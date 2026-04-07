Die globale Temperatur ist im März 2026 gegenüber Februar etwa gleichgeblieben – siehe die Satellitenkurve von Roy Spencer im Titel. Sie liegt nun um 0,38 Grad Celsius höher als das langjährige Mittel. Der Abkühlungstrend neigt sich dem Ende und es deutet sich ab Herbst ein El-Nino an, der die globalen Temperaturen im nächsten Jahr erhöhen wird. El Niño ist eine natürliche zyklische Erwärmung des tropischen Pazifiks, die sich alle 3-5 Jahre ereignet. Das hat zwar nichts mit CO2 zu tun, aber wir werden erleben, wie Politik und Medien die steigenden Temperaturen zum Anlass nehmen werden, ihren fatalen Weg der Energiewende damit weiter zu begründen.
Dieses weiter so dokumentiert das von der Bundesregierung beschlossene Klimaschutzprogramm, das Ende März von Umweltminister Schneider vorgestellt worden ist.
Zwei Wochen später beschloss die Bundesregierung das Klimaschutzprogramm 2026. Umweltminister Schneider konnte stolz verkünden, dass 8 Milliarden € ausgegeben werden, um 25 Millionen t weniger CO2 in 2030 auszustoßen. Das Geld wird zum Fenster hinausgeworfen als hätten wir keine Haushaltsprobleme: Denn dividiert man die Zahlen, kommt man auf die horrende Zahl von 320 € pro t reduzierten CO2. Der CO2– Zertifikate-Preis liegt im Augenblick bei 72,60 €. Das Klimaschutzprogramm veranlasst also Maßnahmen, die viermal teurer sind als der heutige CO2-Preis.
„Es ist uns als Bundesregierung gelungen, dieses Programm ohne größeren Streit zu erarbeiten“.
Ich zeige Ihnen jetzt, um wieviel Geld es wirklich geht, in dem ich einen Punkt aus dem Klimaschutzprogramm herausgreife: die zusätzliche Ausschreibung von 12.000 MW Windkraft ab 2027, was 2.000 Windkraftanlagen entspricht.
10.000 MW Windkraft ausgeschrieben werden, die maximal 7,25 €ct/kWh an Einspeisevergütung bekommen sollen. Am 31.3.2026 hatten wir einen Stand von 69.000 MW Windkraft in Deutschland. Um ja nicht das Ziel von rot-grün-gelb zu verfehlen, hat die Bundesregierung nun die Ausschreibungsmenge um 12000 MW insgesamt erhöht. Das führt aber zu mehr Anlagen mit höherer Vergütung. Denn bislang gab es mehr Anträge als 10.000 MW im Jahr, so dass die höchsten Zuschlagswerte wegfielen. Dadurch waren die Zuschlagswerte deutlich niedriger als 7,25 €ct/kWh. Mit der Mengenausweitung wird es Projektierern wieder eher möglich, ihre Gebote so nahe wie möglich am Höchstwert zu platzieren, weil ja nahezu alles was beantragt wird, bedient wird.
Es gibt aber noch einen zweiten kostentreibenden Effekt der Mehrausschreibung von 12.000 MW Windkraft. Mehr Windkraftanlagen im Bestand senken zusätzlich den Börsenstrompreis dann, wenn es Wind gibt. Dann bekommt der Betreiber die Differenz zwischen Börsenpreis, der dann öfter nahe Null sein wird, und seinem Gebotspreis von bis zu 7,25 €ct/kWh aus dem Bundeshaushalt ersetzt.
Höherer Zuschlagswert und häufigere Zuzahlung wegen niedrigem Börsenpreis führen zu höherer Subvention aus dem Bundeshaushalt. Dr. Christoph Canne von Vernunftkraft hat das ausgerechnet: es führt zu einer Zusatzsubvention von 8 Milliarden € über die nächsten 20 Jahre. Darüber verliert Minister Schneider kein Wort.
