Der Klima-Wahnsinn – er ist immer noch präsent
Vor einem Jahr erklärte der Internationale Gerichtshof in Den Haag, dass alle Nationen verpflichtet sind, die Atmosphäre vor Treibhausgasemissionen zu schützen. Es ist bedauerlich, aber der Klimafanatismus hält sich hartnäckig. [Hervorhebungen und Links hinzugefügt {vom Blog-Admin}]
Innerhalb der Verschwörungsgruppe rund um die globale Erwärmung, der es weniger um das Klima als vielmehr um die Abschaffung des Kapitalismus und die Verbreitung ihres Kultes geht, zeigen sich seit einigen Jahren Risse.
Vor etwas mehr als einem Jahr wiesen wir darauf hin, dass „unser Freund Steven Hayward“, ein Universitätsprofessor und scharfsinniger Denker, „einen überzeugenden Aufsatz … über ‚Den Tiefpunkt der Klimabewegung‘“ verfasst hatte.
Außerdem berichteten wir in „Climate Alarm On The Run“, Teil I und II, über die Entscheidung der Washington Post, ihr „Berichterstattungsteam“ zum Thema Klima auf „fünf einsame Reporter“ zu verkleinern, sowie über die Abschaffung der Klimaredaktion bei National Public Radio – was „passiert, wenn ‚Journalisten‘ immer weiter über ein totes Pferd berichten“.
„Irgendwann“, so schrieben wir, „erkennt die Öffentlichkeit, dass das Pferd verendet ist und es nichts mehr zu besprechen gibt. Oder dass es von Anfang an gar kein Pferd gab.“
Weder zwanghafte Lügner noch Gesetzlose geben so leicht auf. Daher ist es keine Überraschung, dass das „oberste Rechtsprechungsorgan“ der Vereinten Nationen, der Internationale Gerichtshof, ein Gutachten veröffentlicht hat, das „nicht nur ein gewöhnliches Dokument ist, sondern ein lebendiges Instrument, das die Macht hat, unser Klima jetzt und für künftige Generationen zu schützen“.
Die UNO warnt: „Wenn Staaten gegen diese Verpflichtungen verstoßen, tragen sie rechtliche Verantwortung und können je nach den Umständen dazu verpflichtet werden, das rechtswidrige Verhalten einzustellen, Garantien für die Nichtwiederholung zu geben und vollständigen Wiedergutmachung zu leisten.“
Tut mir leid, aber das wird unter Präsident Donald Trump niemals passieren.
Und hoffentlich wird sich kein nachfolgender republikanischer Präsident den Klimaspinnern, Betrügern, Antikapitalisten, „Social-Justice-Warriors“ und linken Radikalen im Allgemeinen beugen, aus denen sich der „Klimakatastrophen-Clan“ zusammensetzt.
Der nächste Demokrat hingegen wird sich mit ziemlicher Sicherheit bereits wenige Minuten nach seinem Amtsantritt den Vorgaben des UN-Gerichts beugen und nichts eiliger tun wird als sich einem boshaften Tribunal zu unterwerfen, während er gleichzeitig seine große Tugendhaftigkeit zur Schau stellt.
Denn in einem solchen Weißen Haus würden die Bewohner glauben, dass die Pseudowissenschaft der globalen Erwärmung real ist.
An diesem ersten Jahrestag des Gerichtsurteils wird das Gutachten als Meilenstein gefeiert, der „stärkere Maßnahmen im Umweltbereich vorantreiben“ wird, als „ein lebendiges Instrument, das die Kraft hat, unser Klima jetzt und für kommende Generationen zu schützen“ und „die transformative Kraft besitzt, die Rechenschaftspflicht voranzutreiben“.
