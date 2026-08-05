Cap Allon
Der Rhein ist eine der wichtigsten Handelsadern Europas. Er entspringt in den Schweizer Alpen und fließt durch oder entlang der Schweiz, Frankreichs und Deutschlands, bevor er die Niederlande durchquert und in die Nordsee mündet.
Auf seinen Gewässern werden Kraftstoffe, Chemikalien, Metalle, Getreide und Container zwischen den Industriezentren und den großen Häfen Europas transportiert. Der Fluss liefert zudem Trinkwasser, versorgt Fabriken und stellt Kühlwasser für Kraftwerke bereit.
Der Rhein führt in diesem Sommer außergewöhnlich wenig Wasser, was erneut für Schlagzeilen über Klimakatastrophen gesorgt hat.
Doch dies ist nicht der niedrigste Wasserstand in der Geschichte der Messungen.
Aufnahmen des Bundesarchivs aus dem Jahr 1949 zeigen den Rhein nach monatelanger Dürre. Weite Sand- und Kiesbänke liegen frei, Boote sitzen auf Grund und Fährrampen enden weit über dem Wasser. Das Bundesamt für Wasserwirtschaft stuft die Dürre von 1949 als die schwerste ein. Weitere schwere Dürren gab es in den Jahren 1920–21, 1947, 1959, 1962–63 und 1971–72.
Hinweis: Es handelt sich um einen Film über 1 Minute, Quelle und Titel sind im Bild genannt. Eine Recherche unter bundesarchiv.de ergab jedoch keinen Treffer.
Um zu vergleichen, wie viel Wasser ein Fluss während verschiedener Dürreperioden führt, ist die Durchflussmenge die aussagekräftigste Größe.
Bei Köln führt der Rhein derzeit mehr als 600 Kubikmeter Wasser pro Sekunde (Tagesmittel von 638 m³/s, Stand: 3. August).
Der niedrigste jemals gemessene Tagesdurchfluss liegt weit darunter – 401 m³/s, gemessen am 31. Dezember 1853.
Der heutige Wert schafft es nicht einmal unter die Top 10, denn der Abfluss sank 1853 auf 401 m³/s; 1864 auf 452 m³/s; 1858 auf 464 m³/s; 470 m³/s im Jahr 1929; 492 m³/s im Jahr 1893; 496 m³/s im Jahr 1822; 525 m³/s im Jahr 1921; 530 m³/s im Jahr 1947; 538 m³/s im Jahr 1829; und 573 m³/s im Jahr 1871.
Der „neue Rekord“, der derzeit die Runde macht, betrifft die Pegelhöhe – also die Höhe des Wassers gemessen an einer örtlichen Messskala. Am 1. August wurde ein Wert von 66 cm gemessen (am 4. August bereits 69 cm). Dies ist jedoch kein direkter Vergleich mit früheren Messwerten.
Der Nullpunkt des Pegels in Köln hat sich in der Vergangenheit mehrfach verändert, unter anderem durch eine Absenkung um einen Meter im Jahr 1979. Auch das Flussbett und der Flusslauf haben sich durch Erosion, Ausbaggerungen und bauliche Maßnahmen verändert.
Servus TV: Information statt Indoktrination
Am Dienstag, dem 04. August 2026 wurden in Österreichs Hauptstadt Wien, wo auch ich lebe, eine Temperatur von unglaublichen, aber realen 41 Grad Celsius gemessen. Österreichs privater Fernsehsender Servus TV tat zur aktuellen… pic.twitter.com/477OVYmqr5
— THOMAS EISENHUTH (@thomaseisenhuth) August 5, 2026
Die Abflussmenge ist daher die aussagekräftigere Kennzahl, wenn man vergleicht, wie viel Wasser der Rhein während historischer Dürreperioden führte. Der heutige Messwert liegt bei etwa 636 m³/s. Wie bereits hervorgehoben, lagen viele frühere Tagesabflussmengen darunter.
Der Pegelstand befindet sich auf einem Rekordtief. Der tatsächliche Abfluss des Rheins jedoch nicht. Und während bei vielen vergangenen Dürreperioden Schiffe auf Grund liefen, befahren heute noch immer Frachtschiffe den Fluss – wenn auch mit reduzierter Ladung.
Link: https://electroverse.substack.com/p/portillo-under-23-feet-of-snow-the?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Ein besonders dummer Beitrag von donnerwetter.de . Messungen der Wassertemperatur sollten bei einer Mindestwassertiefe von 1 m 30 cm unter der Oberfläche erfolgen. Pfützenpfuscher!
