Von Jo Nova
Im Jahr 2020 war [fast] nichts wichtiger als der Klimawandel. Von der Krise mitgerissen, richtete Amazon-Gründer Jeff Bezos einen Fonds in Höhe von 10 Milliarden Dollar ein, um „den Klimawandel zu bekämpfen und die Natur zu schützen“. Es war die bis dahin größte philanthropische Spende für den Klimaschutz. Doch seitdem ist das Konto fast in Vergessenheit geraten.
Das Geld sollte eigentlich bis 2030 ausgegeben sein, doch sechs Jahre später sind immer noch 72 % der Mittel nicht verplant.
Der Bezos Earth Fund wird sein 10- Milliarden-Dollar-Spendenversprechen für den Klimaschutz voraussichtlich nicht einhalten.
Von Ben Elgin und Sophie Alexander, Bloomberg
Die Verantwortlichen des Bezos Earth Fund erklärten, sie hielten weiterhin an ihrem Ziel fest, bis 2030 10 Milliarden Dollar auszuzahlen. Allerdings sind, obwohl noch vier Jahre bis dahin verbleiben, bisher erst 28 % der zugesagten Gelder bereitgestellt worden.
In Interviews und Stellungnahmen bekräftigten Führungskräfte des Earth Fund ihren Plan, bis zum Ende des Jahrzehnts 10 Milliarden Dollar auszugeben. „Viele unserer Strategien bleiben unverändert“, sagte ein Sprecher.
Nachdem Trump die staatlichen Subventionen für seine Lieblingsprojekte im Klimabereich gestrichen hat, sollte man meinen, dass die Finanzierung durch Bezos dringender denn je benötigt würde.
Nicht nur Bezos zieht sich langsam zurück.
Bill Gates rief 2021 den „ Breakthrough Energy’s Catalyst Fund “ins Leben. Doch im vergangenen Oktober begann er zu behaupten , der Klimawandel sei gar nicht so schlimm , und man solle sich lieber auf die wirklichen Probleme der Armen konzentrieren.
Im Februar kündigte das Team an, Mitarbeiter zu entlassen und keine neuen Investitionen mehr zu tätigen:
Bill Gates‘ bahnbrechender Energiekatalysator stoppt neue Investitionen und entlässt Mitarbeiter
Breakthrough Energy, die von Bill Gates unterstützte Gruppe, die Klimatechnologie finanziert, hat die Investitionen in neue grüne Technologien aus einem ihrer wichtigsten Fonds eingestellt, gerade jetzt, wo der Markt für diese Startups durch die Angriffe von Präsident Donald Trump auf die Klimapolitik unter Druck gerät.
Nachdem Breakthrough Energy zehn Startups unterstützt und „Hunderte von Millionen Dollar“ investiert hatte, wurden nun keine neuen Investitionen mehr aus dem Fonds aufgenommen, so ein Sprecher des Unternehmens.
Sie alle haben ihre Ausreden für die Kehrtwende.
Jeff Bezos behauptet, KI werde den Klimawandel lösen. Obwohl KI Unmengen an Gigawatt verbraucht und alte Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nimmt, wird sie die Klimakrise rückgängig machen (vor allem, wenn sie versehentlich die wissenschaftlichen Daten betrachtet, nicht wahr?).
Der Bezos Earth Fund ist überzeugt, dass KI eine Lösung für die Klimakrise sein wird.
Von Elike Roohi, Alliance
Laut dem Fonds geht es darum, „die Kraft der KI zu nutzen, um die Art und Weise zu verändern, wie die Welt mit Klima und Natur umgeht“.
Dr. Stephan Singer, ein leitender globaler Energiepolitikberater des Climate Action Network International, sagte 2024 in einem Bericht des Guardian : „Die Projekte des Bezos-Fonds gehen nicht auf die Kernprobleme der grundlegenden Klimakrise ein, mit der wir konfrontiert sind – sie sind zwar schön, aber leider nur Kosmetik.“
Dr. Singer sprach über die große Investition des Fonds in CO2-Kompensationsprogramme, von denen allgemein bekannt ist, dass sie nur wenig zur Eindämmung der globalen Erwärmung beitragen.
Bill Gates sagt, die Technologie habe uns bereits gerettet
Gates war begeistert vom Verlauf des Dekarbonisierungsplans. Wenn wir davon ausgehen, dass riesige, unkontrollierte Organisationen wie die IEA nützliche Prognosen erstellen und nicht nur übertriebene Panik verbreiten, dann läuft es deutlich besser, als es in den düsteren Zukunftsszenarien der IEA der Fall gewesen wäre.
Bill Gates hebt den massiven Rückgang der prognostizierten CO₂-Emissionen um 40 % hervor.
In einem gestern veröffentlichten LinkedIn-Beitrag teilte Microsoft-Mitbegründer und Klimainvestor Bill Gates ein optimistisches Update zu den globalen energiebedingten CO₂-Emissionen mit, das einen Großteil der vorherrschenden düsteren Prognosen in Frage stellt.
