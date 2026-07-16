Einleitender Hinweis:

Der Original Autor, Ronald Stein, beschreibt seine Gedanken sehr wortreich. Für leichtere Lesbarkeit habe ich die Übersetzung stark auf das Wesentliche gekürzt. Für den vollen Wortlaut sehen Sie bitte das Original. – der Übersetzer.

Ergänzung: PE , Professional Engineer wird in USA als Abkürzung für „Beratender Ingenieur“ [mit Praxiserfahrung] genommen.

WUWT, Gastautor Ronald Stein, PE

Erstveröffentlichung in America Out Loud NEWS

Das Beispiel Kalifornien, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, verstärkt seine Abhängigkeit von importierten Kraftstoffen, die in ausländischen Raffinerien hergestellt werden, was zu einem nationalen Sicherheitsrisiko für Amerika wird. Es sind bereits zwei Raffinerien geschlossen, und weitere Schließungen stehen unmittelbar bevor. Das California Air Resources Board (CARB) verschärft die Emissionsvorschriften, was dazu führen könnte, dass die verbleibenden 7 Raffinerien im Bundesstaat Kalifornien verlassen.

Zu folgenden Themen drängen sich logischen Fragen auf, die unsere Entscheidungsträger – sei es als Bürgermeister, Gouverneur, Abgeordneter, Senator oder Präsident – dazu anregen sollten, Antworten zu formulieren, damit die Wähler ein klareres Bild von dieser Person bekommen:

Windkraftanlagen und Solarmodule können keine Produkte oder Kraftstoffe für den heutigen Lebensunterhalt herstellen. Sehr viele Produkte und Kraftstoffe werden bzw. können nur aus Erdöl hergestellt werden.

Warum wird Druck ausgeübt, die Exploration, Förderung und Nutzung von Rohöl zu stoppen?

Rohöl an sich ist wertloser schwarzer Teer. Man braucht eine Raffinerie, um daraus verschiedene Kraftstoffe wie Kerosin für Flugzeuge, Diesel für Lkw, Benzin für Pkw und Bunkeröl für Schiffe herzustellen. Hinzu kommen die Ölderivate, für über 6.000 Produkte in unserer Welt. Kalifornien verbraucht weiterhin gigantische 48 Millionen Gallonen Kraftstoffe TÄGLICH (für 40 Militärflughäfen und 9 internationale Flughäfen, drei Benzinsorten für die 30 Millionen Fahrzeuge und Diesel für die Transport- und Bauindustrie). Derzeit liegen dem Bundesstaat Kalifornien Schreiben von Chevron, Marathon und PBF vor, dass diese Ölkonzerne ernsthaft erwägen, ihre Raffinerien zu schließen und den Bundesstaat zu verlassen.

warum gibt es Druck, die sieben verbleibenden Raffinerien in Kalifornien so stark zu überregulieren, dass sie bereit sind, den Staat zu verlassen?

Kalifornien ist durch die Sierra Nevada von den anderen 49 Bundesstaaten getrennt ist. Über diese imposanten Berge verlaufen keine Pipelines. Da immer mehr Raffinerien im Bundesstaat schließen, muss Kalifornien seinen Bedarf an Transportkraftstoffen aus ausländischen Raffinerien importieren. Diese ausländischen Raffinerien unterliegen nicht denselben strengen Emissionsnormen wie die Raffinerien in Kalifornien. Tankern transportieren die Produkte über den Pazifik. In den kalifornischen Häfen liegen diese Tanker dann bis zwei Wochen vor Anker und stoßen über ihre Schornsteine ununterbrochen Abgase aus.

Warum überlässt Kalifornien seine Kraftstoffproduktion diesen RIESIGEN Umweltverschmutzern?

Elektrizität entstand erst nach dem Erdöl! Heute gibt es sechs Möglichkeiten, Strom zu erzeugen: Kohle, Erdgas, Wasserkraft, Kernenergie, Windkraft und Solarenergie. Alle Komponenten zur Stromerzeugung, wie Kabel, Isolierung, Computer usw., werden aus fossilen Brennstoffen hergestellt.

Warum wird Druck ausgeübt, die Welt vom Erdöl zu befreien, da dies die Stromerzeugung unterbinden und uns ins 19. Jahrhundert zurückversetzen würde?

