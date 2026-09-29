Daily Caller News Foundation, Paris Apodaca, Energiereporterin

Von den Demokraten regierte Bundesstaaten haben am Dienstag die Trump-Regierung wegen gekündigter Pachtverträge für Offshore-Windparks verklagt – doch ein neuer Bericht warnt davor, dass der Rechtsstreit ein umfassenderes Problem verdeutlicht: die Frage, ob sich Unternehmen auch nach einem Regierungswechsel noch auf Bundesgenehmigungen verlassen können.

Das Joseph Rainey Center for Public Policy veröffentlichte am Montag seinen Bericht „When Permits Aren’t Permanent“ und argumentiert, dass sich die Genehmigungsdebatte auf die Genehmigung von Infrastrukturprojekten konzentriert habe, während weniger darauf geachtet wurde, ob diese Genehmigungen auch nach Investitionen in Milliardenhöhe noch Bestand haben.

„Kritiker der Offshore-Windpark-Aufkäufe sollten eine alternative Lösung anbieten. Kapital in Projekten zu binden, die mit Baustopps und Genehmigungsverzögerungen konfrontiert sind, schadet den Steuerzahlern, Mautzahlern und Rentnern, deren Pensionen und 401(k)-Pläne diese Projekte finanzieren“, sagte Sarah Hunt, Präsidentin und CEO des Joseph Rainey Center – die Autorin des Berichts – gegenüber der Daily Caller News Foundation.

[Ein 401(k) ist ein vom Arbeitgeber gesponsertes Rentenvorsorgekonto in den USA, das es Arbeitnehmern ermöglicht, einen Teil ihres Gehalts vor oder nach Steuern in Investmentfonds anzulegen. Der Name leitet sich direkt aus dem entsprechenden Abschnitt (Section 401(k)) des US-amerikanischen Steuergesetzbuches (Internal Revenue Code) ab.]

Der Streit um Offshore-Windparks verdeutlicht ein Problem, das im Bericht als „Hintertürproblem“ des Genehmigungsverfahrens beschrieben wird. Selbst nachdem Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen, Pachtverträge und Lizenzen des Bundes erhalten haben, können Projekte vor Fertigstellung mit Baustopps oder Änderungen der Bundespolitik konfrontiert werden.

„Unabhängig davon, was man von einer bestimmten Technologie oder Regierung hält, ist der Präzedenzfall nun sowohl technologie- als auch regierungsneutral: Die Genehmigung einer Regierung kann von der nächsten rückgängig gemacht werden“.

Laut Angaben des Generalstaatsanwalts von Massachusetts führte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James die Klagen von Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island und Vermont an, mit denen Vereinbarungen zwischen Invenergy – Nordamerikas größtem privaten und unabhängigen Stromerzeuger – und Bluepoint Wind angefochten wurden.

Sarah Hunt argumentierte, dass es besser sei, Investoren die Möglichkeit zu geben, ihr Kapital zurückzuerhalten und es in andere amerikanische Energieprojekte umzuleiten, als Geld in Projekten festzustecken, die möglicherweise nicht mehr realisiert werden.

„Die Übernahmen an sich sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Regierung eine Genehmigung entziehen kann, nachdem die Investoren das Geld ausgegeben haben“, erklärte sie gegenüber dem DCNF. „Ohne dauerhafte Genehmigung verkürzt eine schnellere Genehmigung lediglich die Zeitspanne zwischen Genehmigung und Widerruf“.

Das US-Innenministerium hat mehrere Abkommen ausgehandelt, die es Offshore-Windparkbetreibern ermöglichen, Bundeslizenzen aufzugeben und einen Teil oder die gesamten Lizenzgebühren zurückzuerhalten, während sie gleichzeitig gleichwertige Investitionen in andere inländische Energieprojekte umleiten.

„Nur der Kongress kann eine Genehmigung dauerhaft machen“, heißt es weiter im Bericht des Joseph-Rainey-Center. „Der untenstehende Rahmen basiert auf sechs gesetzlichen Säulen mit dem Ziel, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen: Eine gültig erteilte Bundesgenehmigung für Infrastrukturprojekte soll wie eine dingliche Verpflichtung funktionieren, die nur aus wichtigem Grund, durch ein festgelegtes Verfahren oder zu einem angemessenen öffentlichen Preis widerrufen werden kann.“

Post von NEW YORK James @NewYorkStateAG

(und Antworten darauf – zu schön um es Ihnen vorzuenthalten)

Offizieller Twitter-Account des Büros der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James. Folgen Sie uns auf Bluesky: newyorkstateag.bsky.social .

Es ist Klimawoche, und wir werden niemals aufhören, für unseren Planeten zu kämpfen. Deshalb klagen mein Büro und @GovKathyHochul gegen die Trump- Regierung , um sie daran zu hindern, wichtige Offshore-Windprojekte in New York illegal zu stoppen, um Projekte für fossile Brennstoffe zu finanzieren.

