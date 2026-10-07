Die Schweizer WELTWOCHE interviewt EIKE-Vizepräsident Michael Limburg zum Thema seines neuen Buches „Die Treibhauslüge“.
Dipl. Ing. Limburg erklärt, wie CO2 tatsächlich wirkt und wie die Theorien von Svante Arrhenius und Guy Stewart Callendar seit Jahrzehnten genutzt wurden, um im Sinne von Interessengruppen eine Klimakatastrophe zu konstruieren – die „Klima-Gehirnwäsche“. Pikant: Arrhenius und Callendar sahen die (vermutete) Aufheizung durch Kohlendioxid als positiv an – aber die Panikmacher vom Club of Rome und ihre Nachfolger deuteten die Erkenntnisse von Arrhenius und Callendar um, um die Menschheit als Feind der Menschheit darzustellen.
Mit drastischen Folgen: Allein in Deutschland wurde bisher rund eine Billion Euro für angeblichen Klimaschutz verschwendet – „für nichts“. Aber das Geld ist ja nicht weg – es haben jetzt nur andere!
Hier das gekürzte (30 Minuten) YouTube Video.
Das Originalvideo der Weltwoche (1 h) finden Sie hier
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Zusammenfassung: alles sehr kompliziert.., man weiß nicht.., aber ich glaube.., deshalb ist alles ganz anders..
Klimaphysik ist was man im Englischen ein „target rich environment“ nennt. Man bräuchte eigentlich nur draufhalten. Dennoch schafft es Herr Limburg, und nicht nur er, keinen einzigen Treffer zu erzielen. Das ist auch eine Kunst.
Es ist bezeichnend wenn er meint es sei alles so kompliziert, dass man es nicht erklären könne. Das was er dann aber doch erklärt ist tatsächlich ganz einfach ..falsch. Zum Beispiel beträgt der WD Anteil in der Atmosphäre halt nicht 4%, sondern 0,25% (Masse-) und 0,4% (Volumen-). Dann versteht er den THE nicht, usw. Was soll das bringen, wenn alle Grundlagen fehlen?
Warum befasst sich niemand mit Wasserdampf? „Facepalm“! Naja, ich habe vor ein paar Monaten etwa 3 1/2 Stunden lang bei Tom Nelson Wasserdampf erklärt, so die wichtigsten Dinge zumindest.
Ich bin mal gespannt, was unserer enkel zu diesem ganzen irrsinn sagen werden.
Meine Enkelkinder sagen heute bereits…