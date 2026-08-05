Eine aktuelle Studie der Hebräischen Universität von Jerusalem untersuchte die Zuverlässigkeit von Klimamodellen in bezug auf ihre Vorhersagefähigkeit von Extremwetter – und kam zu eher enttäuschenden Ergebnissen.
Computersimulationen der Klimaentwicklung gelten als eines der Hauptwerkzeuge der Klimawissenschaften. Bekannte Forschungsstätten wie das Potsdam-Institut PIK schafften sich eigens für ihre Modellierungen teure Hochleistungsrechner an. Allerdings gelten die Klimamodelle unter Kritikern als wenig leistungsfähig und äußerst anfällig für gezielte Manipulationen.

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