The Daily Sceptic, Will Jones, 14. April 2026
[Auch wieder *) ] In diesem Sommer droht die Solarenergie das britische Stromnetz zu überlasten. Überschüssige Angebote bergen die Gefahr von Stromausfällen und könnten dazu führen, dass Haushalte und Unternehmen aufgefordert werden, überschüssigen Strom zu verbrauchen. Der Telegraph berichtet .
Die Verantwortlichen der Energiekonzerne arbeiten an Plänen, um zu verhindern, dass das Stromnetz in diesem Sommer durch Solarenergie instabil wird .
Der nationale Energienetzbetreiber (Neso) erklärte, er sei gezwungen, „mehr und häufiger“ Maßnahmen zu ergreifen, um die Stromnetze stabil zu halten, wenn sonniges Wetter zu einem Anstieg der Energieerzeugung führe.
Dies würde unter anderem die erstmalige Bezahlung von Haushalten und Fabriken für den Verbrauch von überschüssigem Strom sowie möglicherweise die Erteilung beispielloser Anordnungen zur Abschaltung großer Kraftwerke umfassen.
Neso äußerte diese Warnung, als Rachel Reeves nach Washington reiste, wo sie voraussichtlich eine Versammlung von Staats- und Regierungschefs auffordern wird, „ihrem Plan zu folgen“, um die durch den Konflikt im Nahen Osten verursachte Energiekrise zu bekämpfen.
Auf dem Gipfeltreffen des Internationalen Währungsfonds wird der Kanzler zu „gemeinsamen Maßnahmen“ aufrufen und die Länder dringend bitten, Netto-Null-Emissionen anzustreben, um die Energiesicherheit zu stärken.
Sie wird außerdem versprechen, „alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Kosten für die britische Bevölkerung niedrig zu halten“, und vor „übereilten Entscheidungen, die unbezahlbar sind und die wirtschaftlichen Probleme verschärfen“, warnen.
In ihrem am Dienstag veröffentlichten Sommerausblick erklärte Neso, dass ein Krieg im Iran die Preise aufgrund der Abhängigkeit Großbritanniens von Gas in die Höhe treiben würde, dass sie sich jedoch keine Sorgen um die Sicherheit der Stromversorgung in diesem Sommer mache.
Allerdings wurde davor gewarnt, dass Überschüsse an Solarenergie und Perioden mit geringer Nachfrage die Steuerung des Stromnetzes erschweren, da Energieminister Ed Miliband massenhaft neue Wind- und Solarparks errichtet, um Netto-Null zu erreichen .
Netzinstabilität tritt auf, wenn die Energienachfrage gering ist, erneuerbare Energien aber dennoch große Mengen Strom erzeugen. Wird dies nicht ausgeglichen, kann es zu Netz-Zusammenbrüchen kommen.
Viele Onshore-Solar- und Windparks sind jedoch nicht direkt an das Hauptübertragungssystem angeschlossen und können daher nicht von Neso, dem für die Stabilität der Stromnetze zuständigen Unternehmen, gesteuert werden.
Das bedeutet, dass das System auf andere Weise ausgeglichen werden muss, beispielsweise durch das Abschalten größerer Kraftwerke [Ausgleich wird bezahlt] oder durch die Bezahlung von Verbrauchern für die Steigerung der Nachfrage.
Die Menge an Solarstrom im Stromnetz hat sich im letzten Jahrzehnt auf 22 Gigawatt mehr als verdoppelt, da Haushalte und Unternehmen versucht haben, ihre Stromrechnungen durch die Installation von Solaranlagen auf ihren Dächern zu senken.
Es lohnt sich , den ganzen Text zu lesen .
https://dailysceptic.org/2026/04/14/solar-power-threatens-to-overwhelm-electricity-grid/
*) Ergänzung
Auf Eike würde bereits öfter über die Probleme mit der Physik berichtet: Zuviel Strom (-erzeugung) ins Netz zu drücken führt ebenso zu Problemen, wie wenn bei größerem Bedarf zu wenig Strom erzeugt wird. Die Fernübetragung mit Wechselstrom ist eine geniale Nutzung der Physik, seit gut 100 Jahren bewährt und damit können sich weitere Stromerzeuger europaweit (!) einbringen.
