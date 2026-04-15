Klaus-Eckart Puls bei Kontrafunk: Klimamodelle werden absichtlich falsch gedeutet Gepostet von AR Göhring | Apr. 15, 2026 | Klima | 0 | Meteorologe Klaus Puls fand einen Findling auf der Insel Poel bei Wismar Der Frühling ist zu warm, der Winter zu heiß, so interpretieren Politik und Leitmedien gängige Klimamodelle. Doch wie aussagekräftig sind diese Daten? Antworten liefert der Diplom-Meteorologe Klaus-Eckart Puls im Interview mit Kontrafunk. https://eike-klima-energie.eu/wp-content/uploads/2026/04/20260414_Kontrafunk_aktuell_Interview_Klaus_Eckhart_Puls.mp3 Beitrag als PDF speichernBeitrag drucken Aktie: Rate:
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