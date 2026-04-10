Die Antwort: es scheint eher ein Anker zu sein, der unseren Fortschritt bremst. Und natürlich könnte man auch in anderen Bereichen außerhalb des Klimas denken, dass sie eher ein Anker als ein Verbündeter sind.
Angenommen, wir sind ein „Verbündeter“, muss man sich fragen, wie lange wir mit Leuten verbündet sein können, die Narren sind und durch ihre Klimapolitik Selbstmord begehen. (Auch hier könnte man meinen, dass dies nur eine von vielen anderen politischen Maßnahmen ist, die zu ihrem Untergang führen.)
[Hervorhebung vom Übersetzer. So einfach kann man das ausdrücken!]
Aber ich werde mich kurz fassen.
Die Heizperiode in Europa ist fast vorbei.
Schauen Sie sich an, wo Europas Erdgasspeicher heute stehen:
Das ist kaum zu glauben. In den Niederlanden und in Schweden liegt der Wert unter 10 %. Fast überall liegt er unter 50 %. Polen, wo der Winter eigentlich recht kalt war, weist einen höheren Wert auf als Gebiete, in denen der Winter mild war. Das stimmt, in weiten Teilen Europas war die Heizgradtag-Saison mild.
Der Winter in Frankreich war milder als normal, und die Zahlen sind auf 21 % gesunken.
Was wäre passiert, wenn wir einen Winter wie 2017–2018 gehabt hätten?
Oder die aufeinanderfolgenden Winter 2009–2010 und 2010–2011?
Hier ist ein Warnschuss angesichts des bevorstehenden starken El Niño. Das ist der Winter 1986–1987, der von einem ziemlich starken El Niño geprägt war:
Wenn uns also schon ein milder Winter an den Rand des Abgrunds gebracht hat, was wäre dann passiert, wenn es kalt gewesen wäre?
Dies entlarvt den Wahnsinn der europäischen Klimapolitik. Ich werde nicht jede einzelne dieser abwegigen Maßnahmen aufzählen, aber man muss schon völlig blind dafür sein, wozu das Wetter wirklich fähig ist, um solche Maßnahmen zu beschließen.
In gewisser Weise ähnelt dies der Art und Weise, wie die theokratischen Machthaber im Iran ihre Bevölkerung als Geiseln ihrer Ideologie halten. Jeden Winter werden die Europäer vom Wetter in Geiselhaft genommen – es sei denn, sie ändern ihren Kurs und hören auf, diesen vorgetäuschten Klimakrieg zu führen –, weil ihre Politiker den vom Menschen verursachten Klimawandel in etwas verwandelt haben, das einer Religion ähnelt. Es sind die Menschen, die darunter leiden werden, und ich glaube nicht, dass es ihren Politikern etwas ausmacht.
Aber wie kommt es dann, dass sie immer wieder gewählt werden? (Im Iran ist das offensichtlich nicht der Fall.) Die Öffentlichkeit wurde einer Gehirnwäsche unterzogen.
Dieser Winter sollte jedem vernünftigen Menschen als Weckruf dienen, dem die Weiterentwicklung seiner Gesellschaft am Herzen liegt. Schauen Sie sich noch einmal Polen an: Seine Politiker sind nicht die Narren, die so viele andere Länder zu regieren scheinen. In Polen ist von Natur aus kälter als Frankreich, und das Land erlebte einen kälteren Winter. Dennoch waren die Erdgasvorräte am Ende mehr als doppelt so hoch wie in Frankreich.
Es ist nur eine Frage der Zeit. Die wahre Katastrophe ist nicht das Klima selbst – es ist die Klimapolitik. Und das einzige vom Menschen verursachte Problem hier geht auf eine Gruppe von Spinnern zurück, die glauben, sie könnten das Wetter und das Klima kontrollieren.
[Hervorhebung vom Übersetzer]
Anmerkungen und Randbemerkungen:
Ich kenne den Grund nicht, obwohl ich versucht habe, Antworten zu finden, aber das Physical Science Lab führt keine Reanalysen mehr durch.
Hinweis zu den Daten: Die Produktion der NCEP/NCAR-Reanalyse 1 wurde eingestellt, das letzte Datum ist der 17. März 2025.
Ich befürchte, dass dies auf Budgetkürzungen zurückzuführen ist, und wenn dem so ist, ist das ein Teil dessen, was mir Sorge bereitet: dass wertvolle Daten und Forschungsquellen zu Kollateralschäden bei den Bemühungen werden, dem Klimawahn ein Ende zu setzen, von dem die NOAA besessen ist. Was möglicherweise passiert ist – und das weiß ich als Tatsache von Leuten aus der Forschung – ist, dass statt eines präzisen chirurgischen Instruments ein stumpfer Hammer geschwungen wurde. Der Grund für die Kürzungen war die Klimabesessenheit der NOAA, aber das Pendel, das dies korrigieren sollte, ist möglicherweise zu weit in die andere Richtung ausgeschlagen.
Eine wichtige Website, die ich nutze, um Muster zu analysieren und den Klimawahnsinn zu bekämpfen, wurde geschlossen. Ich hoffe, dass ich, falls ich bei der bevorstehenden CFACT/Heartland-Klimakonferenz auf einige hochrangige Vertreter der Regierung treffe, sie darauf aufmerksam machen und ihnen erklären kann, wie wertvoll diese Website ist.