So machen es die Schildbürger: Windkraftanlagen dorthin, wo kein Wind weht
Er verbirgt sich im Klimaschutzprogramm zur Windenergie noch ein weiterer Anschlag auf den Bundeshaushalt. Bundesminister Schneider möchte, dass mehr Windenergie im Süden Deutschlands platziert wird:
„Das Referenzertragsmodell wird zu einer regional ausgewogenen Verteilung insbesondere auch für Windenergie im Süden beitragen“
(Klimaschutzprogramm 2026, S.24). Was so harmlos klingt, kostet weitere zusätzliche Milliarden und ist ein Verstoß gegen die Koalitionsvereinbarung, in der es noch hieß, dass das man das Erneuerbare Energie Gesetz überprüfen will „auf Kosteneffizienz unter anderem hinsichtlich unwirtschaftlicher Schwachwindstandorte“.
Der Referenzstandort für große Anlagen in Deutschland liegt bei etwas über 3000 Volllaststunden im Jahr. In Bayern und Baden-Württemberg beträgt er im Durchschnitt etwa 50 -70 %, der Durchschnitt dürfte bei 60 %, also etwa 2000 Vollaststunden liegen. Für diese eigentlich unwirtschaftlichen Standorte wird dann bis zu 1,42 mal 7,25 €ct/kWh, das sind 10,3 €ct/kWh gezahlt. Der durchschnittliche Marktwert für Windenergie an Land war im letzten Jahr 7,44 €ct/kWh. Die Differenz in zwischen 10,3 und 7,44 €ct/kWh ist 2,86 €ct/kWh. Eine 6MW-Anlage macht bei 2.000 Volllaststunden 12 Mio. kWh. Das ergibt im Jahr ein Subventionsbedarf von 343 200 € pro Anlage. Bei 2000 Anlagen sprechen wir von 686,4 Millionen € im Jahr mit einer 20Jahres-Garantie. Das macht dann über 20 Jahre 14 Milliarden € aus.
Diese Tricks zu Lasten der Bürger war man von der Ampel gewohnt, die Bundesregierung macht da munter weiter. Nur der Freistaat Bayern macht das Loch noch größer. Auf Antrag der Landesregierung Bayern, eingebracht vom Bundesvorsitzenden der Freien Wähler, dem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, hat der Bundesrat am 27.März beschlossen, schon in diesem Jahr die Ausschreibungsmenge um weitere 5000 MW Windkraft zu erhöhen, so dass alle, die bislang bei der Ausschreibung wegen zu hohen Preisen zu kurz gekommen sind, noch in diesem Jahr in den Genuss der EEG-Subvention kommen sollen. Das ist Wind-Lobbyismus auf Kosten der Steuerzahler pur. Aber zugestimmt haben alle Bundesländer außer Sachsen. Letztere haben sich wenigstens enthalten.
„Bis Mitte des Jahrhunderts soll die globale Bilanz der Treibhausgasquellen – und senken ausgeglichen sein“.
Die zweite Hälfte des Jahrhunderts heißt zwischen 2051 und 2099. Das war damals so formuliert worden, weil Indien erklärt hatte, nicht vor 2070, und China nicht vor 2060, ein solches Ziel erreichen zu wollen. Die EU will 2050 treibhausgasneutral sein. Die USA und Argentinien wollen überhaupt kein Ziel in diesem Jahrhundert festlegen.
Warum in aller Welt fälscht die Bundesregierung den Text des Pariser Abkommens in ihren offiziellen Dokumenten, um in Abweichung von Paris bereits 2045 treibhausneutral zu werden?
Da wird man als Antwort hören: Das Bundesverfassungsgericht hat uns aufgegeben, 2050 klimaneutral zu werden. Das war zwar falsch und naturwissenschaftlich höchst fragwürdig, aber kein Bundesverfassungsgericht würde die Bundesregierung daran hindern, anstatt 2045 die Zahl 2050 ins Klimaschutzgesetz zu schreiben. Und schon hätten wir heute eine Gnadenfrist von 5 Jahren gewonnen, um der höchstbedrängten Industrie und den durch CO2-Steuern abkassierten Bürgern Luft zu verschaffen. Ein fünfjähriges Moratorium für die europäischen und deutschen Klima-Sonderlasten würde unmittelbar ein neues Wirtschaftswunder entfachen!
