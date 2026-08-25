Forschungsergebnisse bringen fossile Brennstoffe mittels CO₂-Düngung und Stickstoffablagerung mit der weltweiten Begrünung in Verbindung.
Klima-Alarmisten stellen fossile Brennstoffe als Verursacher von Ruß und Umweltschäden dar, doch die Realität ist komplexer und durchaus positiv. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Stickstoffablagerungen aus der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen dazu beigetragen haben, das Pflanzenwachstum zu fördern und große Teile des Planeten zu begrünen. [Hervorhebungen und Links hinzugefügt {vom Blog-Admin}]
Nährstoffe versteckt in Emissionen
Eine 2026 in „Ecography“ veröffentlichte globale Analyse untersuchte die zunehmende Vegetationsbegrünung in wichtigen Ökosystemen und stellte fest, dass einer der stärksten statistischen Zusammenhänge die Stickstoffdeposition war, die sogar noch größer war als Veränderungen des Klimas und der Landnutzung.
In den geowissenschaftlichen Unterlagen der NASA wird Stickstoff als zweitwichtigster Treiber der Begrünung aufgeführt, auf den 9 % des Effekts entfallen. Der Anstieg des Kohlendioxids (CO₂) in der Atmosphäre, der ebenfalls auf die Nutzung fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist, macht laut NASA 70 % der Begrünung aus.
Obwohl reaktiver Stickstoff, der vor allem bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe freigesetzt wird, oft als Schadstoff dargestellt wird, hat er unseren Planeten still und leise gedüngt. Zwar besteht die Atmosphäre zu 78 % aus Stickstoff, doch liegt dieser nicht in einer Form vor, die viele Pflanzen verwerten können.
Die bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas freigesetzten Stickoxide wirken jedoch wie ein Dünger, den Pflanzenwurzeln aufnehmen und zum Aufbau von Proteinen und Chlorophyll nutzen.
Landwirte zahlen viel Geld für Kunstdünger, der genau auf dieser chemischen Reaktion basiert. Die Natur versorgt Wälder, Wiesen und Ackerflächen seit mehr als einem Jahrhundert durch die alltäglichen Nebenprodukte der industriellen Zivilisation mit einer verdünnten Version dieses Düngers.
Das werden Sie von Forschern nicht hören, die auf alarmierende Schlagzeilen angewiesen sind, um ihre nächste Förderung zu sichern.
Wissenschaftliche Förderinstitutionen belohnen Wissenschaftler nicht dafür, dass sie berichten, die Industrie habe still und leise eine neue Blattfläche von der Größe eines halben Kontinents geschaffen. Stattdessen belohnen sie Arbeiten, die ein falsches Krisen-Geschwafel bestätigen.
Abgesehen von der Chemie ist ein Großteil des landwirtschaftlichen Überflusses der modernen Welt darauf zurückzuführen, dass sich der Planet nach einer der kältesten Perioden der letzten zwei Jahrtausende erwärmt hat.
Wärme ernährt uns
Historiker bezeichnen sie als die Kleine Eiszeit, eine 600-jährige Kälteperiode, die bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts weite Teile der Erde im Griff hatte. Immer wieder fielen die Ernten aus. Die Getreidepreise schossen in die Höhe. Das Vieh verhungerte in den Ställen mangels Futter. Flüsse, die seit Menschengedenken noch nie zugefroren waren, froren so fest zu, dass man sie zu Fuß überqueren konnte. In Regionen mit ohnehin schon kurzen Vegetationsperioden verkürzten sich diese noch weiter mit der Folge von Hungersnöten.
Im Gegensatz dazu ist Wärme eine große Hilfe. Nicht nur heute, sondern auch in früheren Warmzeiten, in denen die Temperaturen mit denen von heute vergleichbar waren.
Während der mittelalterlichen Warmzeit breiteten sich europäische Weinberge nach Norden bis nach England aus, und nordische Bauern weideten ihr Vieh auf Weiden in Grönland, die heute unter Permafrost begraben sind.
Diese historischen Präzedenzfälle unterstreichen einen entscheidenden Punkt: Das Klima ist dynamisch, und wärmere Perioden gingen oft mit menschlichem Wohlstand und blühenden Ökosystemen einher. Diesen historischen Kontext zu ignorieren, bedeutet, sich einer selektiven von einer apokalyptischen Agenda getriebenen Amnesie hinzugeben.
