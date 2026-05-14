Ist die CO2-Steuer sinnvoll? Nützt es dem Klima, wenn Deutschland seine CO2-Emissionen reduziert? Verursacht Fracking tatsächlich brennende Wasserhähne wie im Film?

Ex-HH-Umweltsenator und Chemiker Fritz Vahrenholt klärt auf.

Prof. Vahrenholt ist einer der Protagonisten alternativer Energieversorgung in Deutschland – das erste Offshore-Windrad trägt nicht zufällig den Namen „Fritz“. Heute kritisiert er aber die Umsetzung und die Widersprüche der grünen Klimapolitik – mit überraschenden Erkenntnissen!