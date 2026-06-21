Cliff Mass from his Weather Blog

[Alle Hervorhebungen im Original]

Gestern stieg die Temperatur am SeaTac Airport auf 32 °C und übertraf damit den bisherigen Tagesrekord für diesen Tag (30 °C)!

Selbst wenn die Temperatur heute genauso hoch wäre, würde damit kein Rekord gebrochen werden.

Wie kann das sein?

Es stellt sich heraus, dass nicht alle Rekorde gleich sind.

Lassen Sie mich das erklären.

Unten sehen Sie eine Grafik mit den gemessenen Temperaturen (blaue Balken), dem durchschnittlichen Temperaturbereich (braunes Band) sowie den Rekordhöchstwerten (rot) und -tiefstwerten (blau) für den Juni am Boeing Field in Seattle.

Schauen Sie sich die Rekordhöchstwerte genau an. Die Schwankungsbreite der Rekordhöchstwerte im Juni ist groß und reicht von 27 °C bis 40°C! Im Allgemeinen liegen sie bei etwa 32°C.

Woher kommt also diese Variabilität?

Es hat sich herausgestellt, dass die Strömung ein ganz bestimmtes Muster aufweisen muss, um die wirklich hohen Temperaturen im Westen Washingtons zu erreichen – in der Regel mit einem starken Höhenrücken und einer ablandigen Strömung in den unteren Schichten.

Und an manchen Tagen ergibt sich durch reinen Zufall die richtige Konstellation in der Atmosphäre für maximale Hitze. Nach vielen Jahren tritt dann das erforderliche Strömungsmuster auf, und die Temperatur steigt auf Rekordwerte.

Die globale Erwärmung spielt bei diesen Rekorden kaum eine Rolle – entscheidend ist vielmehr die richtige Strömungssituation in der Atmosphäre.

Beweise gefällig?

Hier eine Grafik der höchsten Maximum-Temperatur, die seit 1950 jedes Jahr zwischen dem 7. und 21. Juni am Olympic Airport (einem weniger urbanisierten Standort als SeaTac) gemessen worden ist. Es ist kein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen:

Um noch einmal auf SeaTac zurückzukommen: Nachstehend eine Grafik der Höchsttemperatur am 14. Juni an diesem Standort (unten).

2025 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen für dieses Datum. Aber Achtung! Über den gesamten Erfassungszeitraum hinweg ist bei den Rekordtemperaturen für dieses Datum kein Trend zu erkennen.

Tatsächlich zeigen die Höchsttemperaturen am 14. Juni einen rückläufigen Trend! (braune Linie).

Die Behauptungen, dass die globale Erwärmung der Grund für solche Rekorde sei, sollten daher mit großer Vorsicht betrachtet werden.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/06/15/not-all-daily-temperature-records-are-the-same/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE