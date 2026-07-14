Vorab, wie immer, zur Temperaturentwicklung.

Die globale Temperatur liegt nun um 0,46 Grad Celsius höher als das langjährige Mittel.

Die US-amerikanische Ozeanbehörde NOAA hat bereits für den Pazifik El Nino – Konditionen festgestellt, der bis zum Frühjahr nächsten Jahres andauern wird. El Niño – Perioden sind in der Regel mit einem globalen Temperaturausschlag von 0,2 Grad Celsius verbunden. Der durchschnittliche Temperaturanstieg seit 1979 betrug 0,16 Grad Celsius pro Jahrzehnt.

Heute befassen wir uns mit der immer schwieriger werdenden Gasversorgung Deutschlands.

Die Befüllung der deutschen Gasspeicher bis zur Heizsaison wird schwierig Der Füllstand der deutschen Gasspeicher beträgt zurzeit lediglich 44 %. Dies liegt deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt, denn die Füllstände lagen früher bei 60 % zu diesem Zeitpunkt. Die Befüllung im Jahr 2026 startete zum einen von einem sehr niedrigen Niveau von rund 20 %. Zum anderen zögern die Gasspeicherbetreiber, Gas einzukaufen, da die Gaspreise seit der Hormuz-Krise hoch sind. Das Geschäftsmodell der Betreiber bestand darin, preiswertes Gas im Sommer einzukaufen und zu einem in der Regel höheren Preis im Winter zu verkaufen. Jetzt droht sogar das Gegenteil. Sollte es zu einer Entspannung am Persischen Golf kommen, werden die Gaspreise im Winter niedriger als im Sommer liegen, so dass den Betreibern Verluste drohen.

Der Verband der Speicherbetreiber INES gab daher im Juli bekannt, dass bis zur Heizsaison technisch nur noch ein Niveau von 76 % erreicht werden kann. Die Betreiber stellen fest: „Die derzeitigen Preisentwicklungen setzen kaum Anreize zur Einspeicherung von Gas und gefährden damit die Versorgungssicherheit für den kommenden Winter.“



Die tägliche Einspeisung in die Speicher beläuft sich zurzeit auf 0,2 %. Bei diesem Tempo würden bis zum 1. November (noch 120 Tage) noch nicht einmal 70 % Befüllung erreicht. Bei einem kalten Winter prognostiziert der Verband schon heute eine Gasmangellage von bis zu 2 Terawattstunden pro Tag im Februar/März 2027. Es fehlten dann bis zu 40 % des in Deutschland täglich benötigten Erdgases. In diesem Fall droht die Abschaltung des Gases für die Industrie, die etwa 2 Terawattstunden Gas pro Tag verbraucht. Der INES-Geschäftsführer Heinermann sieht bei einem außergewöhnlich kalten Winter die Risiken erheblich steigen: „Deshalb müssen bereits heute die Voraussetzungen geschaffen werden, um die Speicher stärker zu befüllen „.Die tägliche Einspeisung in die Speicher beläuft sich zurzeit auf 0,2 %. Bei diesem Tempo würden bis zum 1. November (noch 120 Tage) noch nicht einmal 70 % Befüllung erreicht.

Die Grafik der Bundesnetzagentur zeigt, wie angespannt die Situation ist. Doch die Bundesnetzagentur erklärt, die Versorgungssicherheit ist gewährleistet

Es kommt erschwerend hinzu, dass CDU, SPD, FDP und Grüne es für richtig hielten, die Erdgasförderung durch Fracking in Deutschland zu verbieten.

Nun bekommt die Ministerin starke Unterstützung durch ein von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Auftrag gegebenes

– die Technik der Förderung des Schiefergases aus mehr als 1.000 m Tiefe eine Gefährdung des Grundwassers (bis zu 100 m Tiefe) ausschließt

– das Erdbebenrisiko beim Fracking um ein Vielfaches niedriger ist als bei der herkömmlichen Erdgasförderung

– Deutschland eine förderbare Gesamtmenge von 1.000 Milliarden Kubikmeter aufweist, was einer Förderdauer von 50 Jahren bei einer jährlichen Fördermenge von 20 Milliarden Kubikmeter entspricht.

– deutlich kostengünstiger wäre als der heutige Weltmarktpreis.

Die Studie ist für jeden energiepolitisch Interessierten ein must-read. Ministerin Reiche kann sich eine Lockerung des Fracking-Verbots vorstellen. Doch der Kanzler geht auf Distanz. Er will es mit Finanzminister Klingbeil nicht verderben, der sich – wie die SPD insgesamt – gegen Fracking ausgesprochen hat. Der Wahlkreis von Lars Klingbeil (Heidekreis) liegt in einem Gebiet vielversprechender Schiefergasvorkommen.Nun bekommt die Ministerin starke Unterstützung durch ein von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Auftrag gegebenes Gutachten des ehemaligen Präsidenten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Prof. Hans-Joachim Kümpel. Dieses Gutachten, das man hier runterladen kann, kommt zum Ergebnis, dass– die Technik der Förderung des Schiefergases aus mehr als 1.000 m Tiefe eine Gefährdung des Grundwassers (bis zu 100 m Tiefe) ausschließt– das Erdbebenrisiko beim Fracking um ein Vielfaches niedriger ist als bei der herkömmlichen Erdgasförderung– Deutschland eine förderbare Gesamtmenge von 1.000 Milliarden Kubikmeter aufweist, was einer Förderdauer von 50 Jahren bei einer jährlichen Fördermenge von 20 Milliarden Kubikmeter entspricht.– deutlich kostengünstiger wäre als der heutige Weltmarktpreis.Die Studie ist für jeden energiepolitisch Interessierten ein must-read.