Doch Kanzler Merz hatte es im März 2025 für nötig befunden, mit Hilfe von Grünen und Linken(!) die Jahreszahl 2045 in das Grundgesetz, Artikel 143 h, zu schreiben. Und diese Zahl wieder zu ändern, ist schwierig, weil SPD, Grüne, Linke auf absehbare Zeit eine Sperrminorität von 25 % zustande bringen werden.
Das Klimaschutzgesetz auf die Zahl 2050, und damit wieder auf EU – Norm hoch zusetzen, ist durch diese Operation nicht einfacher geworden.Unabhängig hiervon könnte und müsste sich die Bundesregierung den Nationen Italien, Tschechien, Polen, Belgien, Ungarn und Griechenland anschließen, die die CO2-Bepreisung für die nächste Zeit aussetzen wollen.Die Bundesregierung könnte ohne weiteres bis 2028 die Verteuerung von Gas, Öl, Benzin und Diesel durch die CO2-Steuer aussetzen und damit ein beispielloses Konjunkturprogramm entfachen. Wenn überhaupt soll es hierfür erst 2028 einen europäischen CO2– Emissionshandel geben.Die Bundesregierung könnte sofort das Fracking-Verbot für Deutschland aufheben, was zu einer Reindustrialisierung Deutschlands führen würde.Die Bundesregierung könnte das Kernkraftverbot aufheben.Die Bundesregierung könnte sofort den Kohleausstieg bei noch 27 großen Kohlekraftwerken beenden oder aufschieben.Zwar liebäugelt Bundeskanzler Merz mit einer Verschiebung des Kohleausstiegs, aber sein Parteikollege Ministerpräsident Wüst hat sich in NRW feiern lassen, dass er die rheinischen Braunkohlereviere, die noch hunderte Jahre Energie liefern könnten (und zwar für Strom und für Kraftstoffe aus Kohle, wie es Helmut Schmidt in den siebziger Jahren untersuchen liess) mit Rheinwasser volllaufen lassen will, um somit den nächsten Generationen diesen Kohlenstoffschatz unwiederbringlich zu zerstören.Wir haben zu viele grüne Zerstörer an den Schalthebeln der Politik, die das Parteibuch von CDU und SPD haben. Es liegt an uns, den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes, auch in den Wahlkabinen zum Ausdruck zu bringen, dass wir mit dieser Politik nicht einverstanden sind.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Wir Deutschen haben uns zu schämen uns ob dessen, wie beschränkt uns die Regierenden halten, dass sie glauben sie können uns mit diesem miesem Theaterstück des „Nur-einmal-am-Tag-Dieselpreis-Änderungs-12Uhr-Mittags-Gesetz“ hinter die Fichte führen, nachdem sie unsere Energie-Resilienz systematisch zerstört haben und von einer Energiefalle in die nächste stolpern – Deutsche schämt euch – ihr habt sie immer wieder gewählt, oder?
Wenn Ende des Jahres ein El Niño erwartet wird, woher dann der Temperatursprung von 2023/24? Hunga Tonga?
Marcus Portius 7. April 2026 22:38
Von dem zu dieser Zeit stattfinden El Nino (Juni 2023 – April 2024)?
Der 2023/24 war ein starkes El Niño Ereignis, 2026/27 soll ein Super El Niño Jahr werden. Das ist schon recht ungewöhnlich so schnell hintereinander.
Was ist Ihr, als Oberexperte, Problem mit dem Vulkanausbruch und einem möglichen Einfluss auf die Temperatur?
Marcus Portius 8. April 2026 21:00
Das mag ungewöhnlich sein, hat aber nichts mit Ihrer ursprünglichen Frage nach der Ursache des Temperaturanstieges 2023/2024 zu tun. Uns sie zeigen ja selbst, dass dort ein El Nino statt fand.
Wo habe ich mich dazu geäußert?
Wer verbietet Kernenergie? – Der Staat
Wer verbietet Verbrenner? Der Staat
Wer organisiert die Massenmigration? Der Staat
Wer setzt die Menschenrechte aus? Der Staat
Wer zockt die Menschen ab? Der Staat
Wer nutzt die Menschen als Versuchsratten? Der Staat
(Corona-Impfstoffe)
Was man euch bei den Mainstream Medien nicht zeigen wird:
https://youtu.be/o_2o7X1yvIc
Unser Staat verfolgt die Ärzte, die ihrem Gewissen treu
geblieben sind und Maskenatteste bescheinigt haben.
