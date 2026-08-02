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Ein sehr guter Beitrag.Wir haben mit unserer Firma vcon ca. 2009 bis 2020 in Rossendorf bei Dresden am Rückbau eines kleinen Kernreaktors mitgewirkt.Die Bauüberwacher waren ausgebildete Kernkraftingenieure, haben mir zum damaligen Zeitpunkt schon erklärt,dass diesen Irrsinn niemand auf der Welt mitmacht!!!!