Zu ihrer Rechtfertigung wurde mir diese Website geschickt:
https://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/cdas/
Und das habe ich nach dem Anklicken bekommen:
Forbidden
Sie haben keine Berechtigung, auf diese Ressource zuzugreifen.
Wenn man nicht jeden Tag das Wetter auf globaler Ebene vorhersagt – vor allem, wenn man wie ich die Nase voll hat vom Klimawahnsinn –, kann man meiner Meinung nach nicht wirklich erkennen, was wertvoll ist und was nicht. Da CFACT mir freundlicherweise eine Plattform bietet, wollte ich den Menschen zeigen, dass ein wertvolles Instrument zur Bekämpfung des Klimawahnsinns abgeschaltet wurde (und nicht mehr aktualisiert wird). Ich vermute, die Absicht war gut, aber das Ergebnis ist es nicht.
Link: https://www.cfact.org/2026/04/04/when-it-comes-to-climate-etc-is-europe-more-anchor-to-the-u-s-than-ally/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Uno-Spitzendiplomat von der Schulenburg über die NordStream-Sabotage: «…ohne amerikanische Einwilligung oder Mitmachens ist es gar nicht möglich, so etwas zu machen» 2024_05_03 (https://x.com/Weltwoche/status/1786360183536468428?t=HBgh1HkTCso923rVfSv1 uA&s=03)
The Spy War: How the C.I.A. Secretly Helps Ukraine Fight Putin The New York Times 2024_02_25 https://www.nytimes.com/2024/02/25/world/europe/cia-ukraine-intelligence-russiawar.html
Übersetzung Bestätigt_ CIA baute “12 geheime Spionagebasen” in der Ukraine und führte im letzten Jahrzehnteinen Schattenkrieg 2024_02_27 https://uncutnews.ch/bestaetigt-cia-baute-12-geheime-spionagebasen-in-der-ukraineund-fuehrte-im-letzten-jahrzehnt-einen-schattenkrieg/
Die USA finanzierten den Putsch in der Ukraine (ZDF – Die Anstalt 2014) 2014_03_15
https://www.youtube.com/watch?v=T9CXm598q4k
Die New York Times gab am 2. März 2024 bekannt, dass die CIA in der Ukraine „zwölf geheime Spionagebasen“ errichtet und damit im letzten Jahrzehnt einen Schattenkrieg gegen Russland geführt habe. Nachdem ein von den USA unterstützter gewaltsamer Putsch die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine gestürzt hatte, besuchte CIA-Direktor John Brennan im April 2014 Kiew. Kurz darauf startete die neue ukrainische Regierung eine „Anti-Terror-Operation“ gegen ihre russischsprachigen Bürger in der Ostukraine. Acht Jahre lang, bis zur russischen Invasion im Jahr 2022, bombardierte die ukrainische Regierung mit Hilfe der CIA unerbittlich die Ostukraine. Millionen unschuldiger Zivilisten gerieten ins Kreuzfeuer eines geopolitischen Schachspiels zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. https://t.co/mLhxLebGWI
Pressekonferenz mit Biden und Scholz von Februar 2022. Biden kündigt UNVERHOHLEN an, Northstream zu zerstören.
2024_03_03 https://www.youtube.com/watch?v=JOE0SX1Y1ps
Nord-Stream: Uno verweigert Aufklärung
2023_04_03
https://www.youtube.com/watch?v=XgXYXQi0zw0
The New York Times announced on March 2, 2024, that the CIA had established „twelve secret spy bases“ in Ukraine, waging a shadow war against Russia over the past decade. After a US-backed violent coup overthrew Ukraine’s democratically elected government, CIA Director John Brennan visited Kyiv in April 2014. Shortly thereafter, the new Ukrainian government launched an „anti-terrorist operation“ against its Russian-speaking citizens in eastern Ukraine. For eight years, until the Russian invasion in 2022, the Ukrainian government, with the help of the CIA, relentlessly bombed eastern Ukraine. Millions of innocent civilians were caught in the crossfire of a geopolitical chess game between Russia and the United States. https://t.co/mLhxLebGWI
Terrorismus Nord Stream-Sabotage: Russland beantragt Sondersitzung des UNSicherheitsrats! 2025_08_23 https://deutschlandkurier.de/2025/08/nord-stream-sabotage-russland-beantragtsondersitzung-des-un-sicherheitsrats-kann-nur-noch-ein-bundestagsuntersuchungsausschuss-licht-in-das-dunkel-bringen/
Trump bestätigt (indirekt): USA haben Nord Stream gesprengt
2025_05_06 https://tkp.at/2025/05/06/trump-bestaetigt-indirekt-usa-haben-nord-streamgesprengt/
Seymour Hersh – Wie die USA die Nord Stream Pipeline sprengten
2023_02_21 https://www.youtube.com/watch?v=Ci4TfcmXPX
There could be peace since May 2025 if Zelensky wanted to New York Post Trump gives Zelensky dire warning on Russia-Ukraine war — accept peace or risk ‚losing the whole country‘ 2025_04_23 https://nypost.com/2025/04/23/us-news/trump-gives-zelensky-dire-warning-on-russiaukraine-war-accept-peace-or-risk-losing-the-whole-country/
Herr Rosemeyer, ich habe die vier unteren Links probiert, keiner funktioniert.
Brauchen wir wirklich bei den Themen Klima und Energie Kremlpropagandisten???
Aus dieser östlichen Richtung kam ja mal viel von unserem Gas und Öl, die die Energiebasis von Deutschland bildete, da sollten Meinungen, Analysen und Hinweise im Thema liegen, oder?