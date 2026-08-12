EIKE-Vizepräsident Michael Limburg trifft auf den ebenso kundigen wie streitbaren Biologen Markus Fiedler – so bereits geschehen vor zwei Jahren im Format FAIRTALK von Jens Lehrich. Moderator Lehrich betonte damals bereits, daß niemand von der Pro-Klimakollaps-Fraktion bereit gewesen sei, mit Kapazitäten wie Limburg oder Fiedler vor die Kamera zu treten, weswegen Fiedler dann als Advocatus diaboli im Spaß den Weltuntergangspropheten gab.
Diesmal saßen Limburg und Fiedler unter vier Augen vor der Kamera. Und Michael Limburg erklärte abermals die Situation um CO2 und Wasserdampf. Er erwähnt u.a, daß er im ÖRR zuletzt im Rahmen einer Phoenix-Sendung eingeladen war -bereits im Jahre 2010 – und dort auch auf einen Professor für Theoretische Meteorologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Andreas Bott traf, der eine Sach-Debatte letztlich aber rigoros ablehnte.
Warum wohl?
Weil er im „menschgemachten Klimawandel“ eine Bedrohung sah.
In einem eMail Wechsel kurz danach sprach er vom „gnadenlosen Verschwendertum“, wie er es nannte, den Limburg seiner Meinung nach das Wort redete, und sah darin dann eine Art von Verbrechen, dass er verabscheue und für das Limburg irgendwann mal bestraft würde.
( Video hier )
Originalton aus einer eMail von Bott vom Dezember 2010 an Limburg:
„…ich finde es erschreckend, wie leichtfertig sie mit den mitmenschen und insbesondere der nachfolgegeneration umgehen. und das alles nur, um in einem gnadenlosen verschwendertum weiterzuleben. das ist sehr sehr unchristlich und unmoralisch. ich verabscheue es. aber vielleicht wird man sie irgendwann einmal dafuer bestrafen. ich wuerde mich freuen. mit freundlichen gruessen, andreas bott“
Hier Teil I des Faktenchecks https://eike-klima-energie.eu/2010/12/11/phoenix-runde-kein-prima-klima-ist-die-welt-noch-zu-retten-ein-faktencheck-teil-i/
Teil II https://eike-klima-energie.eu/2010/12/12/phoenix-runde-teil-ii-kein-prima-klima-ist-die-welt-noch-zu-retten-ein-faktencheck/ und
Teil III https://eike-klima-energie.eu/2010/12/14/phoenix-runde-teil-iii-kein-prima-klima-ist-die-welt-noch-zu-retten-ein-faktencheck/
Jetzt, 16 Jahre später, analysieren Limburg und Fiedler nun aktuell die Situation beim Klimawandel. Von Verschwendertum kann nun wirklich keine Rede mehr sein. Die mit dem „Klimaschutz“ begründete Energiewende ist dabei ganze Arbeit zu leisten, und der Wirtschaft, voran Deutschland, und damit dem Wohlstand, den Todesstoß zu versetzen.
Meine Antwort an Bott vom 14.12, 2010
Sehr geehrter Herr Prof. Bott,
Sie werden keine weiteren Emails von mir erhalten, es sei denn ich muss auf irgendwelche Behauptungen und Anschuldigungen von Ihnen reagieren. Ich verkneife mir auch Ihre haltlosen Beschuldigungen öffentlich zu machen. Allerdings lasse ich mich von Ihnen auch nicht unwidersprochen der Lüge bezichtigen. Und das auch noch für alle meine Äußerungen. Deswegen haben wir den Faktencheck gemacht, damit jeder der möchte, sehen kann, was ist richtig und was ist falsch. Gerade von Ihnen hätte ich eine wissenschaftlich begründete Aussage erwartet, aber keine wüste Beschimpfung. Niemand ist unfehlbar, Sie nicht und meine Kollegen und ich auch nicht.
In jedem Teil des Faktenchecks war der Mitschnitt der Sendung enthalten. Sie hätten also locker überprüfen können, ob ich das Wort Klima-Modell überhaupt bei dieser Bemerkung in den Mund genommen habe. Das habe ich nicht, und somit auch nie behauptet. Ich habe nur festgestellt, dass wir diesen Wert berechnet haben. Um zu diesem Rechenergebnis zu kommen, benötigt man kein Modell, egal in welcher Programmiersprache. Nur einen simplen Dreisatz. Das Ergebnis mag um einige Prozente daneben liegen, die Größenordnung stimmt, und ist auch nicht schlechter oder weniger gut begründet als Ihre Modelle. Das wissen Sie sicher auch ganz genau. Und der Weg dahin ist dargestellt.
Noch ein Wort zu Ihrem letzten Absatz. Er enthält blanken Hass und ist höchst verräterisch. Sie klingen darin wie ein moderner Savonarola. Merken Sie das nicht? Eine höchst gefährliche Grundeinstellung für einen Wissenschaftler. Nicht umsonst betrachten viele aufgeklärte Zeitgenossen, die Klimahysterie als neue Religion. Sie liefern leider – und das muß ich bei allem Respekt Ihnen gegenüber sagen- die beste Bestätigung für diese These.
