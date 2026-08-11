SYNCHRONISIERT

17. Internationale EIKE Klima- und Energiekonferenz, IKEK-17 am 27. Juni 2026, Halle Messe, Halle (Saale).

Unter den Regierungen von Ronald Reagan, Margaret Thatcher oder Helmut Kohl hatten westliche Staaten viele Kern- und Kohlekraftwerke, aber nur wenige Windräder und PV-Anlagen.
Dennoch waren die Strom- und Heizpreise günstig, und die Industrie floh nicht vor der Umwelt“schutz“politik nach Osteuropa oder Ostasien.
Wie kann das sein, wenn die „Erneuerbaren Energien“ doch so billig seien?
James Taylor erklärt dieses Phänomen auf wunderbar eingängige Weise.
Unsere fleißigen elektronischen Heinzelmännchen haben die Rede von Taylor erstmals synchronisiert!

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