8 mal steht die Polizei vor deiner Tür. Dr. Witzschel sitzt
im Knast noch 1 Jahr und 4 Monate.
Die sitzen jetzt über 3 Jahre in Untersuchungshaft.
22 h sitzen sie isoliert in ihrer Zelle. 1 Stunde Freizeit
wo sie duschen und telefonieren können, 1 Stunde Hofgang.
Besuche limitiert.
Wer behandelt solche Ärzte wie Kriminelle oder Mörder?
Der Staat.
Wer fängt Kriege an? Der Staat.
Nicht die Unternehmen, NIcht der Kapitalismus.
Wer hat den Krieg in der Ukraine angefangen?
Der Staat.
Welcher Staat? Russland.
Wem ist das völlig egal? Der AfD.
Lieber Herr Gouder, Putin hat den Krieg angefangen, weil er sich als eine Wiedergeburt eines Zaren fühlt, der ehemalige Zaren-Gebiete zurückerobern will. Deutschland war nie ein ehemaliges Zarengebiet. Es hat noch niemals zum Zarenreich gehört.
Deshalb gilt: Wir sollten deutsche Interessen vertreten und uns die Energieträger dort holen, wo sie für uns am günstigsten sind. In der Ukraine haben wir nichts verloren.
Und nebenbei: es waren ukrainische Soldaten, die nach Kriegsende volksdeutsche Frauen aus Rumänien und Ungarn im August 1945 zur Zwangsarbeit in die Ukraine verschleppt haben. Einfach auf der Straße eingefangen und mitgenommen. Aus meiner Verwandschaft auch. Viele der deuschen jungen Frauen sind gar nicht mehr heimgekommen oder ein Jahr später mit einem Kind heimgekommen. Aber davon wissen Sie nichts.
Das widerspricht sich ja nicht. Der Staat hat den Krieg in Ukraine angefangen.
Wer hat völkerrechtswidrig den Krieg in Iran angefangen?
Die USA wieder der Staat.
Wem ist das völlig egal? Dem mainstream Medien treuen Glotzer.
Die Auslöschung einer ganzen Zivilisation ist mit dem Völkerrecht konform. 🙂
Weil die USA das tut. Wenn das Putin wäre, dann wäre es ein Kriegsverbrechen.
Wenn der Staat nichts unternommen hätte gegen Corona, wäre das Geschrei groß gewesen.
…..Geschrei groß gewesen!!
Aber nur weil die Mehrheit der Deutschen, genannt der deutsche Michel ein untertäniges thumbers Volk ist. Und dazu gehören Sie leider auch, Herr Gouder wie viele Michels hier im Forum, bezahlt oder nicht.
Leute die durchblicken, was bei Corona gelaufen ist, haben nicht geschrien. Sondern nur geschrien und protestiert wegen der Einschränkung der Freiheit.
Gelaufen ist, dass die Sterblichkeitsrate in Bundesländern mit hoher Impfqote wie Bremen, auch am höchsten war. In Sachsen mit der niedrigsten Impfquote war sie am geringsten. Leute, die geimpft waren, sind abermals erkrankt, oft mit schlimmen Nebenfolgen. Ungeimpfte wie die ganze Familie von uns, überhaupt nicht. Obwohl mein Sohn Altenpfleger war und seine Verlobte auf der Intensivstation eines Krankenhauses arbeitete. Alle von uns ungeimpft und nicht an Corona erkrankt.
Die Coronasauerei war die Generalprobe wie weit man bei den Deutschen die Demokratie wegen nichts und wider nichts einschränken kann.
Und beim Klima läuft es genauso. Die Klimarettung ist ein Programm zur Zerstörung unseres Freiheit. Und wir sollen die Zerstörung auch noch bezahlen. Und Sie und die anderen deutschen Michels begreifen das nicht. Woran liegts, dass Ihnen elementare Vorgänge verschlossen bleiben?
Ich kann Ihnen leider nicht helfen
In Schweden hat der Staat keine Maßnahmen eingeleitet und da gab es kein Geschrei.
