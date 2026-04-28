Von Jo Nova

Es ist nur ein weiterer Stolperstein auf dem Weg zur Utopie.

Vor zwei Jahren verbot die Regierung des Bundesstaates Victoria den Einbau eines Gasanschlusses in Neubauten . Die Häuser mussten fortan „vollständig elektrisch“ gebaut werden. Dies sei Teil eines reibungslosen und effizienten Übergangs, so die Regierung. (Und Sie sparen Geld, ob es klappt oder nicht.*)

In manchen Gegenden ist der Strombedarf jedoch so hoch, dass die Spannung abfällt und einige Haushalte nur noch eine Herdplatte gleichzeitig benutzen können oder ihre Wärmepumpe gar nicht mehr funktioniert. Und natürlich können sie ihr Elektroauto nicht aufladen. Aber das alles dient einem guten Zweck – der heidnischen Wetterkontrolle.

Selbst die ABC kann das nicht schönreden:

Der Umstieg der Viktorianer von Gas auf Strom verschärft das wachsende Problem der Unterspannung.

ABC News

Ein Netzbetreiber hat davor gewarnt, dass ein massiver Anstieg des Stromverbrauchs durch Haushalte, die von Gas auf andere Gasquellen umstellen, zu Unterspannungen geführt hat.

Dies führt dazu, dass einige Haushalte ihre Autoladegeräte, Kochfelder und Heizgeräte nicht mehr benutzen können.

Rechnen Sie selbst: Laut ihren eigenen Angaben sind das 300.000 Vorfälle pro Jahr, bei denen Haushaltsgeräte ausfallen:

CitiPower gab an, in den letzten 12 Monaten etwa 1.000 Beschwerden über die Spannung erhalten zu haben und schätzt, dass auf jede Beschwerde 320 weitere Kunden kommen, die mit nicht konformen Spannungen zu kämpfen haben.

Probleme mit Unterspannung traten vor allem in älteren Bereichen des Netzes auf, wie etwa in der Innenstadt und den älteren Vororten von Melbourne sowie in älteren Stadtgebieten von Ballarat, Geelong und Bendigo.

„…kurz nach dem Einzug begannen die Probleme. Zuerst bemerkte Frau Slako, dass sie auf ihrem Induktionskochfeld immer nur eine Kochplatte gleichzeitig benutzen konnte. Dann stellte sie fest, dass die Mikrowelle das Essen beim Abendessen nicht erwärmte, aber zu anderen Zeiten alles verbrannte.“

Diesen Monat stellte sie fest, dass ihre Split-Klimaanlage das Haus nicht mehr heizte.“

„Ich habe ein mulmiges Gefühl, wenn ich auf den Winter warte, weil mir kalt ist und die Split-Klimaanlage nicht zuverlässig heizt.“

Ab nächstem Jahr können bestehende Häuser ihre Gasgeräte nicht mehr austauschen. (Also sichern Sie sich am besten jetzt schon Ihr neues Gassystem, solange es noch möglich ist, nicht wahr?)

In anderen Nachrichten: Tausende fliehen aus Victoria wegen Kriminalität und schlechter Regierungsführung .

*Die Einsparungen wurden anhand unserer Modelle berechnet und stehen nicht im Vergleich zu den tatsächlichen Stromkosten von 1995.

https://joannenova.com.au/2026/04/a-sick-grid-in-the-rush-to-electrify-victoria-voltage-is-now-too-low-for-ev-chargers-microwaves-and-cooktops/

Technischer Hinweis

Wenn die Stromversorgung der Siedlungen „sternförmig“ aufgebaut wurde, so kann es tatsächlich zuviel Spannungsabfall am Ende des Stranges geben. Das ist dann aber gerade an der Grenze zur Überlastung des „ganzen Netzes“ , was einen großflächigeren „Ausfall“ der Stromversorgung zur Folge hätte.

In Deutschland haben wir die Norm: 230Vac, Toleranzbereich plus/minus 10%. (253 – 207 Vac)

Am Ortstrafo wird dann meist mit höherer Spannung eingespeist, damit auch am entferntesten Punkt noch genügend Spannung „übrigbleibt“. In meinem Ort ca. 235 Vac, damit die Solaranlagen noch „etwas Luft“ haben, ebenso wird auch der niedrigste Wert mit etwa 215V berechnet. [Damit kommen dann auch die älteren Elektrogeräte, 220Vac zurecht]