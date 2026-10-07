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Der Sonderausschuss für Energiesicherheit und Netto-Null (ESNZ) hat einen neuen Bericht veröffentlicht [Titel übersetzt]:

„Zero-Sum-Game: Wie Großbritannien die Energiewende neu gestalten kann“

Die zweite Zeile der Zusammenfassung lautet:

„Der politische Konsens, der es Großbritannien ermöglichte, bei der Bekämpfung des Klimawandels und beim Übergang zu sauberer Energie eine weltweit führende Rolle einzunehmen, ist zerbrochen.“

Dies war ein politischer Konsens, der offenbar das Ergebnis einer kalkulierten Triangulation war, bei der eher die Popularität einer Idee als deren Machbarkeit im Vordergrund stand. Die Tories gingen wahrscheinlich davon aus, dass sie, indem sie sich in der Mitte positionierten, Stimmen von der anderen Seite gewinnen und diese nach links drängen würden. Sie dachten, sie könnten sich auch auf ihre Basis verlassen. Das war der einzige Grund, warum der „Netto-Null“-Konsens so lange Bestand hatte.

Nun, das haben sie vermasselt. Beim letzten Mal standen sie in der Mitte und verloren gegen eine weniger unbeliebte Partei, die vorübergehend vorgab, ebenfalls in der Mitte zu stehen. Und sie verloren aus ihrer Basis jene, die sie endgültig aufgegeben hatten. Wie wir wissen, war das Erste, was das blaue Team nach seinem unsanften Sturz „entdeckte“, dass „UK Net Zero“ auch die Selbstzerstörung Großbritanniens bedeutete. Der Konsens, der so lange ihr Leitstern gewesen war, wies tatsächlich auf einen langen Weg des Niedergangs hin, der entweder in einer ausgetrockneten Leiche endete, die in einen Graben fiel …

… oder im ersten Schritt zurück zu dem Punkt, von dem wir gekommen waren.

Der Weg zur Hölle war gesäumt von Schildern wie:

„Net Zero“ ist die Wachstumschance des 21. Jahrhunderts

Die Tories sind nun zumindest bereit, auf die Bremse zu treten. Doch das Land steht unter der Führung derjenigen, die im ESNZ-Ausschuss die Mehrheit bilden. Ihre bevorzugte Erklärung für die neue Spaltung ist der „Benzinpreisschock“, dessen Auswirkungen dazu führten, dass „die Energiewende zum Sündenbock gemacht wurde“.

Ich muss anmerken, dass der Benzinpreisschock bereits zwei Jahre vor dem Zusammenbruch des Konsens‘ stattfand. Das Ende war nur eine Frage der Zeit: Der Konsens wurde durch moralische Selbstdarstellung zusammengehalten, nicht weil er die richtige Antwort auf eine schwierige Frage war. Es war unmöglich, sich gegen „Netto-Null“ zu stellen, denn zu sagen, es sei ein Fehler, brachte dem Sprecher Schande und einen Makel ein, was dazu führte, dass er ausgestoßen und verbannt wurde. Nur die Alten, diejenigen, die nichts zu verlieren hatten, oder einige wenige Mutige, Prinzipientreue und Tollkühne konnten diesem Wahnsinn symbolischen Widerstand leisten.

Der Wahnsinn definierte sich selbst als gut, und naturgemäß war daher jeder böse, der ihm im Weg stand. Wenn Abgeordnete also Zweifel hatten, lächelten sie nur freundlich und schwiegen – mit wenigen rühmlichen Ausnahmen. Sie nahmen die Sache nicht so ernst, wie sie es hätten tun sollen. Wer sich dem Wahnsinn von „Net Zero“ beugt, muss alles ablehnen, was tatsächlich nützlich ist und was man für sein Land tun möchte. Der Appetit von „Net Zero“ ist so groß, dass er, wie Hausschwamm, das Holz von UK zu Staub zersetzt hat.

„Net Zero“ hat nichts mit der Bekämpfung des Klimawandels zu tun. Der Klimawandel mag zwar der Anstoß für das Klimaschutzgesetz gewesen sein, doch wie auf diesen Seiten dargelegt wurde damals anerkannt, dass einseitiges Handeln sinnlos war. Doch nach dem Debakel von Kopenhagen war das alles, was noch übrig blieb. Dann haben wir 2019 unser Angebot ohne Bedingungen unterbreitet in der Hoffnung, dass andere folgen würden.

Die Emissionssenkungen aus Großbritannien reichen nicht aus, um die weltweiten Gesamt-Emissionen zu verringern, die weiterhin steigen. Und wie ich gerne sage – und ich glaube, das erkennen mittlerweile etwas mehr Menschen als früher –, gilt diese Regel nur für territoriale Emissionen. Das bedeutet, dass wir unsere Emissionen senken können, indem wir die Produktion auslagern und die Waren importieren, die wir früher hier hergestellt haben. Wenn also eine Fabrik geschlossen wurde, brachte uns das ein Stück weiter auf dem Weg zur Netto-Null – dem Weg in die Hölle. Die verlorenen Arbeitsplätze waren ein engstirniges Anliegen, und engstirnige Anliegen können keine Rechtfertigung dafür sein, den Fortschritt aufzuhalten.

