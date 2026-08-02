17. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz (IKEK-17) in Halle/S am 26.6.26.
Dr. Paul Schmidt, MdB ist ehemaliger Betriebsphysiker am Kernkraftwerk Philippsburg und Mitglied im Ausschuß für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Deutschen Bundestag. Er plädiert im Sinne der energetischen und wirtschaftlichen Effizienz gegen „Erneuerbare“ und für Kernkraft.

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