Die Fans von Wind und Solar verstehen nur selten die Probleme mit Gleichstrom und Wechselrichtern. Nicht zu vergessen, wenn man sie braucht, im Winter und im Dunkeln, kommt nix. – A. Demmig
Überkapazitäts-Katastrophe: UK zahlt an Solarparks, damit diese sich abschalten, um das Netz an sonnigen Tagen vor Überlastung zu schützen.
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„Auf Eike würde bereits öfter über die Probleme mit der Physik berichtet: Zuviel Strom (-erzeugung) ins Netz zu drücken führt ebenso zu Problemen…“
Bei der Berichterstattung, was mit den sog Erneuerbaren für Katastrophen vorgezeichnet sind, geht leider so ziemlich alles durcheinander und an der Physik (Elektrizitätslehre) artfremd vorbei.
Man kann weder „Strom ins Netz drücken“ noch „mehr Strom erzeugen“ als die Verbraucher abnehmen. Das liegt daran, dass Strom nicht eine Art Druckluft ist und Verbraucher- und Erzeugerstrom grundsätzlich identisch sind, es handelt sich immer um denselben Strom im geschlossenen Stromkreis
Was politische Dummköpfe in die Welt setzen (Kemfert => Atomstrom verstopft das Netz) wird von den Medien aufgegriffen und massenhaft verbreitet.
Wenn der Erzeugerstrom größer als der Verbraucherstrom ist, muss er sichtbar aus dem Leitungsnetz irgendwo hin entweichen, vermutlich ins Strom-Nirwana mit lautem Knall. Nach Kemfert mit der Stromverstopfung kann sich dann der Elektrotechnik fremde Bürger vielleicht einen überdimensionalen elektrischen Furz vorstellen, den nur eine Kemfert produzieren kann.
Netzinstabilitäten werden immer durch Spannungs-und Frequenzverschiebungen in Bereiche außerhalb der Toleranzbereiche herbeigeführt, die ein Verbundnetz gar nicht gebrauchen kann und wodurch Notabwürfe automatisch generiert werden. Die kommen aber in der Regel nicht von massebehafteten an Turbinen gekoppelte Generatoren, sondern vom unstetigen Verhalten, auch im Sekundenbereich, von den Erneuerbaren.
Ein elektrotechnisch geschulter Ingenieur weiß daher, dass politisch gewollte Ziele von 100% Erneuerbare völliger Unsinn sind. Man müsste dann zwischen diese Erzeuger und dem Netz wieder massebehaftete Motor-Generatorsysteme schalten, ideologische Köpfe können sich das ganz sicher vorstellen. Die Währung in Kugeln Eis ist dann aber nicht mehr brauchbar, auch wenn ein Trittin dem nie zustimmen würde. – Braucht er auch nicht, die Welt weiß ohnehin, dass er von elektrischer Energieversorgung nicht die geringste Ahnung hat. Mit Habeck zusammen sind das schon zwei und wenn man die Pseudo-Propaganda-Physikerin hinzunimmt, schon drei!
Tsunamis können in Deutschland auch schlagartig mehrere Windräder umkippen lassen, die dann zig gerade darunter stehende Bürger erschlagen. Das ist natürlich schlimmer als in Fukushima, wo durch die Nuklear-Kraftwerke nicht ein einziger Mensch zu Schaden gekommen ist. Deshalb funktioniert das der ÖR mit einer Hayali auch um und spricht von über 20.000 Toten durch die Fukushima-Kraftwerke. Dass die Menschen zuvor bereits ertrunken waren, nennt man dann einfach einen „handwerklichen“ Fehler in der Berichterstattung!
Können sie sich nicht kürzer fassen? Wie hoch schätzen sie die Chance, dass sich das irgendjemand bis zum Ende antut?
Super,
Haushalten und Fabriken bekommen was bezahlt für den Stromverbrauch.
In Deutschland hatten wir im Jahr 2025 über 500 Stunden mit negativen Börsenstrompreisen.
https://www.youtube.com/watch?v=pKp57yaCyyo
Markus Krall
Bis heute existiert keine technische Lösung, nicht Mal ansatzweise, um eine Energieerzeugungsanlage an der Energieerzeugung zu hindern. Man hätte sich das vorher überlegen sollen, nur meine Meinung.