Produkte aus Erdöl : Die Weltbevölkerung wuchs in weniger als 200 Jahren von 1 auf 8 Milliarden Menschen – nicht durch das schwarze Öl, sondern durch die über 6.000 Produkte und Kraftstoffe, die aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden. Wind- und Solarenergie können weder Elektrofahrzeuge noch andere Produkte oder Kraftstoffe aus fossilen Brennstoffen herstellen, die für Bereiche wie Krankenhäuser, Flughäfen, Militär, Medizintechnik, Telekommunikation, Kommunikationssysteme, Raumfahrtprogramme, Haushaltsgeräte, Elektronik, Sanitäranlagen, Heizung und Lüftung, Transport (Fahrzeuge, Schienen-, See- und Luftverkehr), Bauwesen (Straßen und Gebäude) und synthetische Düngemittel aus fossilen Brennstoffen benötigt werden. Dank Krankenhäusern, Ärzten und Medikamenten stieg die Lebenserwartung in diesen 200 Jahren von 40 auf über 75 Jahre. Frage:

Warum dieser Druck, die Erdölexploration und die Raffinerien abzuschaffen, da uns das in die Zeit vor 1800 zurückversetzen würde?

Das Verteidigungsproduktionsgesetz (Defense Production Act, DPA) von 1950 räumt dem Präsidenten weitreichende Befugnisse ein, die heimische Industrie im Interesse der Landesverteidigung zu beeinflussen. Diese Befugnisse können bundesweit genutzt werden, um die inländische Industrie so zu gestalten, dass sie im Bedarfsfall die für die Landesverteidigung benötigten Güter und Materialien bereitstellen kann. Frage:

Die Schließung von Raffinerien zwingt Kalifornien, mehr Kerosin zu importieren, um den Bedarf der 40 Militärstützpunkte in Kalifornien zu decken. Daher unterstützen Sie die Anwendung des Verteidigungsproduktionsgesetzes durch den Präsidenten?

Flugzeuge, Schiffe, Lkw und Pkw fahren nicht mit Strom aus Windkraft oder Solaranlagen, sondern mit Kraftstoffen, die aus Rohöl hergestellt werden. Darüber hinaus bilden die Erdölderivate aus Rohöl, die Grundlage über 6.000 Produkte unserer heutigen Gesellschaft.

Warum wird der Druck auf die saubersten Raffinerien, die noch in Kalifornien betrieben werden, so stark erhöht, dass sie ernsthaft über einen Wegzug aus dem Bundesstaat nachdenken?

Kohle und Erdgas werden zur zuverlässigen Stromerzeugung genutzt. Rohöl an sich ist wertloser, schwarzer Teer, es sei denn, man raffiniert daraus verschiedene Kraftstoffe wie Kerosin, Diesel, Benzin und Schiffstreibstoff sowie Erdölderivate. Windkraftanlagen und Solaranlagen erzeugen ausschließlich volatilen Strom.

Warum bevorzugen Sie die Verwendung von Wind- und Solarenergie, wenn diese zwar volatilen Strom erzeugen, aber keine Produkte oder Kraftstoffe für unsere Gesellschaft herstellen?

Das für den Pulitzer-Preis nominierte Buch „ Ausbeutung für saubere Energie “ beschreibt wie in Entwicklungsländern wie China und Afrika Menschen unter zum Teil unwürdigen Bedingungen eingesetzt werden, um Lithium und Kobalt für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge abzubauen, damit die reichen Länder sich „grün“ nennen können.

Halten Sie es für gerechtfertigt, China und Afrika finanziell zu unterstützen, damit diese ihre Bevölkerung weiterhin ausbeuten und die Umwelt in ihren Ländern zerstören, nur damit die reichen Länder „grün“ werden können?

All diese „logischen“ Fragen vermeiden die politischen Führer Kaliforniens gegenüber den 40 Millionen Bürgern des Bundesstaates zu beantworten, da dies ihren Mangel an energiepolitischer Weitsicht für die Richtlinien, die sie weiterhin unterstützen, offenbaren würde.

Bitte teilen Sie diese Informationen mit Lehrern, Schülern und Freunden, um Gespräche über Energiekompetenz beim Familienessen anzuregen.

Ronald Stein, PE, ist Ingenieur, Kolumnist für Energiebildung bei America Out Loud NEWS und Berater für Energiebildung beim Heartland Institute und CFACT sowie Mitautor des für den Pulitzer-Preis nominierten Buches „Clean Energy Exploitations“. Er erhielt außerdem eine unaufgeforderte Würdigung von durch Stephen Heins .

Mike Ariza ist ein Veteran der US-Marine mit über zwanzig Jahren Erfahrung in der Raffineriebranche. Seine Erfahrung umfasst Stationen bei der Chevron-Raffinerie in Richmond, Kalifornien, der Flying-J-Raffinerie in Bakersfield und der Valero-Raffinerie in Benicia. Bei Flying J war er als leitender Bediener der Leitanlage und bei Valero als leitender Leiter der Leitanlage tätig. Er unterrichtete sowohl Feldbediener als auch Bediener von Leitanlagen. Unter seinen Kollegen gilt er als einer der zehn besten Leitanlagenbediener des Landes.

Mitverfasst von Ronald Stein und Mike Ariza

https://wattsupwiththat.com/2026/07/08/the-nine-energy-questions-that-could-decide-americas-future/