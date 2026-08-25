Von Jo Nova
Sieht das nach einem Land aus, dem Klimaschutz am Herzen liegt?
China baut zahlreiche hochmoderne, ultra-superkritische Kohlekraftwerke. Im vergangenen Jahr trieb das Land den Bau neuer Kohlekraftwerke massiv voran und schuf damit gigantische 78 GW neue Kapazität. Damit wurden in einem einzigen Jahr mehr neue Kraftwerke in Betrieb genommen als in jedem anderen Jahr seit 2007.
Diese Leistung entsprach dem Dreifachen der gesamten australischen Kohlekraftwerkskapazität. China installiert alle vier Monate so viel Kohlekraft, wie unser nationales Stromnetz [in Australien und mehr als Deutschland noch] benötigt. Und das sind brandneue, hocheffiziente Anlagen, während wir uns den Kopf darüber zerbrechen, wie schnell wir unsere Kohlekraftwerke abschalten können.
Das Tempo war nur auf dem Höhepunkt des historischen industriellen Aufschwungs Chinas vor der globalen Finanzkrise höher. Dies ist kein Land, das sich darauf vorbereitet, „sich von der Kohle abzuwenden“.
Bereits 2021 hatte Präsident Xi angekündigt, die Kohleverstromung von 2021 bis 2025 „streng zu kontrollieren“, und er hat sie streng kontrolliert… und einen enormen Anstieg der Kohleverstromung herbeigeführt.
Lügen, Lügen und noch mehr Lügen
- Präsident Xi: — Reuters (April 2021) – „ Wir werden den Anstieg des Kohleverbrauchs im Zeitraum des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) streng begrenzen und ihn im Zeitraum des 15. Fünfjahresplans (2026-2030) schrittweise reduzieren“, sagte er.
China versprach außerdem, ab 2026 mit der Reduzierung des Kohleverbrauchs zu beginnen und den Höhepunkt der Emissionen vor 2030 zu erreichen. Wie sieht es heute damit aus?
- SHANGHAI, 22. April 2021 (Reuters) – China wird ab 2026 mit dem schrittweisen Abbau der Kohlenutzung beginnen, um die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren, sagte Präsident Xi Jinping am Donnerstag auf einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs. Dieser Schritt enttäuschte Aktivisten, die auf ehrgeizigere Zusagen gehofft hatten.
- Xi versprach 2021, Chinas Emissionen vor 2030 auf einen Höhepunkt zu bringen und das Land bis 2060 „klimaneutral“ zu machen.
„China hat sich verpflichtet, den Übergang vom Höhepunkt der Kohlenstoffemissionen zur Klimaneutralität in einem deutlich kürzeren Zeitraum zu vollziehen, als es viele entwickelte Länder benötigen würden, und das erfordert große Anstrengungen von China“, sagte Xi auf dem Gipfeltreffen.
- Bei einer Pressekonferenz am späten Donnerstagabend betonten chinesische Beamte, dass die Ziele des Landes bereits sehr anspruchsvoll seien.
„China hofft sicherlich, seine übermäßige Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aufzugeben, und um unsere Ziele für 2030 zu erreichen, müssen wir das Problem unserer Kohlekraftwerke angehen“, sagte Su Wei, stellvertretender Generalsekretär der staatlichen Planungsbehörde Chinas.
„Im Moment haben wir keine andere Wahl“, sagte Su.
Damals gab die KPCh vor, alte, veraltete Kraftwerke zu ersetzen. Das volle Ausmaß der Stilllegung von Kohlekraftwerken lässt sich in der obigen Grafik unter den roten Säulen in grauen Linien erkennen. Mit anderen Worten: Nein, ganz und gar nicht.
Möchten Sie Ihre Überkapazitäten noch weiter ausbauen?
Merkwürdigerweise liefen die Kohlekraftwerke in China vor dem jüngsten Boom nur mit etwa 55 % ihrer vollen Kapazität. Dort herrscht bereits ein riesiges Überangebot, das ungenutzt bleibt. Hinzu kommt, dass auch zu viel Wind- und Solarenergie vorhanden ist und 26 % der potenziell nutzbaren Energie in diesem Jahr ungenutzt bleiben .
Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass China im Jahr 2030 den „Emissionshöhepunkt“ erreichen wird?
Zum Vergleich: Das aktuelle Phänomen der Kohlekraftwerke in China im Vergleich zu Indien und dem Rest der Welt.
Der Boom hat gerade erst begonnen – weitere Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 313 GW befinden sich in China in der Planung . Dabei handelt es sich um Projekte, die angekündigt, genehmigt oder im Bau sind.
Welche Art von Wahnsinn veranlasst ganze Nationen dazu – und die Ignoranten der „Fans von Erneuerbaren“ , so zu tun, als gäbe es diese neuen Kohlekraftwerke nicht und sie würden in fünf Jahren nicht in Betrieb sein?
Eine Art industrieller Selbstmord?
LITERATURVERZEICHNIS
Globaler Energiemonitor – Boom und Krise der Kohle 2026
https://joannenova.com.au/2026/08/chinas-coal-boom-is-roaring-back-78gw-of-new-coal-plants-last-year-is-the-highest-for-18-years/
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Fossile Energieträger: die unerschütterliche Basis der weltweiten Energieproduktion
In 2025 ist die weltweite Energienachfrage (Total energy supply) ist um 1.7% ggüb. 2024 angestiegen und erreichte, alle Energieformen zusammen genommen, 600.3 EJ (Eta Joule). In dem Jahrzehnt 2015 -2025 – also das Jahrzehnt nach dem Klimaabkommen von Paris 2015 – ist dieser Wert um 14.6% angestiegen, jedoch bei radikal gegenläufigen regionalen Entwicklungen. Die EU reduzierte den Wert um ca. 1%/anno, die Asiatisch-Pazifische Region hingegen steigerte ihn um 2.6%/anno. Dieser Zuwachs entfiel, wie immer, auf Länder die nicht zu den OECD Mitgliedern zählen und die höchsten Zuwachsraten aufweisen.
Man muss es deutlich aussprechen, um jeden Zweifel zu beseitigen, die fossilen Primärenergieträger bleiben mit einem Anteil von 86% das Fundament der weltweiten Energiewirtschaft. Im Einzelnen entfallen auf Erdöl 33.5%, Kohle 27.6% und Gas 25.1%. Daneben entfallen auf die Kernkraft 5.2% und auf die Wasserkraft 2.7%. Die von der EU so geförderten „Erneuerbaren“ sind hingegen mit Windstrom 1.6% und PV Strom 1.7%, also rund 3.3% in Summe, eine globale Randerscheinung. Diese Zahlen zeigen eindrücklich wie grotesk, ja selbstmörderisch, der „green deal“ der EU daher kommt der darauf abzielt die fossilen Energieträger bis 2050 in der EU auf null zu reduzieren.
Die 14.6% Steigerung im genannten Jahrzehnt ausserhalb der EU entsprechen ~ 77 EJ, was dem 1.5-fachen Primärenergieverbrauch der gesamten EU im Jahr 2025 entspricht! Wobei diese Entwicklung nicht den ökologischen Erfolg des „green deal“ wiederspiegelt sondern die Tragödie des wirtschaftlichen Niedergangs der EU darstellt. Die EU ist kein Vorreiter in Sachen „dekarbonisierter Energiepolitik“, die EU ist der globale Geisterfahrer!
Quelle: Addition d’énergie, toujours pas transition : les énergies fossiles restent la colonne vertébrale du progrès | Science, climat et énergie