Würden wir uns über Ressourceneffizienz oder Umweltschutz unterhalten haben, besäßen wir bestimmt viele Gemeinsamkeiten, aber Klimaforschung ideologisch religiös motiviert – sozusagen als Vorwand für andere Absichten- zu betreiben, davor sollten wir uns hüten. Mit Wissenschaft hat das jedenfalls nicht zu tun.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen
Ihr
M. Limburg
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Bott ! Ein Bot(t) stellt sich in den Dienst eines menschenverachtenden Klimanarrativs, für CO2-Abzocker und Großkapitalisten, mit moralischen und christlichen Ansprüchen.
Erinnert mich an die Kirche zur Coronazeit. „Jesus wäre geimpft“ !
Frech und offensiv. Mit allen Mitteln.
Mal ehrlich, wer will so leben ? Als Bückling globaler Geldsäcke, mit Lügen, 👉 und unter Mißbrauch von allem, was uns heilig und wertvoll ist ? Sich für einen Silberling verkaufen…
Die eigene Seele, den eigenen Geist verraten, denn ich denke nicht, daß die meisten so verblödet sind, daß Ihnen Ihr Betrug nicht durchaus bewußt ist…bei Lex mache ich eine Ausnahme 😉
Wie ein Fels in der Brandung, der EIKE- Vizepräsident. Kompliment.😘
Das Problem sind nicht die fossilen Brennstoffe, sondern das, was man damit macht. Benzin treibt die Motorsägen an, die die Wälder roden. Ganze Kontinente wurden nahezu entwaldet. Dazu gibt es Betonwüsten, die Natur wird zugebaut und riesige Urbanisationen entstehen. 8Mrd. Menschen brauchen Platz. Das man da auch wärmere Temperaturem misst verwundert nicht. Das ist das Problem der Verschwendung. CO2 ist das Gas des Lebens.
So falsch und lügenverbreitend ist die von uns zwangsfinanzierte Tagesschau: Hier eine genaue Analyse dieses Senders: https://www.youtube.com/watch?v=BzUdPWuad_Y
links
Aber das ZDF ist noch einen Deut mehr Regierungsfernsehen. Ein Erziehungsauftrag im Sinne der linksgrünen Regierungen. Notfalls plant man selbst bei NGOs-regierungsfreundlichen Demos mit.
den ebenso kundigen wie streitbaren Biologen Markus Fiedler.
„Streitbare“. Davon gibt es leider viele zu wenige, die Erkenntnisse aus ihrem Wissen weitergeben. Keiner outet sich hier als Biologielehrer oder als Biologe, der in einer Behörde arbeitet. Und wenn die Biologen im Ruhestand sind, dann werden sie träge. So kenne ich die Leute aus meiner Umgebung.
Biologen haben keinen streitbaren Charakter, das zeigte sich schon im Dritten Reich. Welcher Biologe hat denn aktiv der wissenschaftlich falschen Rassenlehre widersprochen. Ich kenne namentlich keinen einzigen.
„…ich finde es erschreckend, wie leichtfertig sie mit den mitmenschen und insbesondere der nachfolgegeneration umgehen. und das alles nur, um in einem gnadenlosen verschwendertum weiterzuleben.“
Diese Zeilen von Dr. Bott hätte ich damals vor knapp 2 Jahrzehnten noch ganz und gar unterstützt. Als aktiver Natur- und Umweltschützer weiß ich heute, dass der 2.Teil des Satzes, die Begründung grottenfalsch ist. Aber damals hab ich auch noch so gedacht. Ich hatte schlichtweg das Geschäftsmodell hinter der CO2-Klimaerwärmungslüge noch nicht erkannt.
Lieber Herr Dr. Bott, keiner bekämpft die CO2-Klimahysterie, damit die Verschwendungs- und Wegwerfgesellschaft ungebremst weitergehen kann. EIKE bekennt sich in seiner Satzung ausdrücklich zum Natur- und Umweltschutz. Wir bekämpfen die CO2-Klimarettung, weil der vermeintliche CO2-Temperaturregler keine Nachweise hat. CO2- wirkt allerhöchstens in homöopathischen Dosen. Wir bekämpfen die CO2-Klimalüge, weil es ein Geschäftsmodell ist. Wir bekämpfen dieses Geschäftsmodell, weil die Klimarettungsmaßnahmen unser Geld wollen und weil diese die Natur und Umwelt zerstören. Und nebenbei soll die Bevölkerung mit Gesetzen drangsaliert werden, eine allmähliche Abschaffung unserer Demokratie soll folgen. Wollen Sie diesen Weg mitgehen?
Das alles habe ich damals als aktiver Naturschützer und der Deutsche mit den meisten Auszeichnungen im Natur- und Umweltschutzbereich noch nicht erkannt, Herr Prof. Bott auch nicht, und heute? Prof. Bott war niemals aktiver Naturschützer, der kostenlos in der Freizeit bei Umweltaktivitäten, unzähligen Anhörigen und Vorschlägen zum Naturschutz vor der Haustür mitgewirkt hat. Bestimmt auch niemals Gemeinderat, denn da verdient man nichts. Und weil er als Meteorologe auch nicht das Geschäftsmodell CO2-KLimalüge erkennen kann und wohl heute noch seine obigen Sätze unterstreichen wird. Ich nehme nicht an, dass Herr Bott hier auftreten wird mit der Erkenntnis, ich habe mich damals geirrt. Klimaschutz ist das Gegenteil von Natur- und Umweltschutz. Klimaschutz will Deutschland zerstören, Natur- und Umweltschutz ist wichtiger denn je.