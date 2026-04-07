Cap Allon
Japan bereitet eine Notumstellung zurück auf Kohle vor.
Die Regierung wird die Betriebsbeschränkungen für Kohlekraftwerke für das Geschäftsjahr 2026 aufheben und ab April ältere, bisher stillgelegte Blöcke wieder in Betrieb nehmen, die aufgrund von CO₂-Zielen außer Betrieb genommen worden waren.
Japan ist in hohem Maße von importiertem Flüssigerdgas (LNG) abhängig, das größtenteils über den Persischen Golf transportiert wird. Die eskalierenden Spannungen gefährden diese Lieferketten. Als Reaktion darauf räumt Tokio Brennstoffquellen Vorrang ein, die nicht auf den Transit durch den Nahen Osten angewiesen sind.
Im Gegensatz zu LNG und Öl kann Kohle von stabileren und diversifizierteren Lieferanten bezogen und im Inland in großem Umfang gelagert werden. Durch die Aufhebung der Obergrenzen für die Auslastung von Kohlekraftwerken hofft Japan, LNG-Reserven zu schonen und die Stromversorgung zu stabilisieren.
Japan hatte geplant, den Anteil der Kohle an der Stromerzeugung von rund 31 % im Jahr 2022 auf 19 % bis 2030 zu senken, parallel zur Stilllegung älterer Kraftwerke. Die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Kapazitäten und die Erhöhung der Auslastung lenken das System in die entgegengesetzte Richtung.
Dies ist keine isolierte Anpassung. Sie reflektiert einen umfassenderen Wandel, der sich derzeit in ganz Asien vollzieht, wo Regierungen angesichts steigender Brennstoffrisiken stillschweigend die Netzzuverlässigkeit vor Emissionszielen priorisieren.
Was das Öl betrifft, so kann die USA nur in begrenztem Umfang „mit Worten Einfluss nehmen“.
Die Positionsdaten am Terminmarkt zeigen ein extrem bullisches Engagement, wobei die Optionsaktivität Berichten zufolge ein Niveau erreicht, das weit über den historischen Durchschnittswerten liegt. Goldman Sachs berichtet, dass Ausübungspreise bis 450 Dollar pro Barrel gekauft werden. Diese Spekulationen stammen nicht von Privatanlegern. Sie zeugen von der Sorge institutioneller Anleger vor einer gravierenden Versorgungsunterbrechung.
Ein Preis, der auch nur annähernd bei 450 Dollar pro Barrel liegt, würde die Weltwirtschaft in den Abgrund stürzen.
Energiesysteme reagieren auf Risiken, nicht auf Zielvorgaben. Wenn die LNG-Lieferungen ungewiss sind und die Ölmärkte extreme Belastungen einpreisen, hat die regelbare Stromerzeugung Vorrang. Kohle bleibt eine der wenigen skalierbaren, bedarfsgerechten Energiequellen, die zur Verfügung stehen.
Die Entscheidung Japans macht dies deutlich.
Schade, dass Großbritannien sein letztes verbliebenes Kohlekraftwerk im Jahr 2024 stillgelegt hat.
Link: https://electroverse.substack.com/p/late-march-arctic-cold-grips-canada?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Auch in Indien beabsichtigt man, Kohlekraftwerke zu reaktivieren, damit die Folgen des durch uns verursachten Klimawandels gemildert werden können.
Energiekrise: Südasien erwartet tödliche Hitzewelle – und der Strom für Klimaanlagen wird knapp
Also wenn sie Klimawandel verursachen ist das ihre Sache, unsere aber nicht !
Hier sind einfach viel zu viele Ökos unterwegs..!
>> Folgen des durch uns verursachten Klimawandels gemildert werden können <<
Der beste Schutz des Klimas besteht darin, das Leben zu beenden. Retten Sie das Klima, fangen Sie bei sich an!
Sie meinen den Frühling und den Sommer, der die Inder dazu zwingt, ihre Klimaanlagen einzuschalten? Ja, es ist schrecklich, daß wir den Orbit der Erde um die Sonne verursacht haben.
Hier geht es um eine temporäre Maßnahme, nicht um eine Dauerlösung.