Die von Gates veröffentlichte Grafik verdeutlicht die Geschichte:
-
-
- Im Jahr 2014 prognostizierte die Internationale Energieagentur (IEA), dass die Welt bei Einhaltung der damals geltenden politischen Maßnahmen bis 2040 jährlich etwa 50 Milliarden Tonnen (50 Gt) energiebedingtes CO₂ ausstoßen würde.
- Die jüngste IEA-Bewertung für 2024, die auf demselben Rahmenwerk der „aktuellen Politik“ basiert, beziffert den Wert für 2040 nun auf nur noch 29 Gt – eine erstaunliche Reduzierung des erwarteten Emissionsverlaufs um 42 % innerhalb von nur einem Jahrzehnt an Prognoseaktualisierungen.
-
Die 2020er Jahre seien das „entscheidende Jahrzehnt“ gewesen, sagte Bezos. In der Tat.
Sie werden niemals zugeben, dass die Skeptiker Recht hatten.
https://joannenova.com.au/2026/06/billionaires-are-leaving-the-room-bezos-says-ai-will-solve-climate-crisis/
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Der Klimawahn in der Klimakirche treibt immer seltsamere Blüten, nicht nur bei den rückwärts rudernden Hohe Priestern mit dicken Portemonnaies wie Bill Gates oder Jeff Bezos. Die Hitze macht nach wie vor den Verantwortlichen in den großen Finanzorganisationen Sorgenfalten. Allerdings fehlt zunehmend die Predigt über die katastrophale Freisetzung von fossilen CO2-Molekülen. Vielmehr gehen auch Beteiligte ganz anders voran, eher so wie wir hier bei EIKE mit gesundem Menschenverstand und argumentieren auch so wie wir früher, als noch Natur- und Umweltschutz im Fokus standen und nicht die Klimakatastrophe nahe am Weltuntergang. Gerade lese ich eine dpa-AFX-Meldung: Klimawandel im Job: Experten fordern mehr Hitzeschutz. Da fabuliert eine Volkswirtin der Allianz, Hitzeschutz wäre in der Arbeitswelt wichtig, auch wegen der Produktivität und des nachhaltigen Marktwerts der Mitarbeiter. Es ist nicht vergessen, eine riesige Hitzewelle wabert derzeit durch unser Land. Die Expertin stellt bei den Anpassungsmechanismen fest: „Früh anfangen, die Mittagshitze meiden und den Arbeitstag entsprechend strukturieren – das ist eine sehr leicht umsetzbare Produktivitätsstrategie„. Es geht noch weiter. „Für Deutschland bedeute der Klimawandel aber nicht nur, Arbeitszeitmodelle flexibler zu gestalten. Daneben seien langfristige bauliche Maßnahmen, wie helle Fassaden und Dächer, Verschattung sowie begrünte Flächen eine Lösung.“ So so, kommen wir wieder auf die ganz normalen Sachverhalte und Maßnahmen zurück, die wir Ökologen, Stadtplaner und Naturschützer seit Jahrzehnten empfehlen. Da ist nichts zu lesen von Netto-Null, Verzicht bzw. Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und den Umstieg aufs Lastenfahrrad und dem ganzen anderem Klimagedöns der Oberpriester und der rotgrünen Aktivistenschar. Aber Siesta wäre nicht nur etwas für Spanier, da höre ich gerne hin, wenn Expert☆innen dazu fabulieren. Denn im Ruhestand kann ich sowieso damit sehr gut leben, völlig unabhängig von der Außentemperatur. Müssen wir im gemeinen Volk wirklich erst anfangen wieder „normal“ zu denken, wenn unsere Milliardäre und der erste Billiardär damit anfangen. Aktives Hirn statt Netto-Null, die Zukunft hat begonnen. Und beim WM-Fußball macht die Fifa jetzt sogar eine Trinkpause neu im Spiel. Geht doch! Fehlt nur noch der Gin-Tonic mit doppelt Eis!
Hans von Storch hat auch Tacheles gesprochen.
https://youtube.com/shorts/mr7J9wrUroI?si=E9ShDe7H_dZueEf7
Natürliche Klimaänderungen im Laufe der Erdgeschichte
Ulrich Radtke, Rektor Universität Duisburg-Essen
Olaf Bubenzer, Universität Heidelberg
2007_09_00
https://www.researchgate.net/profile/Olaf-Bubenzer-2/publication/318524816_Naturliche_Klimaanderungen_im_Laufe_der_Erdgeschichte/links/5cf7f0034585153c3db726c6/Natuerliche-Klimaaenderungen-im-Laufe-der-Erdgeschichte.pdf
Patterns in solar activity over the first millennium CE
Centre for Isotope Research, University of Groningen, Nijenborgh 6, 9747AG Groningen, the Netherlands.
School of Mathematical & Physical Sciences, Macquarie University, 12 Wally’s Walk, Macquarie Park,NSW2113, Australia.
Department of Meteorology, University of Reading, Earley Gate, Reading, RG6 6BB, UK.
School of Natural and Built Environment, The Queen’s University, Belfast, BT7 1NN, UK.