Unterdessen wird kein Wort über die Forschungsergebnisse des jungen Meteorologen Chris Martz verloren, der kürzlich eine aufschlussreiche Grafik erstellt hat, die jeden in Verlegenheit bringen dürfte, der das heiße Sommerwetter während der Fußball-WM auf Treibhausgas-Emissionen zurückgeführt hat:
„Die durchschnittliche Anzahl der Tage pro Jahr, an denen in den USA 95 °F (35°C) erreicht wurden“, lag „im 60-Jahres-Zeitraum von 1961 bis 2020 um etwa 18 % unter dem Wert von 1901 bis 1960“, sagt Martz, der auch als „Anti-Greta Thunberg“ bekannt ist.
Er weist ferner darauf hin, dass die Anzahl der Tage, an denen die Temperatur 100 Grad und 105 Grad erreichte (38°C bzw. 41°C), „seit 1895 ebenfalls zurückgegangen ist“.
Wäre die Geschichte von der globalen Erwärmung wahr, wäre dies genau umgekehrt.
Mehr bei Issues & Insights
Link: https://climatechangedispatch.com/icj-climate-ruling-crazy-rolls-on/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
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CO2 und Methan folgen der Temperatur
Global warming and carbon dioxide through sciences Georgios A. Florides Paul Christodoulides 2008_05_28 https://doi.org/10.1016/j.envint.2008.07.007
CO2 heats 0.01-0.03 degrees and follows temperature (ABST / Fig. 6)
The Strange Case of Global Warming 7x auf YouTube gelöscht
Ivar Giaever (Nobel Prize for Physics) CO2 follows temperature
2012_07_02 https://www.mediatheque.lindau-nobel.org/recordings/31259
ZDF
2025_05_25 https://x.com/SHomburg/status/1926561981273719172 Schönes Video von @behindthematrix zum CO2-Effekt: CO2 folgt mit ca. 800 Jahren der Temperarur
Markus Fiedler hat sich viel Mühe gemacht und hat auch alle Quellen angegeben. 2023_01_098 https://apolut.net/das-nicht-passende-klimapanikpuzzle-teil-1-von-markus-fiedler/ Daten der Vostok-Eisbohrkerne Diese Erkenntnis, dass die CO2-Konzentration um einige hundert Jahre den Temperaturänderungen hinterherläuft wurde bereits in der Originalveröffentlichung der Arbeitsgruppe von Petit et al.(17) bzw. damit zusammenhängend von der Arbeitsgruppe um Fischer et al.(18) im Jahre 1999 deutlichst angemerkt. Aus den Originaldaten habe ich selbst herunterladbare Diagramme erstellt, folgen Sie dazu den Fußnoten.(19)
Abb. 2 CO2 folgt Temperatur
Abb. 3 Methan folgt der Temperatur
CO2 folgt der Erwärmung, nicht umgekehrt: Weitere Studie bekräftigt Sinnlosigkeit von “Netto Null” https://report24.news/co2-folgt-der-erwaermung-nicht-umgekehrt-weitere-studiebekraeftigt-sinnlosigkeit-von-netto-null/
Global temperatures, CO2 concentrations and oceans 2023_06_30 https://doi.org/10.1504/IJGW.2023.132
276 Studien: Kohlendioxid folgt den Temperaturen – und nicht umgekehrt 2025_09_06 https://report24.news/neue-studie-kohlendioxid-folgt-den-temperaturen-und-nichtumgekehrt/
Global Atmospheric CO2 Lags Temperature by 150 yr between 1 and 1850 AD Ronald Grabyan, Irvine, California, USA 2025_08_20 https://doi.org/10.53234/scc202510/04
Reconstructions of long-term ground surface heat flux changes from deep-borehole temperature data D.Yu. Demezhko *, A.A. Gornostaeva 2013_10_11 https://www.researchgate.net/profile/DmitryDemezhko/publication/268883657_Reconstructions_of_longterm_ground_surface_heat_flux_changes_from_deepborehole_temperature_data/links/5e0b13cba6fdcc28374af0ef/Reconstructions-oflong-term-ground-surface-heat-flux-changes-from-deep-borehole-temperaturedata.pdf
Ice Core Records of Atmospheric CO2 Around the Last Three Glacial Terminations Hubertus Fischer, Martin Wahlen, Jesse Smith, Derek Mastroianni, and Bruce Deck 1999_03_12 https://doi.org/10.1126/science.283.5408.1712