„Trotz Anpassungen in der Kohlepolitik betont Japan, dass dies lediglich eine kurzfristige Lösung sei und das langfristige Ziel der CO₂-Reduzierung nicht verändere.“
Und wem ist das zu verdanken? Einer verrückt gewordenen Orange in Übersee.
Aber klar, die Schwurbel-Rentner-Gruppe von EIKE macht wieder eine größere Story draus, die es einfach nicht ist.
Beten Sie ganz fest, dass das *temporär* nicht in Äonen (umgangssprachlich) bemessen werden muss. Beten hilft. besonders um Ostern!
Sie sollten aber, um erhört zu werden, Ihre Stänkerei unter Kontrolle halten….
International besteht weitgehend Einigkeit darüber, die Treibhausgasemissionen deutlich zu reduzieren und langfristig Klimaneutralität zu erreichen. Dafür wird EE massiv ausgebaut und die Nutzung fossiler Energieträger deutlich verringert.
Und das passiert alles bereits just in dieser Sekunde.
Da brauch ich nimmer beten, höchstens dass es noch etwas schneller gehen könnte 🙂
Welche Internationalität meinst Du. Ich kenne da nur Deutschland und ein paar Blinde in der EU. Inzwischen wissen viele, das die Mär vom CO2-getriebenen Klimawandel eine der größten Lügen und Abzocken der Menscheit ist um einige wenige reich zu machen und mit dem Geld Kriege zu finanzieren! Sonne und Wind können ein Add-On darstellen, sind aber niemals in der Lage die notwendige Energie für ein Industrieland bereitzustellen, dafür braucht es grundlastfähige Energiequellen wie Generatorstrom aus Wasser, Kohle, Öl, Gas oder Atom.
95% aller Länder weltweit haben sich darauf geeinigt (Ratifizierung). Das meine ich mit internationaler Einigung 🙂
Sie kennen natürlich nur Deutschland und „ein paar Blinde in der EU“. Vielleicht sollten Sie auch mal über den Tellerrand hinausschauen und nicht nur hier konsumieren. Zugegebenermaßen sollten Sie auch nicht in die USA blicken, da sitzt gegenwärtig ein ähnlich Ahnungsloser wie hier bei EIKE.
Aber erzählen Sie mir doch wer und wieviele mittlerweile das Mär vom CO2-getriebenen Klimawandel durchschaut haben.
Erklären und schildern Sie mir bitte noch, in welchen Größenordnungen sich durch die fossile Industrie bereichert wurde. Stellen Sie hierzu gern eine Gegenüberstellung auf.
Tut mir leid aber dieser Krieg zeigt gerade,dass im Ernstfall das CO2 für die Wirtschaft absolut keine Rolle spielt.Bitte nicht so viel Staatsfunk ansehen.CO2 ist Dünger für die Pflanzen.Was glauben sie, was passiert wenn hier der Strom mal für ein oder zwei Wochen ausfällt. Da kommen ganz schnell die menschlichen Urinstinkte durch. Das Problem in D ist die Unwissenheit,oder auch Dummheit der Mehrheit bzgl CO2.Ein sinnvoller Naturschutz würde mehr bringen als jedes Windrad.
Wer sind denn die Unwissenden und Dummen in Deutschland aus Ihrer Sicht? Die Wissenschaftler, Forscher und Fachleute aus dem Bereich der erneuerbaren Energien?
Da Sie offensichtlich ein Naturschützer sind. Wieso sind Sie das denn nicht bei der Frage des immensen Flächenverbrauchs durch den Kohleabbau? Oder spielt da dann der Naturschutz keine Rolle?
Wo wohnen sie?
„Wieso sind Sie das [Naturschützer] denn nicht bei der Frage des immensen Flächenverbrauchs durch den Kohleabbau?
Von Renaturierung haben Sie auch nichts gehört, Herr Schnabel?
Um die weiter oben festgestellte Tatsache, dass Ihr Wind&Sonne- Zappelstrom ein Industrieland nicht versorgen kann, drücken Sie sich.
Da Sie jetzt wahrscheinlich wieder mit Verbrauchs- Flexibilisierung kommen, anbei ein Lastgang (Februar 26) neines realen (kleinen) Industriebetriebes, anhand dessen Sie gern die Möglichkeoiten einer Flexibilisierung darlegen können. Zu Erläuterungen bin ich gern bereit.