Das stimmt doch überhaupt nicht was Sie hier schreiben.
Vielleicht ist der eigene Staat in Feindeshand seit WK II – schon mal diesen Gedanken gehabt? Obwohl ich dem Libertarismus und einen Minimalstaat anhänge, sehe ich die vielen Gesetze, wie drakonische Denkverbote (bis zu 12 Jahre Knast!), die ein Feind nicht schlimmer hätte erlassen können. Niemand redet von den astronomischen Bücherverboten und (klammheimlichen!) -verbrennungen seit 1945. Was ist mit den intelligenten Deutschen los, daß sie die vielen Feindeshandlungen nicht sehen?
Warum sind die Spritpreise nicht runter gegangen nach der Spritpreisregelung der Regierung also Erhöhung nur noch einmal täglich? Ich habe das Gefühl, dass es noch schlimmer wird.
Ich glaube die Bestrafung ist nicht hart genug. Vielleicht abschießen oder sowas.
Die Regierung braucht mehr Expertenkommissionen.
Wegen dem Krieg in Ukraine und Iran leben wir in harten Zeiten.
Also müssen dementsprechend die Bürger mehr abgezockt werden.
Aus dem Land der Denker und Forscher ist das Land der Dummen geworden, es erinnert stark an Idiocracy
https://de.wikipedia.org/wiki/Idiocracy
Schul-Physik 8. Klasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Energie kann nicht erneuert werden
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Hauptsatz_der_Thermodynamik
–> Wärme immer von warm zu kalt
–> IPCC lügt mit Wärmepuffer
Dr. Merkel wurde gewarnt
Video-Botschaft von
Ex-ZDF Meteorologe
Dr. Wolfgang Thüne 2015_08_25 https://youtu.be/UK4PMA_WgCw?si=o9Scp17L8YnK0Kpb
Schul-Biologie
CO2 ist Dünger
Zu wenig CO2 –> CO2 Begasung & Düngung alle Infos https://www.gasido.de/blog/posts/co2-im-gewaechshaus-co2-begasungduengung-alle-infos
NASA-Satellitendaten belegen „schockierend großen“ Düngeeffekt durch CO₂
2021_10_20 https://www.epochtimes.de/umwelt/nasa-satellitendaten-belegen-schockierendgrossen-duengeeffekt-durch-co%E2%82%82-a3625655.html National Bureau of Economic Research https://www.nber.org/ Environmental Drivers of Agricultural Productivity Growth_ CO₂ Fertilization of US Field Crops Issue Date October 2021 Revision Date December 2025 https://www.nber.org/papers/w29320 https://doi.org/10.3386/w29320
Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds
2016_04_26 https://www.nasa.gov/technology/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth-studyfinds/
Rising CO2 Levels Greening Earth NASA Goddard
2016_04_16 https://www.youtube.com/watch?v=zOwHT8yS1XI
Deserts ‚greening‘ from rising CO2 CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia
2013_07_03 https://www.csiro.au/en/news/All/News/2013/July/Deserts-greening-from-rising-CO2
Trump beerdigt CO2-Dogma: Prof. Fritz Vahrenholt über das Ende der Klimawende Video anschauen! 2025_08_07 https://weltwoche.de/daily/trump-beerdigt-co2-dogma-prof-fritz-vahrenholt-ueber- das-ende-der-klimawende/
Trump, Retter der Wissenschaft: Mit ihrem nüchternen Bericht zur Erderwärmung holt die US-Regierung die Klimaforschung von der Agitprop auf den Boden der Realität zurück 2025_08_04 https://weltwoche.de/daily/trump-retter-der-wissenschaft-mit-ihrem-nuechternen- bericht-zur-erderwaermung-holt-die-us-regierung-die-klimaforschung-von-der- agitprop-auf-den-boden-der-realitaet-zurueck/
Trump beerdigt CO2-Dogma: Prof. Fritz Vahrenholt über das Ende der Klimawende
2025_08_07
https://www.youtube.com/watch?v=uYa4wal3pTU
Offizieller Bericht des US-Energieministeriums zeigt: CO2-Verteufelung schadet dem Klima mehr, als sie nützt
