau des Alliance-Pipelinesystems. Mehrere Unternehmen, darunter Produzenten, schlossen sich zusammen, um eine neue Pipeline von British Columbia/Alberta nach Chicago zu bauen. Ein Schlüsselfaktor war die Erkenntnis, dass Erdgas mit einem höheren Anteil an Propan, Butan und Pentanen im Vergleich zu reinem Erdgas, das die ursprüngliche Entwicklung des NGTL-Systems ermöglichte, immer wichtiger wurde. Daher trafen die Alliance-Partner die kluge Entscheidung, in Chicago eine große Aufbereitungsanlage für Flüssiggas ( Aux Sable ) zu errichten und so zwei Unternehmen anstelle einer reinen Transportleitung zu schaffen. Clever.

Hier ist ein weiteres interessantes Beispiel für eine staatliche Initiative. Beim Bau der Transkanada-Eisenbahnlinie entstanden entlang der Strecke Luxushotels, um Reisende, insbesondere wohlhabende, anzulocken und neue Wirtschaftszweige zu erschließen. Dank dieser Strategie vor über hundert Jahren genießen wir heute so spektakuläre Orte wie das Banff Springs Hotel und viele andere ähnlich prachtvolle Hotels im ganzen Land.

Der Bau von Pipelines überall mag überall die beste Lösung sein, doch er wird viel Zeit und Geld kosten und die Bewältigung schwieriger regulatorischer Hürden erfordern. True ist nur noch zwei Jahre im Amt, und die Frage des Referendums in Alberta wird bis dahin entschieden sein. Wird der politische Wille bestehen bleiben? Ja, wenn der Multiplikatoreffekt groß genug ist und die Unterstützung der kanadischen Bevölkerung erhalten bleibt.

Die oben erwähnten Äußerungen von Carney und Trudeau aus der Zeit vor sechs bis acht Jahren werden nicht rein abwertend in die Diskussion eingebracht. Nur teilweise. Hauptsächlich sollen sie aber etwas verdeutlichen: Politische Motive sind oft unbeständig und sprunghaft, aber manchmal notwendig, um die Undurchsichtigkeit zu durchdringen, die die Privatwirtschaft nicht bewältigen kann (wie beispielsweise die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren).

Wir befinden uns jetzt in einer entscheidenden Phase und scheinen die volle Kraft unserer nationalen Wirtschaftsressourcen entfesseln zu können. Politische Launen dürfen nicht der alleinige Antrieb sein. Es gibt viele weitere gute Gründe dafür. Wir müssen sie alle sorgfältig abwägen.

https://wattsupwiththat.com/2026/10/08/the-great-trump-driven-pre-referendum-pipeline-infrastructure-build-out-great-to-see-but-tread-wisely/