Curt-Engelhorn-Center Archaeometry, D6, 3, 68159 Mannheim, Germany.
Laboratory of Dendroarchaeology, Department of Prehistoric Archaeology, University of Cologne, Weyertal 125, 50931 Cologne, Germany.
2026_01_06
https://doi.org/10.1038/s43247-025-03120-4
Die ganzen Milliardäre sollten ihr Geld lieber der Frage widmen, auf welche konkrete Weise sollen 100 ppm mehr CO2 in der Atmosphäre das „Klima“ erwärmen? Wie sieht die dazu notwendige physikalische Beweiskette aus?
Und noch grundsätzlicher, was versteht man unter einem „natürlichen Treibhauseffekt“ (Definition?) und was von dieser „Effekttheorie“ ist bisher physikalisch tatsächlich bewiesen?
Und mit bewiesen meine ich nicht eine Aneinanderreihung von Behauptungen/Vermutungen mit gewissen erfundenen Wahrscheinlichkeiten wie bei IPCC, sondern eine klare dimensionsrichtige Berechnungsformel, wie die Energiebilanz der Erde durch den angeblichen Effekt verändert/bestimmt wird?
Weil bisher gibt es nur Behauptungen, die von der Wirklichkeit falsifiziert werden, wie etwa die -18°C-Behauptung! Wenn man nicht gleichzeitig eine Ursache nennen und berechnen kann, wie die angeblichen +33°C zur sog. +15°C Wirklichkeit zustandekommen? Also auch hier, wie sieht die für die +33°C erforderliche Energiebilanz aus?
Der Anteil des Menschen am Klimawandel: Mehr CO2 kühlt die Sommerhitze
Klimawandel gibt es immer, seit 1987/88 begann er abrupt in Mitteleuropa durch einen Tempertursprung von ca 1Grad nach oben. Ursache sind natürliche Gründe, die Änderung der Großwetterlagen auf mehr Südanteil.
Aber der Mensch ist mitbeteiligt, mitbeteiligt durch die Asphaltierung und Trockenlegung der Landschaft, durch die ständige weitere Bebauung einst grüner kühlender Wiesen, Auen und Wälder. Bei uns in Deutschland kommen täglich etwa 45 ha dazu. Wir machen die Landschaft vor allem im Sommer wärmer.
Die Auswirkungen: Heute wird schlagartig bei uns im Ostalbkreis der Sommer beginnen. Spanische Warmluft aus dem SW. Die Windrichtung änderte sich über Nacht. Die Änderung ist normal, das war schon immer so, nur die Geschwindigkeit der Aufheizung ist nicht wie früher, es dauert keine 2 bis 3 Tage mehr wie in meiner Kindheit. Und diese Geschwindigkeit der plötzlichen Erwärmung ist menschenmitverursacht, weil:
Vor 60 Jahren kühlte die Spanische Warmluft unterwegs ab durch die kühlere Landschaft, auch bei uns war die Landschaft kühler, der viel weniger trockengelegte Boden und die noch größeren Vegetationsflächen mußte erst aufgeheizt werden. Im Jahre 2026 ist die Kühlung minimal, die Luft kommt so an wie diese in Spanien losgeschickt wurde, vielleicht sogar noch weiter aufgeheizt durch die gewachsenden Städte, die Asphaltierungen- die Straßen wirken wie Wärmebänder in der Landschaft- und die dunklen Frei-PV-Flächen bei uns, diese modernen flächigen Heizöfen in der trocken gelegten Sommerlandschaft. In den großflächigen Lachenwiesen bei uns stehen eben keine Wasserlachen mehr.
Und Kohlendioxid, in den letzten 50 Jahren gestiegen um 100 ppm? Gesamtergebnis: eine kühlende Wirkung. Das will ich kurz erkären.
Das CO2 wirkt der Aufheizung aus Spanien entgegen, die Vegetation wächst üppiger und schneller, das goldene Schöpfungsgas CO2 ist ein Wachstumsbeschleuniger für die gesamte Flora. Im schnelleren Pflanzenwachstum wird ein Teil der Sonnenenergie in der täglich dazugekommenden Pflanzenmasse gespeichert. Die Pflanzenerträge erhöhen sich durch dieses schöpfungsnotwendige Fotosynthesegas. Gleichzeitig verdunstet mehr Wasser aus den Blattzellen wie früher, ein weiterer kühlender Effekt stellt sich ein dank CO2-Zunahme.
Ergebnis: Mehr CO2 kühlt durch das üppigere Pflanzenwachstum die Sommerhitze. Auch deshalb braucht die Atmosphäre mehr CO2 und nicht weniger.
Die „KI“, die keine Intelligenz ist, wird die „Klimakrise“, die keine Krise ist, lösen…. 😁🤦♂️
Was tatsächlich passieren wird ist dass der „Westen“ das „Klimagas“ CO2 immer hemmungsloser besteuert um seine gescheiterte Politik von „Wokness“ bis Migration zu finanzieren. Am Ende wird es sein Ende sein, trotz „, oder wegen, „KI“….