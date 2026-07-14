Dass Elon Musk ins Fadenkreuz derjenigen geraten ist, die ihn eigentlich – weil er derjenige ist, der eAutos überhaupt auf der Liste möglicher Kaufobjekte bei Verbrauchern etabliert hat, auf Händen tragen müssten, hat viel damit zu tun, dass Musk nicht in linksextremen Seilschaften verstrickt, nicht Ziehkind linksextremer Gönner und vor allem nicht Mitläufer einer linken Bewegung ist, die uns moralisch und wirtschaftlich weit hinter die Gebrüder Grimm ins Mittelalter zurückverfrachten will.

Schlimmer noch: Musk ist Meinungsfreiheit verpflichtet, ermöglicht freie Diskussion auf X und hat mit Grok eine KI entwickelt, die unter denen, die man nutzen kann, als einzige mehr oder minder neutral ist.

Das ist nicht unser Eindruck, das ist das Ergebnis einer sehr gut gemachten und umfangreichen Studie des Neutrality Project. In sechs Bereichen, Ökonomie, „Soziales“, Außenpolitik, Umwelt/Klima, Religion und Nationale Identität haben die Leute beim Neutrality Project die Neutralität von 18 Large Language Models (KI) getestet. 3.987 Fragen aus Fragebögen, die von Pew Research und im World Value Survey gestellt werden, um die politische Ausrichtung und die Werte von Befragten zu erfassen, wurden den sechs Bereichen zugeordnet und bilden die Grundlage, um eine Benchmark für politische Neutralität zu formulieren, an der 18 LLMs getestet wurden.

Eine pfiffige Idee, wenn man Neutralität messen will und eine gute Vorgehensweise um zu zeigen, dass die meisten LLMs, die als KI im Handel sind, alles andere als neutral sind.

Indes, die Abweichung geht gemeinhein nur in eine Richtung: nach LINKS.

Die meisten KI sind Werbeagenturen für link(sextrem)e Sichtweisen auf die Welt, was nicht weiter problematisch wäre, wenn sich die meisten KI nicht als neutraler Broker für Informationen darstellen oder ausgeben würden. Bis auf Grok sind sie alle nicht einmal ansatzweise neutral. Bis auf Grok verbreiten sie alle link(sextrem)e Sichtweisen und geben sie als „objektiv“ aus.

Wobei der linke Schlag, den die meisten KIs aufweisen, bei allen Fragen, die mit Klima und Umwelt zusammenhängen, am deutlichsten ausgeprägt ist, gefolgt von sozialen Fragen. Lediglich bei Außenpolitik und Ökonomie finden sich die 18 LLMs etwas näher an einer politischen Neutralität, wenngleich sie auch in diesen Fragen, mit Ausnahme von Grok, nach links auslegen.



Kurz: Wir haben es nicht mit künstlicher Intelligenz, sondern mit konsequenter Indoktrination zu tun – mit der Ausnahme von Grok.

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