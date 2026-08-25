Von Jo Nova

Sieht das nach einem Land aus, dem Klimaschutz am Herzen liegt?

China baut zahlreiche hochmoderne, ultra-superkritische Kohlekraftwerke. Im vergangenen Jahr trieb das Land den Bau neuer Kohlekraftwerke massiv voran und schuf damit gigantische 78 GW neue Kapazität. Damit wurden in einem einzigen Jahr mehr neue Kraftwerke in Betrieb genommen als in jedem anderen Jahr seit 2007.

Diese Leistung entsprach dem Dreifachen der gesamten australischen Kohlekraftwerkskapazität. China installiert alle vier Monate so viel Kohlekraft, wie unser nationales Stromnetz [in Australien und mehr als Deutschland noch] benötigt. Und das sind brandneue, hocheffiziente Anlagen, während wir uns den Kopf darüber zerbrechen, wie schnell wir unsere Kohlekraftwerke abschalten können.

Globaler Energiemonitor

Das Tempo war nur auf dem Höhepunkt des historischen industriellen Aufschwungs Chinas vor der globalen Finanzkrise höher. Dies ist kein Land, das sich darauf vorbereitet, „sich von der Kohle abzuwenden“.

Bereits 2021 hatte Präsident Xi angekündigt, die Kohleverstromung von 2021 bis 2025 „streng zu kontrollieren“, und er hat sie streng kontrolliert… und einen enormen Anstieg der Kohleverstromung herbeigeführt.

Lügen, Lügen und noch mehr Lügen

Präsident Xi: — Reuters (April 2021) – „ Wir werden den Anstieg des Kohleverbrauchs im Zeitraum des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) streng begrenzen und ihn im Zeitraum des 15. Fünfjahresplans (2026-2030) schrittweise reduzieren“, sagte er.

China versprach außerdem, ab 2026 mit der Reduzierung des Kohleverbrauchs zu beginnen und den Höhepunkt der Emissionen vor 2030 zu erreichen. Wie sieht es heute damit aus?

SHANGHAI, 22. April 2021 (Reuters) – China wird ab 2026 mit dem schrittweisen Abbau der Kohlenutzung beginnen, um die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren, sagte Präsident Xi Jinping am Donnerstag auf einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs. Dieser Schritt enttäuschte Aktivisten, die auf ehrgeizigere Zusagen gehofft hatten.

beginnen, um die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren, sagte Präsident Xi Jinping am Donnerstag auf einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs. Dieser Schritt enttäuschte Aktivisten, die auf ehrgeizigere Zusagen gehofft hatten. Xi versprach 2021, Chinas Emissionen vor 2030 auf einen Höhepunkt zu bringen und das Land bis 2060 „klimaneutral“ zu machen.

„China hat sich verpflichtet, den Übergang vom Höhepunkt der Kohlenstoffemissionen zur Klimaneutralität in einem deutlich kürzeren Zeitraum zu vollziehen, als es viele entwickelte Länder benötigen würden, und das erfordert große Anstrengungen von China“, sagte Xi auf dem Gipfeltreffen.

zu bringen und das Land bis 2060 „klimaneutral“ zu machen. „China hat sich verpflichtet, den Übergang vom Höhepunkt der Kohlenstoffemissionen zur Klimaneutralität in einem deutlich kürzeren Zeitraum zu vollziehen, als es viele entwickelte Länder benötigen würden, und das erfordert große Anstrengungen von China“, sagte Xi auf dem Gipfeltreffen. Bei einer Pressekonferenz am späten Donnerstagabend betonten chinesische Beamte, dass die Ziele des Landes bereits sehr anspruchsvoll seien.

„China hofft sicherlich, seine übermäßige Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aufzugeben, und um unsere Ziele für 2030 zu erreichen, müssen wir das Problem unserer Kohlekraftwerke angehen“, sagte Su Wei, stellvertretender Generalsekretär der staatlichen Planungsbehörde Chinas.

„Im Moment haben wir keine andere Wahl“, sagte Su.

Damals gab die KPCh vor, alte, veraltete Kraftwerke zu ersetzen. Das volle Ausmaß der Stilllegung von Kohlekraftwerken lässt sich in der obigen Grafik unter den roten Säulen in grauen Linien erkennen. Mit anderen Worten: Nein, ganz und gar nicht.

Möchten Sie Ihre Überkapazitäten noch weiter ausbauen?

Merkwürdigerweise liefen die Kohlekraftwerke in China vor dem jüngsten Boom nur mit etwa 55 % ihrer vollen Kapazität. Dort herrscht bereits ein riesiges Überangebot, das ungenutzt bleibt. Hinzu kommt, dass auch zu viel Wind- und Solarenergie vorhanden ist und 26 % der potenziell nutzbaren Energie in diesem Jahr ungenutzt bleiben .

Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass China im Jahr 2030 den „Emissionshöhepunkt“ erreichen wird?

Zum Vergleich: Das aktuelle Phänomen der Kohlekraftwerke in China im Vergleich zu Indien und dem Rest der Welt.

Der Boom hat gerade erst begonnen – weitere Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 313 GW befinden sich in China in der Planung . Dabei handelt es sich um Projekte, die angekündigt, genehmigt oder im Bau sind.

Welche Art von Wahnsinn veranlasst ganze Nationen dazu – und die Ignoranten der „Fans von Erneuerbaren“ , so zu tun, als gäbe es diese neuen Kohlekraftwerke nicht und sie würden in fünf Jahren nicht in Betrieb sein?

Eine Art industrieller Selbstmord?

LITERATURVERZEICHNIS

Globaler Energiemonitor – Boom und Krise der Kohle 2026

Globaler Energiemonitor BRICS

https://joannenova.com.au/2026/08/chinas-coal-boom-is-roaring-back-78gw-of-new-coal-plants-last-year-is-the-highest-for-18-years/