Spewbaca @spewbaca

Natürlich nicht. Der Klimawandel ist ein unerschöpflicher Geldtopf, der ausschließlich von Steuerzahlern gespeist wird. Politiker und selbstgerechte „Kreuzritter“ werden kostenloses Geld niemals ablehnen.

Anthony Mascia @AnthonyMascia21

Ist das also Ihr Job? Sie verklagen Trump jeden Tag und verlieren, anstatt Kriminelle einzusperren und echte Verbrechen zu verfolgen. So eine nutzlose Amtsauffassung … Ich kann es kaum erwarten, bis Sie weg sind … [Post etwas entschärft]

The other strange1 @TheOtherStrang1

„Wir kämpfen für unseren Planeten.“ Niemand greift „unseren Planeten“ an. Was soll der Quatsch?

Im Rahmen einer solchen Vereinbarung stimmte Invenergy der freiwilligen Kündigung von vier Offshore-Windparkverträgen in der New York Bight, vor der kalifornischen Zentralküste und im Golf von Maine zu. Das Unternehmen erklärte sich bereit, 765 Millionen US-Dollar in Gaskraftwerke in Indiana, Wisconsin, Iowa, Kansas und Missouri sowie in Geothermieprojekte im Westen der USA umzuleiten.

Der Bericht argumentiert, dass die durch den Streit um Offshore-Windkraft offengelegte Unsicherheit sich auch auf andere Bereiche als die Windenergie erstrecken könnte, wenn Unternehmen anfangen zu bezweifeln, ob die Genehmigungen der Bundesregierung einen Regierungswechsel überstehen werden.

„Eine künftige Regierung, die beschließt, dass Offshore-Bohrungen nicht mehr zu ihrer Klimaagenda passen, könnte die gleiche Strategie verfolgen, mit Konsequenzen, die weit über die Energieunternehmen hinausgehen und auch Häfen, Hersteller, Dienstleistungs-unternehmen und Arbeitnehmer betreffen, deren Lebensgrundlage von diesen Projekten abhängt“, sagte Guy Caruso, ehemaliger Leiter der US-Energieinformationsbehörde, gegenüber dem DCNF.

Der Kongress müsse klären, ob die Genehmigungen für Energieprojekte auf Bundesebene zwischen verschiedenen Regierungen geändert werden können, argumentierte Caruso und warnte davor, dass dieser Präzedenzfall auch Auswirkungen auf andere Branchen als die Offshore-Windenergie haben könnte.

„Die Unsicherheit entstand durch das überstürzte Vorgehen beim Bau von Offshore-Windparks, ohne von Anfang an die erforderlichen Genehmigungen einzuholen“, erklärte Craig Rucker, Präsident der marktwirtschaftlich orientierten Umweltorganisation Committee for a Constructive Tomorrow (CFACT), gegenüber dem DCNF.

Projektentwickler hätten die Genehmigungen der Bundesbehörden trotz ungeklärter Umwelt- und Sicherheitsfragen als endgültig betrachtet, argumentierte Rucker. Er verwies auf das Offshore-Windparkprojekt Coastal Virginia, das zu den Projekten gehörte, die von den Baustoppmaßnahmen des US-Innenministeriums im Dezember 2025 betroffen waren.

„Nachdem eine mangelhafte, sogenannte ‚Genehmigung‘ zu Recht zurückgezogen wurde, um eine gründlichere Prüfung durchzuführen, kann ein Baustopp extrem kostspielig sein“, so Rucker.

Melanie Collette, leitende Politikanalystin bei CFACT, erklärte gegenüber dem DCNF:

„Unsicherheit bei der Genehmigung erschwert die Finanzierung, verkompliziert die Bauzeitpläne und kann die Kosten in die Höhe treiben…Das gilt für alle großen Infrastrukturprojekte.“

Ein hypothetisches Infrastrukturprojekt im Wert von 5 Milliarden US-Dollar, das bei einem Fertigstellungsgrad zwischen 80 und 87 Prozent gestoppt wird, könnte laut einer Analyse des Rainey Centers jährliche Finanzierungskosten von rund 320 Millionen US-Dollar verursachen. Diese Berechnung berücksichtigt weder Produktionsausfälle noch Ansprüche im Zusammenhang mit der Demobilisierung oder andere potenzielle Kosten, die mit dem Baustopp verbunden sind.

„Milliardenschwere Investitionen sollten niemals dazu führen, dass ein Projekt nicht kritisch hinterfragt wird“, sagte Collette.

Der Bericht erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem demokratisch regierte Bundesstaaten zwei Klagen gegen Vereinbarungen des US-Innenministeriums eingereicht haben . Diese Vereinbarungen erlauben es Offshore-Windparkbetreibern, Bundespachtverträge aufzugeben und einen Teil oder die gesamten Pachtzahlungen zurückzuerhalten, nachdem sie gleichwertige Beträge in andere US-Energieprojekte investiert haben.

https://dailycaller.com/2026/09/22/democrats-offshore-wind-permitting-joseph-rainey-center-sarah-hunt-guy-caruso/