Unbestreitbarer Zusammenhang zwischen CO₂ und Pflanzenwachstum
Ungeachtet der außergewöhnlichen Wärme, von der die nordischen Bauern in Grönland vor 1.000 Jahren so profitierten, verfügten sie nicht über einen Vorteil, der heute besteht: erhöhte CO₂-Konzentrationen in der Atmosphäre – genau jenes Molekül, das fälschlicherweise für die Überhitzung der Erde verantwortlich gemacht wird.
Der physiologische Nutzen einer CO₂-reicheren Atmosphäre für das Pflanzenleben ist keine Randtheorie. Es ist eine Tatsache, die von Regierungswissenschaftlern und anderen nachgewiesen wurde.
Eine von der NASA unterstützte Studie, basierend auf Satellitendaten aus drei Jahrzehnten ergab, dass der Anstieg des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre der maßgebliche Treiber für eine Zunahme der globalen Blattfläche war, die in etwa der Vegetationsdecke von zwei weiteren Kontinenten entspricht. Die NASA berichtet, dass allein die CO₂-Düngung für den Großteil dieses Effekts verantwortlich ist.
Untersuchungen zu Ernteerträgen zeigen, dass Weizen unter erhöhtem CO₂-Gehalt um 20 % bis 30 % besser wächst, Reis um 15 % bis 32 % und Sojabohnen um bis zu 46 %. Gewächshausbetreiber erhöhen den CO₂-Gehalt routinemäßig auf bis zu 1.000 ppm, um den Anbau von Tomaten, Gurken und Salat anzukurbeln.
Diese Fakten wurden vom „Klima-Industrie-Komplex“, der für sein Fortbestehen auf Angst angewiesen ist, weitgehend verschleiert. Bürokratien leben von Notstandserklärungen. Journalisten, die mit ihren vorgegebenen Agenden beschäftigt sind, wiederholen das apokalyptische Drehbuch, weil es sich gut verkauft.
Diese Blindheit hat reale Kosten zur Folge. Entwicklungsländer stehen unter dem Druck, auf fossile Brennstoffe zu verzichten, die ihre Bevölkerung aus der Armut befreien könnten.
Die Frage ist nicht mehr, ob fossile Brennstoffe den Planeten „grüner“ gemacht haben. Die Beweislage ist erdrückend. Werden die Machthaber den Mut haben, dies als Vorteil anzuerkennen?
Link: https://climatechangedispatch.com/fossil-fuels-global-greening/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
„Wärme ernährt uns“
Nach Google KI umfaßt die irdische Atmosphäre ca. 5,1 Milliarden Kubikkilometer (km³), welche ca. 5 Mio. Petajoule (1 Petajoule = 10¹⁵ Joule) Wärmeenergie enthalten. Weiters sagt Google KI, der absolute thermische Gesamtenergieinhalt der Weltozeane (die Enthalpie bezogen auf den absoluten Nullpunkt von 0K) beträgt größenordnungsmäßig 1,6 x 10²⁴ Joule = 1,6 Yotta-Joule Wärmeenergie. Der Wert entspricht der gesamten von der Sonne auf die Erde eingestrahlten und absorbierten Energie über einige Jahre. Diese riesigen Wasserbecken sind somit die Hauptwärmespeicher der Erde!
Beide Wärmeenergieinhalte kommen in KT97 aber nicht vor! KT97 wird als Darstellung der Energiebilanz unserer Erde betitelt! Dort wird eine „Momentan-Leistungsbilanz“ in W/m² über einen Zeitraum t=0 gebildet, die bilanziell de facto als ausgeglichen dargestellt wird.
Dieser Sachverhalt ist doch ein klarer Beweis, daß KT97 reiner Elfenbeinturm-Phantasie-Schrott ist! Für die Mainstream-Klimatologie ist KT97 trotzdem eine Art „Goldstandard“, der auch bei IPCC vorkommt. Auch daran erkennt man wunderschön, auf welch absurder Physik diese Klimatologie aufgebaut ist! Klima-Journalisten=Aktivisten erkennen das aber natürlich nicht …
„Klima-Alarmisten schweigen: Es stellt sich heraus, dass fossile Brennstoffe das „Wachstum-Wunder-Elixier“ der Erde sind“‼️
Psssssssst……🤫🤫
Nicht den Klimakterischen verraten….die ers t i c ken an dem Lese – STOFF. ☺️
Loriot: „Ach was?“
Reaktiver Stickstoff aus Fossilverbrennung ist kein „Wundermittel„, wie es hier einseitig beschrieben wird.