The phase relations among atmospheric CO2 content, temperature and global ice volume over the past 420 ka Manfred Mudelsee 2001_02_00 https://doi.org/10.1016/S0277-3791(00)00167-0
Atmospheric CO2 Concentrations over the Last Glacial Termination Eric Monnin, Andreas Indermühle, André Dällenbach, Jacqueline Flückiger, Bernhard Stauffer, Thomas F. Stocker, Dominique Raynaud, and Jean-Marc Barnola
2001_01_05 https://doi.org/10.1126/science.291.5501.112
The phase relation between atmospheric carbon dioxide and global temperature Ole Humlum, Kjell Stordahl, Jan-Erik Solheim
2012_08_25 https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.08.008
Stochastic assessment of temperature–CO2 causal relationship in climate from the Phanerozoic through modern times
2024_07_03 https://doi.org/10.3934/mbe.2024287
Cenozoic Carbon Dioxide: The 66 Ma Solution
2024_08_29 https://doi.org/10.3390/geosciences14090238
On Hens, Eggs, Temperatures and CO2: Causal Links in Earth’s Atmosphere 2023_09_13 https://doi.org/10.3390/sci5030035
Re-evaluating the role of solar variability on Northern Hemisphere temperature trends since the 19th century
2015_11_00 https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.08.010
The influence of solar system oscillation on the variability of the total solar irradiance
2016_06_13 https://doi.org/10.1016/j.newast.2016.08.020
Empirical assessment of the role of the Sun in climate change using balanced multiproxy solar records
2023_06_20 https://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101650
Die Klima-Kultisten geben einfach nicht aufNatürlich geben die nicht auf, denn die leben vom Geld, das sie aufgrund von politischen Gesetzen uns für die angebliche Klimarettung aus der Tasche ziehen.
Wir selbst müssen aktiv werden und uns wehren. Und zwar jeder auf seine Art und wie er kann. Jeder mit seinem Argument, aber endlich damit beginnen.
J.Ko.
EIKE_2026-08-05_ein-jahr-nach-dem-klima-urteil-des-igh-die-klima-kultisten-geben-einfach-nicht-auf
Warum sollten sie auch?
Da geht es um sehr viel Geld und Macht.
Vorgeschichte:
Im Sommer 1988 hielt der NASA-Wissenschaftler James Hansen
seine inzwischen berüchtigte Aussage vor dem US-Kongress und erklärte:
„Der Treibhauseffekt ist nachgewiesen und verändert unser Klima bereits jetzt.“
Der Moment war theatralisch, die wissenschaftliche Grundlage wackelig,
doch die politische Wirkung elektrisierend.
Im Studium habe ich noch gelernt,
wie man die Bahnkurve eines Satelliten beim Durchfliegen eins Doppelsternsystem berechnet
(eingeschränktes Dreikörperproblem).
Von daher habe ich eine ganz andere Sichtweise,
nämlich die Sicht aus dem Weltraum auf unser Sonnensystem.
Das co2 ist insofern wichtg, da es sich im Abgasstrahl der Rakete befindet
und für den Schub nach vorne sorgt.
Ganz ohne „Treibhauseffekt“ ist die Simulation des natürlichen Klimawandels im Zeitraum 1943 bis 2107 entstanden.
Siehe auch:
ECC_1943AD_2107AD_COLD_06.jpg
Enthält die Rechen-Ergebnisse der Simulation.
Linke Spalte = (t, year)
In der NH nimmt der Energie-Fluss von
ECCE_SE_MAXA (2023/9) == 95,532 bis
ECCE_SE_MINR (2100/3) == -21,337 ab.
Ab dem Jahr 2028 == 78,668 sollte man in der NH die Abkkühlung deutlich spüren.
Also nix Erderhitzung!
Eine Zusammenfassung (Stand: 08.04.2025) von
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
mit der schematischen Darstellung des Sonnensystems zu verschiedenen Zeitpunkten:
https://magentacloud.de/s/CQCMk8XSiWaqNKj