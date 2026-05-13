No.68 – „Klimagerechtigkeit“, „freies Palästina“, „6 Essens-Souveränitäts-Prinzipien“ – was bedeuten solche Tätigkeitsbeschreibungen von Klima-NGOs?

Öko-Stiftungen arbeiten heutzutage meist mit dem Schlagwort „Klima“, geben aber ihren Tätigkeitsbereich meist sehr breit und schwammig an, damit sie Steuer- und Spendengelder aus vielen verschiedenen Töpfen erhalten können und im Rechenschaftsbericht nicht in Erklärungsnöte geraten.

Die „Climate Justice Alliance“ ist so eine Geister-NGO, die selbst auf Wikipedia nur einen knappen Artikel auf Englisch hat.

Quelle:

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_Justice_Alliance