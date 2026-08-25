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Dagmar Jestrzemski (Red. PAZ)*
CO₂-Lügen mit Treibhauseffekt
So sehr ruinieren großflächige Photovoltaik-Anlagen die Böden wirklich.
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Nahezu flächendeckend kommt es in Deutschland zur Installation von immer mehr und unfassbar riesigen Photovoltaikanlagen auf Freiflächen (PVA) – in Brandenburg inzwischen auf 500 Hektar. Der Wille der Einwohner spielt dabei meist keine Rolle. Ob dafür oder dagegen, es wird gemacht. Denn Geld ist der Schmierstoff sowohl in den Gemeindevertretungen als auch bei den Landbesitzern, die exorbitant hohe Pachtsummen einstreichen dürfen.
PVA werden meist auf Ackerland und auf Grünland entlang von Bundesstraßen und Autobahnen installiert. Kritik wird kaum publik. Es ist bemerkenswert, dass die „Naturschützer“ von BUND und Nabu nur in spärlichen Einzelfällen die industrielle Nutzung einzelner Flächen als Industriepark anprangern, obwohl die Fruchtbarkeit der Böden auf dem Spiel steht und die Biodiversität zusammenbricht. Kaum bekannt ist mangels Berichterstattung auch, dass PV-Anlagen ihre Umgebung aufgrund ihrer Wirkweise erheblich aufheizen.
Dies geschieht infolge der Absorption des Sonnenlichts durch Umwandlung des Lichts in elektrische Energie und Abwärme mit Spitzenwerten über 60 Grad Celsius im Hochsommer. Die Abwärme wird infolge des Aufbaus der PV-Module hauptsächlich über die Unterseite der Absorptionsschicht abgeführt, also zum Boden gelenkt. Hierzu präsentierte der vom österreichischen Umweltministerium vielfach ausgezeichnete Energieberater Dipl. Ing. Jürgen A. Weigl Fotos mit der Wärmebildkamera und detaillierte Messungen, deren Ergebnisse ihn selbst schockierten. Seine bittere Erkenntnis: „Photovoltaikanlagen sind nichts anderes als eine Art Gerät zur Erzeugung eines Treibhauseffekts, der verhindert, dass die Abwärme im Infrarotbereich überwiegend nach oben abgegeben werden kann … Es ist wohl himmlische Ironie, welche die Energiewender dazu verführt, den Treibhauseffekt selbst hervorzurufen, um ihr ‚bestes Produkt‘ verkaufen zu können. Das schaffen die ,Energiewender‘, indem sie mit Quadratkilometer großen Anlagen einen echten Treibhauseffekt auslösen!“
Der CO₂-Rucksack ist Tatsache
Damit spielt Weigl auf die gängige Argumentation für den politisch forcierten Ausbau der PVA an, dass mit der emissionsfreien Stromerzeugung durch Photovoltaik ein Beitrag zur globalen Reduzierung der CO₂-Emissionen und damit des Treibhauseffekts geleistet werde.
Die CO₂-Keule als Rechtfertigung für die Zweckentfremdung und Zerstörung der biologischen Funktionen der Böden entlarvten jüngst niederländische Autoren eines im Juli bekannt gewordenen Berichts als Nonsens, indem sie mit derselben Keule zurückschlugen. Es handelt sich um eine Untersuchung im Auftrag der „Public Buyers Group für nachhaltige Solarmodule“, einem Zusammenschluss aus Behörden, Gemeinden, Wasserverbänden und einem Energieunternehmen. Die im Dezember 2024 fertiggestellte Analyse sorgt für erheblichen Zündstoff. Laut den vorliegenden Berechnungen würden rund 95 Prozent der in den vergangenen drei Jahren in den Niederlanden installierten Solaranlagen vermutlich mehr als 25 Jahre Betriebszeit benötigen, also wahrscheinlich länger als ihre tatsächliche Lebensdauer, um die CO₂-Emissionen aus Herstellung und Installation auszugleichen, auch als „CO₂-Rucksack“ bekannt. Das brisante Papier wurde erst jetzt durch Recherchen der Zeitung „De Andere Krant“ bekannt, nachdem es zunächst im niederländischen Wirtschaftsministerium verschwunden war. Die Ergebnisse veröffentlichte das Schweizer Portal „uncutnews.ch“. Das Resümee der Autoren: „Diese Solarmodule werden die Klimaerwärmung beschleunigen.“
Staatliche Verschleierung
Immer mehr Landwirte fragen sich besorgt, welche Auswirkungen die für sie lukrative Verpachtung von Flächen für PVA später für die landwirtschaftliche Folgenutzung haben wird. Antworten darauf werden sie nicht finden, da sämtliche Regierungen diese Problematik bisher in verantwortungsloser Weise ausblenden. Das Energieministerium finanziert vier Forschungsinstitute mit Millionensubventionen für Studien zur kaum praktizierten Agri-PV, also PV mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher Bewirtschaftung, aber keine einzige Untersuchung zur Belastung der Böden durch PV ohne Landwirtschaft, wie sie auf 99 Prozent der Flächen betrieben wird.
Doch nicht nur der Solarpark selbst, auch Bau, Betrieb und Rückbau der installierten PV-Module schädigen die Böden erheblich. Zu diesem Ergebnis kommt ein Ingenieurbüro in einem weiteren aktuellen Gutachten zu den Auswirkungen von PVA auf Boden, Wasser, Klima und Luft. Die Ergebnisse veröffentlichte kürzlich das von der Regierung mitfinanzierte „Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende“ (KNE). Erhebliche Schäden für die Böden entstehen schon beim Installieren der Module und Unterkonstruktionen, durch Bodenverdichtung mit schweren Maschinen, beim Bau der Trafostationen, Zuwegungen, Wartungswege und beim Verlegen der Erdkabel. Auch die Vermischung von Unter- und Oberboden beim Aushub ist problematisch. Wurden die Flächen eingeebnet, drohen Wind- und Wassererosion.
