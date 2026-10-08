Dr. John Clauser ist Professor an der Universität von Kalifornien, Campus Berkeley, und Nobelpreisträger für Physik 2022.
Er erklärt, wie das Klima wirklich funktioniert – und wie die Tricks der Lobbyisten funktionieren. Auf der 17. Konferenz des Europäischen Instituts für Klima und Energie (EIKE) hielt er einen ausführlichen Vortrag zu diesem Thema. Das aktuelle Video ist von unserer Greta von der Klimaschau professionell übersetzt worden.
Der Youtube-Kanal „mitgeschnitten“ hat die Videos für EIKE gedreht:
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Ergänzend zu allen Ausführungen von Clauser kommt hinzu, alle Strahlungsmeßwerte verändern sich permanent stochastisch. Also selbst wenn man in der Lage wäre, zu einem gewissen Zeitpunkt einen zugehörigen zeitkonsistenten Datensatz der Gesamterde zu erfassen, ist es unmöglich, den zeitlichen Verlauf aller weltumspannenden Werte des „Hüllintegrals“ kontinuierlich zu messen und anschließend systematisch auszuwerten.
Ein Bilanzungleichgewicht zwischen zugeführter Energie und abgegebener ist in offenen Systemen physikalisch unmöglich. Weil wenn das der Fall wäre, würden irgendwo irgendwann Unvereinbarkeiten in der Energieerhaltung auftreten!
Fazit: alles was die „Globalklimatologie“ inkl. IPCC behaupten, ist Lug und Trug, tlw. verpackt in aufgehübschte bunte Bildchen und Diagramme!
Das einzige, was es natürlich gibt, ist die Statistik der Wolkenbedeckung, die aufgrund der Oberflächenfarbe aus Sonnensicht variiert und daher natürlich zu Erwärmung führen kann, wenn die statistische Wolkenhäufigkeit abnimmt, sprich, die Erde darunter relativ gesehen dunkler wird, aus welcher Wetterveränderungsursache auch immer.
Sehr interessanter und lehrreicher Vortrag des Nobelpreisträgers Dr. Clauser .
Vielen Dank für die Übersetzung, Frau Greta.
„Eine globale Erwärmung ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen“, sagt Clauser in einem Satz.
Das mag richtig sein, weil es überhaupt kein global gleichmäßig installiertes Messnetz gibt wie etwa das Messnetz des DWD in Deutschland. Herr Clauser führt das in seinem Vortrag wunderschön aus. Deshalb überprüfen wir in unseren Artikeln hauptsächlich Deutschland.
Und das Ergebnis für Mitteleuropa ist:
1) Die KLimaerwärmung gibt es, sie begann aber erst 1987/88 mit einem Temperatursprung und der anschließenden Weitererwärmung.
2) In den 40 Jahren davor wurde es kälter. Schon deshalb scheidet CO2 als Haupttreiber der Temperaturen aus.
3) Die Weitererwärmung ab 198 fand aber hauptsächlich tagsüber statt und zwar in den Sommermonaten bis in den Herbst hinein.
4) Die Erwärmung ist nicht ganz so stark wie der DWD mißt, die Messerfassung wurde geändert und mitsamt dem Standort
5) In den Wärmeinseln (Städten) erfolgte auch nachts eine Erwärmung, die jedoch nicht so stark ist wie tagsüber.
6) In den USA und auch in der Antarktis gab es diesen TEmpereatursprung 1987/88 nicht und auch nicht die anschließenden Weitererwärmung.
Wir sollten deshalb endlich darüber diskutieren, was der Hauptgrund der Erwärmung in Mittel- West- und Nordeuropa seit 1988 ist.