Es wäre besser gewesen – und hätte vielleicht sogar eine gewisse Relevanz für das Klima gehabt –, wenn Theresa May 2019 das 80-Prozent-Ziel für territoriale Emissionen einfach auf 80 Prozent der durch den Verbrauch verursachten Emissionen geändert hätte, anstatt auf 100 Prozent der territorialen Emissionen, also „Netto-Null“. Das wäre besser gewesen, weil die Schmerzen sofort stark gewesen wären und die Schwelle für allgemeinen Widerstand, das Aufbrechen des Konsens‘, früher erreicht worden wäre: Denken Sie daran, dies konnte nur geschehen, wenn die Notwendigkeit den unvermeidlichen moralischen Makel überwinden konnte, der mit dem Erheben der Stimme einherging.

Das „Netto-Null“-Ziel mag zwar ins Leben gerufen worden sein, um „den Klimawandel zu bekämpfen“, aber selbst ein Kind würde verstehen, dass es nie eine Chance hatte, dies zu erreichen. Denn wir können einfach weiter Dinge importieren, die wir nicht mehr selbst herstellen können. Es kann fast so sein, als hätte sich eine Zeit lang nichts geändert. Die Lichter gehen an, und die Regale im Supermarkt sind gefüllt. Wir können einfach weiter Dinge importieren, die wir nicht mehr herstellen können, bis uns das Geld ausgeht. (Das Geld ist uns eigentlich schon ausgegangen. Aber dank unserer guten Bonität können wir jeden Monat eine neue Kreditkarte bekommen und mit dem Vorschuss die Mindestzahlung für die anderen 150 leisten.)

Nach Ansicht des Ausschusses ist der Begriff „Netto-Null“ mittlerweile toxisch geworden.

Nun, nein. Der Begriff ist nicht das Problem. Das Problem ist das wahnwitzige Gesetz, das ihn vorschreibt – ein Gesetz, das wahnwitzig ist und schon immer war:

1. Als einseitige Maßnahme kann sie selbst im pessimistischsten Szenario keinerlei Auswirkungen auf das Klima haben.

2. Als territoriale Maßnahme können wir eine Zeit lang ohne großen Aufwand so tun, als wären wir tugendhaft, während wir unsere Emissionen exportieren und wie bisher weitermachen.

„Territorial Net Zero“ ist „Net Zero Lite“. Aber es gibt dennoch Einschnitte. Die Bemühungen, unseren Teil des Problems in den Griff zu bekommen – die territorialen Emissionen, die wir nicht exportieren können –, untergraben unsere Lebensweise. Weil die einfachen Maßnahmen zuerst gestrichen werden, müssen immer drastischere Einschnitte vorgenommen werden, um den Rest einzusparen. Das bedeutet ein riesiges und dünnes Netz aus intermittierender Stromversorgung, das zu zerstörten Landschaften, geschädigter Ökologie und teurer Energie führt. Teure Energie führt wiederum zu selbst auferlegten Rationierungen.

Wir sind mittlerweile so weit auf dem Weg in die Hölle vorangeschritten, dass wir, wenn wir zurückblicken, ein Leben sehen, das besser war. Zum ersten Mal in der Geschichte Großbritanniens haben wir den Wohlstand nicht nur verloren, sondern uns bewusst dafür entschieden, ihn aufzugeben. So wie sich einst alle Eltern auf ein besseres Leben für ihr Kind gefreut haben … freuen sie sich nun darauf, ihm ein Land zu hinterlassen, das schlechter ist. Und nicht schlechter wegen des Klimawandels: schlechter wegen des wahnwitzigen Mittels, das wir eingenommen haben, um ihn zu heilen. Wir sehen in der Ferne hinter uns bessere Dinge, die wir bewusst weggeworfen haben – die uns nicht von einem Gegner entrissen wurden.

Dann wenden wir der Vergangenheit den Rücken zu und schleppen uns weiter.

Die nächste, frisch aufgehängte Werbetafel, an der wir vorbeikommen, trägt diesen Slogan:

Denken Sie an die weit reichenden Vorteile der Energiewende!

Man sagt, es gehe um die Botschaft, aber das stimmt nicht. Wir sind von einer trostlosen Landschaft umgeben: Was soll die Botschaft denn aussagen? Dass andere das anders sehen, dass sie Lämmer sehen, die auf einem Hügel mit Frühlingsgras herumtollen?

Die Botschaft, die wir laut Ausschuss brauchen, verbindet „die Energiewende“ – nicht mehr „Netto-Null“, dieser Ausdruck wurde vom Zensor gestrichen – mit Vorteilen wie:

niedrigeren Rechnungen,

wärmere Wohnungen,

Arbeitsplätze und Karrierechancen für junge Menschen,

Energiesicherheit

und gesundheitliche Verbesserungen.