Sowas wie ihresgleichen wird man dereinst im Kuriositäten-Kabinett der Weltgeschichte ausstellen. Schulklassen werden dann daran vorbeipilgern und den Kopf schütteln und lachen über soviel Schwachsinn.
Versuchen Sie es doch beim nächsten Mal mit sachlichen Argumenten…sollten Sie welche haben – es sieht fast nicht so aus 😁
Früher, als Karl Eduard von Schnitzler in seiner beliebten Fernsehsendung „Der schwarze Kanal“ die Menschen vor der Glotze über Fortschritt und wahre Freiheit belehrt hatte, dachte ich, der Mann heißt Schnitz … So schnell war der abgeschaltet. Wenn ich bei Ihnen noch einmal „Klimaneutralität“ lese (was soll das denn sein?), heißen sie bei mir nur noch Schna …
Nichts ist so dauerhaft wie eine Zwischenlösung, das beweist die Realität immer wieder. 😀
Endlich bricht mal einer indirekt eine Lanze für die Mullas im Iran, und deren Hilfstruppen im Libanon und Gaza, Ihr Chef hat Sie wohl aufgefordert mit Rentnern härter ins Gericht zu gehen? Gut so, die Nassauer können weg.
Übrigens die Japaner modernisieren ihre Kohlekraftwerke, oder?
Ja, mein Chef bat mich darum 🙏🏻🙂
Warum und mit welchem Ziel modernisieren denn die Japaner ihre Kohlekraftwerke?
Um CO2 zu erzeugen, weshalb wohl sonst?
Nö! Der nächste bitte! 🙂
Zu Rentner-Gruppe
Grünschnabel hast du nicht mitbekommen, dass praktisch alle hohe Verantwortungsträger in allen Staaten im hohen Rentenalter sind? Warum? Weil man wichtige Entscheidungen nicht einem Grünschnabel überlassen kann! Sicher, wir sehen, dass ein betagter US Präsident zuweilen falsch entschiedet, aber ein Grünschnabel entschiedet immer wie ein Grünschnabel.
Deine Entlassungen hier lesen sich immer im übertragenen Sinne wie „ich weiß dass es der Weihnachtsmann war, der Kamin war ja offen!“ Eltern können die Kleinkinder verscheißern, da sie selbst Kleinkinder waren und wissen wie diese ticken. Die Kleinkinder dagegen waren nie Erwachsen und können nicht wissen, wie diese ticken. Das Gleiche gilt zwischen 30-jahrige und 60-jahrige, der einzige Unterschied ist, die 60-jahrigen grinsen dabei nicht, sondern verachten den Grünschnabel, der „alles besser weiß“.
Bei manchen bleibt die Hirnentwicklung mit 20 stehen, bei dir wohl etwas eher…
Wie alt ist doch gleich der deutsche Bundeskanzler ? Ich glaube, Schnabel und Co könnten nicht schlimmer sein.
Eine sinnvolle Entscheidung der Japaner, gerade jetzt wo Öl und Gas durch den israelisch-amerikanischen Überfall auf den Iran und die Blockade des Westens gegen russisches Öl und Gas fast unbezahlbar werden. Hoffentlich erkennt unsere Regierung die Zeichen der Zeit und reaktiviert stillgelegte Kohlekraftwerke und kündigt den Kohleausstieg! Braunkohle haben wir in Deutschland genug und die kann gerade jetzt in die Bresche springen, das frei werdende CO2 wird das Klima nicht erwärmen, aber der Vegetation helfen.
Sie können immerhin wieder auf Kohle zurückgreifen, weil sie die Kraftwerke nur „einmotteten“, die blöden BRDianer jedoch haben sogar niegelnagelneue Kohlekraftwerke zerstört und wollen nun auch die Kohlegruben fluten. Verbrannte Erde!
Inwiefern half/hilft denn die flächenintensivste Form der Energiegewinnung der Natur (Vegetation)? Verlust der Biodiversität, Luft-/Boden-/Gewässerverschmutzung, Verlust von Natur- und Kulturlandschaften…
Wo ist unser Naturschützer Herr Kowatsch. Das dürfte er eigentlich nicht gern lesen, dass Sie diese für den Weiterbetrieb von Kohle opfern würden.
