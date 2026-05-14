Ist die CO2-Steuer sinnvoll? Nützt es dem Klima, wenn Deutschland seine CO2-Emissionen reduziert? Verursacht Fracking tatsächlich brennende Wasserhähne wie im Film?
Ex-HH-Umweltsenator und Chemiker Fritz Vahrenholt klärt auf.
Prof. Vahrenholt ist einer der Protagonisten alternativer Energieversorgung in Deutschland – das erste Offshore-Windrad trägt nicht zufällig den Namen „Fritz“. Heute kritisiert er aber die Umsetzung und die Widersprüche der grünen Klimapolitik – mit überraschenden Erkenntnissen!
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Seit 600 Millionen Jahren kein Zusammenhang zwischen Temperatur und CO2 zu sehen!!
Die falschen Temperaturbehauptungen, die die alarmistische COP30-Agenda untermauern
2025_11_12
https://uncutnews.ch/die-falschen-temperaturbehauptungen-die-die-alarmistische-cop30-agenda-untermauern/
Seit 2024 wird es weltweit kälter
UAH v6.1 Global Temperature
https://www.drroyspencer.com/
Vahrenholt und Dr. der Chemir
Schul-Chemie
CO2 hat ein Molgewicht von 44, Luft aber nur von 29. Das heißt, CO2 sammelt sich immer am Boden, wo es auch die Pflanzen ernähren kann. Das ginge schlecht, wenn es nach oben stiege. In der oberen Atmosphäre, dort wo es laut Treibhaustheorie sein bösartiges Unwesen treiben soll, sinkt der CO2-Gehalt auf unter minimale 10ppmv, konkret gesagt zwischen der Tropopause und 33 Kilometer Höhe.
Dies wurde in den Achtzigern in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht, als es noch möglich war, solche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Kurzum, die von Arrhenius gedachte CO2-Hülle existiert nicht, CO2 ist partout nichtdort, wo es sich die Treibhaustheorie hin wünscht.
Chemie-Nobelpreis1995
„für ihre Arbeiten zur Chemie der Erdatmosphäre, insbesondere über Bildung und Abbau von Ozon“
Paul J. Crutzen
https://academia.edu/29777726/Klimawandel Seite 68ff
Für denjenigen, der nur den von den Medien „anerkannten Autoritäten“ glauben will, bemerkte der Nobelpreisträger Paul Crutzen 1993 in einem Lehrbuch (T. E. Graedel, Paul J. Crutzen, Chemie der Atmosphäre, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin, Oxford, 1993, S. 414) treffend: „Es gibt bereits so viel CO2 in der Atmosphäre, dass in vielen Spektralbereichen die Aufnahme durch CO2 fast vollständig ist, und zusätzliches CO2 keine große Rolle mehr spielt.“
Die höchste Absorptionsleistung erreicht CO2 bereits mit einem Luftanteil von 20 ppm und damit schon mehr als die zusätzlichen 360 ppm zusammengenommen
Dass der „brennende Wasserhahn“ nichts mit der fracking-Förderung von Gas zu tun hat wurde schon vor Jahren auf Eike erklärt. Da die breite Masse der grünen Schlümpfe aber nur glauben was sie bei ARD und ZDF sehen und hören wurde die Lüge zur Wahrheit. Jeder gute Deutsche wusste dass fracking Teufelswerk ist und wenn es nach Deutschland kommt sein Wasserhahn Feuer spuckt. Die grünen Lügen-Medien haben auch bei dem Thema ganze Arbeit geleistet…..
Moin Gerald, man muss ein Narrativ nur oft wiederholen, grüne Schlümpfe glauben das sofort.
Da fällt mir ein, wollen wir gemeinsam ein Copyright für grüne Schlümpfe beantragen, bisher waren die ja blau.