„Stickstoff schädigt die Umwelt, dämpft aber die Erderwärmung
Eine Bilanz der Klimaeffekte von Stickstoffemissionen aus Dünger und fossilen Brennstoffen
24. Juli 2024
Klimawandel, Sönke Zaehle, Stickstoff
Stickstoffdünger und Stickoxide aus fossilen Brennstoffen sind als Gründe für verschiedene Umweltschäden bekannt: Sie belasten die Luft und das Trinkwasser, führen zur Überdüngung von Gewässern und Landökosystemen, reduzieren die Artenvielfalt und schädigen die Ozonschicht. Was das Klima angeht, haben sie unter dem Strich aber eine kühlende Wirkung. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Team unter Leitung von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena in einer umfassenden Analyse. Darin ziehen die Forschenden eine Bilanz der verschiedenen Klimaeffekte von Stickstoffverbindungen aus landwirtschaftlichen und nicht-landwirtschaftlichen Quellen.
(…)
Durch andere, kurzlebige Stickoxide, die vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen, bilden sich dagegen Aerosolteilchen, feine Schwebpartikel in der Atmosphäre. Sie schirmen Sonnenlicht ab und kühlen das Klima auf diese Weise. (…) Hinzu kommt auch, dass Einträge von Stickstoff Pflanzen generell üppiger wachsen lassen. Diese nehmen dabei CO2 aus der Atmosphäre auf, was ebenfalls kühlend wirkt. Stickoxide spielen zudem eine Rolle beim Abbau von Methan und kühlen somit die Atmosphäre; sie führen aber auch zur Bildung des Treibhausgases Ozon, was wiederum wärmend wirkt. “
https://www.bgc-jena.mpg.de/pm-stickstoff-erderwaermung
Schon wieder so fleißig, ….immer gegen angehen….
So viele Forschende, 😂, prima Lex, do legs di nida…
Allein der Titel des Forschenden : innen.
„Klimawandel, Sönke Zaehle, Stickstoff“.
Da gab es wieder Forschenden-Gelder für ergebnisorientiertes, grünes Halbwissen.
Klima-Alarmisten schweigen….
Diese Aussage ist für den heißen Sommer 2026 richtig, der wahrscheinlich zweitheißeste nach den DWD-Temperaturaufzeichnungen.
Die Regierung im Urlaub, aber die Wälder wurden in Deutschland angezündet. Bei diesem Ausmaß muss das gleich an mehreren Stellen gleichmäßig passiert sein. Der Klimawandel kann keine Autos entzünden, obwohl Benzin drin ist. Ebenso wie Autos entzündet sich auch kein Wald selbstständig.
Die CO2-Klimaerwärmungslüge liegt in den letzten Zügen, nur noch die bezahlten Vertreter und Nutznießer dieses etablierten Geschäftsmodelles, dazu ARD/ZDF und die Kirchen halten fest an diesem Geschäftsmodell fest. Da keine wissenschaftliche Beweise einer CO2-Erwärmung vorliegen, muss der Klimaalarm durch bezahlte Alarmisten anhalten. Der dümmste Kanzler seit Jahrzehnten hats gesagt, der Klimawandel hat den Wald angezündet.
Merz mag ich auch nicht, möchte dennoch anmerken, dass Sie ihn falsch zitieren.
Alles Leben basiert auf Energie, egal woher sie kommt. Deshalb entwickelten sich Hochkulturen in Gegenden starker Sonneneinstrahlung.
So einfach ist das. 👍🏼
Der ganze Klimawahnsinn wurde sich nicht ausgedacht, um die Lebensverhältnisse der Menschen zu verbessern. Die drastische Reduzierung der Anzahl Menschen auf dem Planeten ist das erklärte Ziel. Safe the Planet! ist der Slogan. Und CO2 ist der Stellknopf über den das erreicht werden kann. Wenn man sie denn läßt.
Ah, die gute alte Verschwörungstheorie der Bevölkerungsreduktion.
Können Sie erklären, wieso die Bevölkerung dennoch immer weiter wächst?