Volle Zustimmung!!!
Auch hier: Gepriesen seien alle jene Länder, die die Christen klein halten!
Beim „Trinity“-Befreiungsakt („Dreifaltigkeit“, die (((Amis))) haben Humor!) wurden ausgerechnet Zentren mit hohem Christenanteil atomisiert. Entwicklungshilfe?
Während wir also zur „Rettung der Schöpfung“ oder aus Sehnsucht nach dem „Jüngsten Gericht“ dem Wahn anheimfallen und unsere Industrie schrotten, handeln die pöhsen Heiden ganz pragmatisch. Wer hat nun die bessere Moral?
Herzlichen Glückwunsch an die Engländer. Ich dachte damals sie seien Schlau, als sie der EU den Rücken kehrten. Offensichtlich haben sie damit ihr Pulver verschossen. In Japan kehrt wohl wieder Vernunft ein, auch wenn es mir leid tut, dass Kohle verbrannt wird. Kann man besser verwenden. Zur Stromerzeugung hätte man Uran.
Das kann der EU nur rechts sein wenn die Engländer sich so doof anstellen mit dem Brexit. Denn so kommt niemand auf die Idee es denen gleich zu tun. :-O
Japan reagiert auf eine Krise und korrigiert die von Ideologie geprägte Entscheidungen, das ist zunächst Realismus und zunächst vorläufig zurück zur Kohle.
Deutschland reagiert mit mehr davon, von den irren klimarettungsideologischen Festlegungen, teils im besten Bewusstsein von deren Sinnlosigkeit und Schadenspotential, ist dann für schnellstmöglichen Abriss und schnellstmöglicher Flutung – Politik der verbrannten Erde, staatlich verordnetes opfern der Wohlstandsbasis – das nennt man kollektivistisch geprägte Todessehnsucht, schon wieder, oder?
Wenn religiös-dogmatische ideologie auf die harte realität trifft……
Rückschläge sind in einer Wende normal und in dieser Form auch kaum prognostizierbar. Langfristig sind die Ziele aber klar gesteckt. Verlassen Sie sich drauf 🙂
Wenn die erkennen was ein kurzfristiges Umschwenken an Vorteilen bringt, dann werden sie sich reiflich überlegen zu den vorherigen, selbst geschaffenen Problemen zurück zu kehren. Asiaten sind grundsätzlich pragmatisch eingestellt also wird man Argumente finden den Weg in den Abgrund noch einmal zu beschreiten. Insbesondere weil bis dahin auch an der dogmatischen Haltung einiger in der EU immer deutlicher zu Tage tritt das dies ein Irrweg ist.
Und wenn die Japaner es nicht erkennen? Dann sind sie vermutlich auch wieder einer religiös-dogmatischen Ideologie aufgesessen, richtig? 😉
Sie alle hier klammern sich an winzige Strohhalme, in der Hoffnung, dass man Ihrer Ideologie, der man international abgeschworen hat, folgt. Sie suchen nach Bestätigung und mit etwas Glück finden Sie immer ein paar kleine Rosinchen, an denen Sie sich erfreuen können. Es sei Ihnen gegönnt, aber wie lange wollen Sie denn noch hoffen, dass Sie wieder in die „gute alte Zeit“ zurückkehren?
Wenn man aus der Kurve fliegt, war das für sie vielleicht nicht prognostizierbar, aber der Totalschaden vielleicht?
Wer fliegt denn aus welcher Kurve?
Wer mit verbundenen Augen Vollgas gibt, fliegt bestenfalls nur aus der Kurve oder knallt gegen die Leitplanke. Oder es geht in einer schönen ballistischen Kurve in den Abgrund. Sehen Sie es als Gleichnis für Personen, die nicht rechnen können („verbundene Augen“) und die, wenn EE nicht funktionieren, nach mehr EE schreien („Gas geben“).
Wer sind denn die, die nicht rechnen können? Und wieso glauben Sie, dass EE nicht funktioniert? Das tut es doch bereits 🙂