Der Beitrag zeigt klar, dass der mittlere Jahresabfluss des Rheins bisher keinen klaren langfristigen Abwärtstrend zeigt. Zu Recht darf die Tendenz kritisiert werden, aus Einzelereignissen langfristige Tendenzen ablesen zu wollen. Man muss jedoch genauer nachschauen. Es scheint eine andere Entwicklung möglich, auf die die IKSR (Internationale Kommission zum Schutz des Rheins) aufmerksam macht. Es gibt eine saisonale Verlagerung des Abflusses, die durch den Klimawandel begünstigt wird. Im Winter fällt mehr Niederschlag als Regen statt als Schnee. Der Regen gelangt rasch in den Rhein und erhöht den Winterabfluss. Auch beginnt die Schneeschmelze früher. Im Sommer steht deshalb weniger Schmelzwasser zur Verfügung. Und im Sommer wird wegen höherer Temperaturen die Verdunstung aus Böden, Pflanzen und Gewässern größer. Daher nimmt das Risiko sommerlicher Niedrigwasser zu? So die IKSR. Man mag dem durchaus kritisch gegenüberstehen. Aber man wird zugestehen müssen, dass man der saisonalen Verschiebung des Zuflusses mehr Aufmerksamkeit widmen sollte.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn er sich einmal mit dem Magdalenenhochwasser von 1342 auseinandersetzt.
Der Klimakult wird bestimmt mit seinen Modellrechnungen genau ermitteln, wie die Zusammenhänge damals waren und ob die Menschen 1342 zu viel oder zu wenig Auto gefahren sind, oder ob sie zu viel oder zu wenig Öl oder Gas verbrannt haben, oder ob zu viel oder zu wenig Windräder ihre Netze instabil gemacht haben.
Bin gespannt, was Werner Björn und Ute Frölich dazu beitragen, vielleicht gibt auch der Lesch eine plausible Antwort dazu.
Die geringsten Abflüsse im Jahr werden normalerweise am Ende des Sommers, Anfang Herbst registriert. Wir haben jetzt Anfang August. Das Jahr hat tatsächlich Potential, einen „Spitzenplatz“ unter den niedrigsten Abflüssen seit Beginn der Abflußmessungen einzunehmen.
Ein Jahr anhaltender, leichter Sprühregen wären das beste Rezept, den Wasserhaushalt wieder auf ein entspanntes Niveau zu bringen. Schaun ‚mer mal was Herbst und Winter bringen.
Ja aber damals gab es keinen Klimawandel.
Den gibt es jetzt seitdem es die Grünen gibt.
Die Abflussmenge ist daher die aussagekräftigere Kennzahl, wenn man vergleicht, wie viel Wasser der Rhein während historischer Dürreperioden führte.
Genauso ist es, und da leidet der Rhein keine Not derzeit!! Ist auch nicht möglich, denn mit der Zunahme der Bevölkerung und des „Wasserverbrauchs“ fließt immer mehr gereinigtes Kläranlagenwasser den Bach runter. Je heißer es wird, desto höher ist der Wasserverbrauch der Industrie, der Haushalte und damit der Kläranlagenanteil. Nur weil die Frachtschiffe immer größer wurden,.. Das Problem des angeblichen Niedrigwassers sind also die größer gewordenen Frachtschiffe
Aber ein tatsächlich entstehendes Problem Deutschlands soll hier kurz angerissen sein: Der vermehrte Fremdwasseranteil. Der kommt nicht aus dem Nichts. Dieses Wasser wird aus Tiefenbrunnen in einstigen Feuchtgebieten gewonnen, quer über Deutschland verteilt. Bei uns aus den Donaumoosen. Dadurch legen wir unser Land großflächlig trocken. Das Wasser Problem landet nicht im Rhein, sondern bei den Bauern übers Land verteilt, bei der bisher noch ordnungsgemäß stattfindenden Landwirtschaft in Deutschland. Auf ausgetrockneten Böden wachsen auch trotz CO2-Zunahme keine Nahrungspflanzen mehr.
Das Problem kommt noch, es ist ein Natur- und Umweltproblem, zum Nachteil der Nahrungsmittelerzeugung in Deutschland. Deutschland wird im Sommer zur Steppe werden, nicht wegen des CO2-Klimawandels, sondern wegen der Natur- und Umweltzerstörung. Die Wasserwirtschaft muss neu gedacht werden. Wir werden in einem der nächsten Artikel dazu Vorschläge erarbeiten, für die derzeitige Politik natürlich wertlos, denn die wollen Deutschland zerstören und nicht erhalten.
Ja, die üblichen Meldungen. Drohende Schäden der Wirtschaft.
Ich erinnere mich auch an Zeiten, wo nichts ging wegen Hochwasser. Da wurde die Fracht auf lkw verladen.
Ich frage mich, wieviel Fracht wird auf dem Rhein transportiert ?
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Ich bin schon begeistert von den genannten Top 10-Werten beim Niedrigwasserabfluß des Rheins in Köln. Immerhin sind 7 Werte aus dem 19. Jahrhunderts genannt und drei dieser Rekordwerte aus dem 20. Jahrhundert. Ich hatte neulich hier die Statistik vom Pegel Kaub mitgeteilt. Der absolut niedrigste Abflußwert (NQ som) lag dort im Jahr 1857 bei 468 m3/sec. Da dort weitaus weniger Rekordwerte im 19. Jahrhundert aufgeführt waren, muss man sicher auch Erfassungsprobleme bei den Wassermengen nicht vernachlässigen. Kein Top10-Wert beim Niedrigwasser in Kaub stammte übrigens aus dem 21. Jahrhundert. Pegelstände können allerdings noch weniger zuverlässig sein, da ständig Arbeiten am Flußbett durchgeführt wurden und werden.