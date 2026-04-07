Eine im Jahr 2025 erschienene Studie in „Nature Communications“ des Teams um Jamie Wood aus Australien untersuchte den historischen sedimentären DNA-Gehalt von See-Elefanten der antarktischen Küstengebiete und kam zu dem Schluß, daß die Eisgrenze um das Jahr 1.000 erheblich weiter im Inland lag als heute. Dieses Ergebnis ist ein Hinweis auf hohe mittlere Temperaturen im Hochmittelalter und widerspricht damit der sogenannten „Hockeyschläger“-Theorie der offiziösen Klimaforschung.