Die Regierung ist für diese nachhaltig bedrohliche Entwicklung mitverantwortlich und muss endlich die Seite wechseln, indem mit den Öko-Märchen von PV aufgeräumt wird. Als erster Schritt sollte daher eine offizielle und transparente Bestandsaufnahme durchgeführt werden.
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)* Anmerkung der EIKE-Redaktion :
Dieser Aufsatz ist zuerst erschienen in der Preußischen Allgemeinen Zeitung, 21.08.2026, S.4 ; EIKE dankt der PAZ-Redaktion sowie der Autorin Dagmar Jestrzemski für die Gestattung der ungekürzten Übernahme, wie schon bei früheren Artikeln: https://www.preussische-allgemeine.de/ ; Hervorhebungen im Text: EIKE-Redaktion.
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Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Die Regierung ist für diese nachhaltig bedrohliche Entwicklung mitverantwortlich und muss endlich die Seite wechseln, indem mit den Öko-Märchen von PV aufgeräumt wird.
Das ist von den derzeitigen Regierungen der Altparteien nicht zu erwarten. Geht auch nicht, denn es sind organisierte Räuberbanden, die uns ausrauben, um sich unser Geld in ihre Taschen zu schieben, aber auch, um ihre Seilschaften zum eigenen Machterhalt zu bedienen.
Wie lange lassen wir uns diese Regierungsmafia noch bieten? Wir wollen die Demokratie erhalten und dafür müssen wir öffentlich auftreten.
So ist es.
https://youtu.be/xJ0k03niKo0
Doch nicht nur der Solarpark selbst, auch Bau, Betrieb und Rückbau der installierten PV-Module schädigen die Böden erheblich.
Absolut richtig, und warum wird der Irrsinn weiter getrieben? Das hat nur einen Grund, seit gut einem Jahrzehnt sind die Regierungen die reinsten Räuberbanden. Wir werden ausgeplündert. Wann schützen wir uns endlich gezielt gegen diese Ausbeutungsmafia?
Oder hab ich etwa nicht recht? Ich bin mir sicher: Der Merz behauptete doch gestern, der Klimawandel habe das große Feuer in NRW entzündet.
Kaum bekannt ist mangels Berichterstattung auch, dass PV-Anlagen ihre Umgebung aufgrund ihrer Wirkweise erheblich aufheizen.
Danke für diesen Artikel und diese Aussage, morgen erscheint von uns ein Artikel, was alles in Deutschland im Sommer die Luft tagsüber aufheizt. Natürlich wird das nur ein Bruchteil vom Ganzen sein. Wir bestätigen diesen Satz von oben ausdrücklich. Die dunklen PV-Anlagen sind wie riesige Heizplatten in der freien Landschaft.
Die meist von unserem geraubten Geld finanzierten CO2-Klimaretter wollen die deutschen Landschaften im Sommer zur Steppe machen. Wir Naturschützer müssen das verhindern.
Denn Geld ist der Schmierstoff sowohl in den Gemeindevertretungen als auch bei den Landbesitzern, die exorbitant hohe Pachtsummen einstreichen dürfen.
Das kann ich ausdrücklich bestätigen, ich war 24 Jahre Gemeinderat. Das Geld entscheidet, wie die Abstimmung ausfällt. Alle anderen Argumente sind nebensächlich.
Und das CO2-Geschäftsmodell -ohne jeden Nachweis für die behauptete CO2-ECS von 2 bis 5 Grad- raubt sich das Geld von uns und drückt auf diese Weise sein Geschäftsmodell durch. Man könnte mir auch vorwefen: Ehrliche Menschen werden doch nicht Gemeinderat. Und die andere Gruppe sagt: Ohne Bezahlung macht man sowas doch nicht.
Die Folge: Alle Orte haben Schwierigkeiten, überhaupt noch Freiwillige für diesen demokratisch wichtigen Job zu regenerieren.
Abgesehen von den hier angesprochenen Themen haben PV-Anlagen die Eigenschaft, extrem sensibel auf Beschattung durch ziehende Wolken zu reagieren. Dann ist eine direkte Einspeisung in ein öffentliches Netz eigentlich unmöglich. In solchen Zeiten wäre nur das Laden von Pufferbatterien technisch sinnvoll. Also ein Betrieb, den viele private Betreiber mit ihren PV-Anlagen am Dach fahren.
Anlagen über mehrere Hektar haben bisher aber kaum Pufferbatterien, weil Pufferbatterien in sinnvoller Größe und Kapazität extrem teuer sind und trotzdem nur Überbrückungen im Minutenbereich ermöglichen.
Und was in der Nacht ist, muß ohnehin über andere Wege gelöst werden.
Es wäre einmal interessant, einen Businessplan für so eine Anlage zu sehen, wenn es keine gleichzeitigen Förderungen aus einem externen Budget gibt. Also eigenständig im Wettbewerb.
Es wäre einmal interessant, einen Businessplan für so eine Anlage zu sehen,..
Wieso, vor 25 Jahren bauten sich nur Hobbybastler sowas aufs Dach. Ohne Subvention kommt sofort der Stillstand. Das wird wieder der Fall sein, wenn die AFD deutschlandweit regiert.