Marc Morano betreibt den Blog ‚Climate Depot‘ für das ‚Committee for a Constructive Tomorrow‘ (CFACT), neben ‚Heartland‘ der US-Partner von EIKE.

Wikipedia schreibt: „Morano gilt als aggressivstes Mitglied der amerikanischen Klimaleugnerszene und wird zu den bekanntesten Klimawandel-Leugnern der Welt gezählt.“

Hier sein Interview zur 17. EIKE-Konferenz in Halle am 26.6.26. Entscheiden Sie selber – ist er „aggressiv“ und ein „Leugner“? Hier zunächst die englische Originalversion. Leider bietet Youtube derzeit keine Übersetzungsfunktion auf unserem deutschen Kanal an, aber auf dem englischen. Dazu müssen Sie unten rechts im Bild am Zahnrad nur auf Untertitel/Übersetzen stellen.