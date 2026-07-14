Marc Morano betreibt den Blog ‚Climate Depot‘ für das ‚Committee for a Constructive Tomorrow‘ (CFACT), neben ‚Heartland‘ der US-Partner von EIKE.
Wikipedia schreibt: „Morano gilt als aggressivstes Mitglied der amerikanischen Klimaleugnerszene und wird zu den bekanntesten Klimawandel-Leugnern der Welt gezählt.“
Hier sein Interview zur 17. EIKE-Konferenz in Halle am 26.6.26. Entscheiden Sie selber – ist er „aggressiv“ und ein „Leugner“? Hier zunächst die englische Originalversion. Leider bietet Youtube derzeit keine Übersetzungsfunktion auf unserem deutschen Kanal an, aber auf dem englischen. Dazu müssen Sie unten rechts im Bild am Zahnrad nur auf Untertitel/Übersetzen stellen.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Marc Morano ist zumindest ein Laie.
da spricht einer mit Projektion aus uneinholbarer Erfahrung…
Bei den alten Griechen war ein Laie zu sein, ein Privileg und positiv besetzt. Das meinen Sie, oder?
Schwachkopf kickback sponsored by BlackRock:
https://report24 (PUNKT) news/habeck-wechselt-zu-immobilieninvestor-mit-viessmann-und-novo-verbindungen/
Lobbyarbeit lohnt sich, der eine in Gas, der andere in Wärmepumpen, gesetzlich erlaubt!, oder?
Gas-Gerd hat sich wenigstens einen „lupenreinen Demokraten“ als Brioni Sponsor ausgesucht… 😉