Das ist alles großartig, aber diese Dinge sind allesamt Merkmale der Welt, die wir bewusst hinter uns lassen, und nicht Merkmale der „Netto-Null“-Welt, auf die wir zusteuern – sofern wir uns nicht schon in den Graben stürzen, bevor wir überhaupt dort ankommen.

Der Ausschuss meint, das Ministerium für Energiesicherheit und Netto-Null solle „Netto-Null“ aus seinem Namen streichen. Dem stimme ich zu. Es sollte diesen Begriff auch aus seinem Aufgabenbereich streichen.

Diese Entwicklung als „Straße zur Hölle“ zu bezeichnen, mag übertrieben dramatisch sein. Der Weg zur Hölle ist lang, und das Leben ist immer noch gut. Dass wir Risse erkennen und auf einzelne Fälle des Niedergangs hinweisen können, war schon immer so. Wenn ich vom Spezifischen auf das Allgemeine schließe, tue ich genau das, was passiert, wenn die lokale Zerstörung durch ein Wetterereignis auf die globale Zerstörung durch den Klimawandel verallgemeinert wird. Es sollte also immer eine kritische Stimme geben: Kann es wirklich so schlimm sein? Ich habe bereits gesagt, dass wir „Netto-Null“ schließlich teilweise umgehen können, indem wir Emissionen exportieren. Das wird auch dann noch der Fall sein, wenn der neue „Carbon Border Adjustment Mechanism“ in Kraft tritt. Und letztendlich werden die fossilen Brennstoffe so oder so zur Neige gehen. „Netto-Null“ mag den Weg verkürzen, aber das Ziel ist dasselbe. Ist es trotzdem die Hölle? Wenn ja, dann ist die menschliche Zivilisation überall am Ende, nicht nur hier.

Ohne „Netto-Null“ verläuft die zukünftige Entwicklung der schwindenden Kohlenwasserstoffvorräte meiner Meinung nach ganz anders. Auf jeden Fall wird die Auseinandersetzung mit der endgültigen Kohlenwasserstoffknappheit ohne „Netto-Null“ erst viel später stattfinden. Hundert Jahre später? In dieser Zeit steigen die Kosten für Kohlenwasserstoffe, was Anreize für Alternativen schafft. Erneuerbare Energien waren nie diese Alternativen und können es auch niemals sein. Wenn man sich an der Geschichte orientiert, wird die neue Energieform energiedichter sein als die alte, die, obwohl sie abgelöst wird, niemals zur Neige gehen wird. Sollte die neue Energieform weniger energiedicht sein, dann ist das Fundament der Zivilisation von einer Seite zur anderen gesprungen.

Gegen Ende ihrer Zusammenfassung schreibt der Ausschuss:

Wir sind besorgt über die zunehmende Praxis des „Credibility Laundering“ bei Internetmythen im Zusammenhang mit der Energiewende. Wir würden es begrüßen, wenn Social-Media-Plattformen dazu angehalten oder verpflichtet würden, glaubwürdige Informationsquellen gegenüber solchen zu bevorzugen, die darauf abzielen, Empörung und Fehlinformationen zu schüren.

Ich musste nachschlagen, was „Credibility Laundering“ bedeutet. Es bedeutet, öffentlich Tugendhaftigkeit zur Schau zu stellen, um die Aufmerksamkeit von finstereren Realitäten abzulenken. Ich weiß nicht, wem der Ausschuss dies vorwirft. Ich weiß jedoch, dass der Vorwurf der „Glaubwürdigkeitswäsche“ ein Paradebeispiel im Ausschuss selbst findet, dessen Streben nach Tugendhaftigkeit ihn offenbar blind für die physikalischen Realitäten gemacht hat.

Der Konsens ist zerbrochen. Der Schmerz ist mittlerweile so groß, dass die moralischen Kosten des Widerstands gegen die Netto-Null-Ziele im Vergleich dazu geschrumpft sind. Daher befürchten die hartnäckigen Tugendwächter, die Debatte zu verlieren. Ihre Lösung, die frisch auf die nächste Plakatwand auf dem Weg zur Hölle geklebt wurde, ist der Slogan:

RUHE

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Entschuldigen Sie bitte diesen etwas zusammenhanglosen Wortschwall. Ich habe am Sonntagabend meine Gedanken sortiert und litt dabei unter dem ersten Herbstvirus. Ich würde mich freuen, wenn jemand in den Kommentaren eine bessere Erklärung für „Net Zero“ hätte als den Triumph des „Virtue Signalling“ über den gesunden Menschenverstand.

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Die letzten beiden Empfehlungen des Ausschusses [übersetzt als Graphik via Google Translate]:

The Committee’s report.

David Turver on the report.

Link: https://cliscep.com/2026/10/01/on-the-energy-security-and-net-zero-committees-new-report/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Anmerkung des Übersetzers: Es war nicht zu finden, wer sich hinter dem Akronym „Jit“ als Autor verbirgt. Der Website-Admin wies darauf hin, dass der Autor immer noch irgendwo in Lohn und Brot steht und um seinen Arbeitsplatz fürchtet, wenn sein wahrer Name bekannt wird (Ein Umstand, der auf mich noch besorglicher wirkt als der Inhalt dieses Beitrags).