2025_08_06 https://weltwoche.de/daily/offizieller-bericht-des-us-energieministeriums-zeigt-co2- verteufelung-schadet-dem-klima-mehr-als-dass-sie-nuetzt/
A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate (DOE) Sehr detaillierter Bericht 2025_07_23 https://www.energy.gov/sites/default/files/2025- 07/DOE_Critical_Review_of_Impacts_of_GHG_Emissions_on_the_US_Climate_J uly_2025.pdf
USA kippen Agenda 2030: UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung offiziell verurteilt – „unvereinbar mit amerikanischer Souveränität“ 2025_05_05
https://uncutnews.ch/usa-kippen-agenda-2030-un-ziele-fuer-nachhaltige- entwicklung-offiziell-verurteilt-unvereinbar-mit-amerikanischer-souveraenitaet/
USA lehnen Agenda 2030 offiziell ab Bei einer UN-Sitzung erklärte US-Außenminister Kerry, die USA stimmten gegen die Resolution, weil sie die Agenda 2030 und die SDGs bekräftige. Diese Programme seien laut Kerry „globalistische Vorhaben“, die… 2025_05_3 https://old.bitchute.com/video/PdUyZFubd5N9/
CO₂ nicht klimaschädlich: Donald Trump beendet den Klimaschwindel! 2025_06_30 https://deutschlandkurier.de/2025/07/co%e2%82%82-nicht-mehr-klimaschaedlich- donald-trump-beendet-den-klimaschwindel/
USA haben „Klimabetrug“ offiziell beendet 2025_07_05 https://tkp.at/2025/07/05/usa-haben-klimabetrug-offiziell-beendet/ NYT:
„Trump stellt Wissenschaftler ein, die den Konsens zum Klimawandel anzweifeln“ Zu dem Kongress wurden Wissenschaftler eingeladen, die sich mit seriöser Wissenschaft befassen 2025_07_10 https://tkp.at/2025/07/10/nyt-trump-stellt-wissenschaftler-ein-die-den-konsens-zum-klimawandel-anzweifeln/
Darunter befinden sich:
Dr. Willie Soon https://tkp.at/2024/01/12/astrophysiker-willie-soon-zerlegt-klima-narrativ-bei- tucker-carlson/
00:01:49 Fossile Brennstoffe im Weltraum
00:14:27 Globale Erwärmung im Laufe der Geschichte
00:25:31 Äußere Einflüsse ruinieren die
Wissenschaft Dinosaurs versus doom-mongers 2025_01_21 https://www.youtube.com/watch?v=eESrGB_ePuE
Dr.Michael Connolly https://tkp.at/2023/10/06/studie-23-sonnenphysiker-und-klimawissenschaftler- widersprechen-behauptungen-des-ipcc/
Dr. Roy Spencer https://tkp.at/2024/01/31/die-tricks-der-klimawandler-und-sonnenleugner-um- uebermaessige-erderwaermung-vorzutaeuschen/
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2025_08_07
https://www.youtube.com/watch?v=uYa4wal3pTU
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2025_08_06 https://weltwoche.de/daily/offizieller-bericht-des-us-energieministeriums-zeigt-co2- verteufelung-schadet-dem-klima-mehr-als-dass-sie-nuetzt/
A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate (DOE) Sehr detaillierter Bericht 2025_07_23 https://www.energy.gov/sites/default/files/2025- 07/DOE_Critical_Review_of_Impacts_of_GHG_Emissions_on_the_US_Climate_J uly_2025.pdf
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„Trump stellt Wissenschaftler ein, die den Konsens zum Klimawandel anzweifeln“ Zu dem Kongress wurden Wissenschaftler eingeladen, die sich mit seriöser Wissenschaft befassen 2025_07_10 https://tkp.at/2025/07/10/nyt-trump-stellt-wissenschaftler-ein-die-den-konsens-zum-klimawandel-anzweifeln/
Darunter befinden sich:
Dr. Willie Soon https://tkp.at/2024/01/12/astrophysiker-willie-soon-zerlegt-klima-narrativ-bei- tucker-carlson/
00:01:49 Fossile Brennstoffe im Weltraum
00:14:27 Globale Erwärmung im Laufe der Geschichte
00:25:31 Äußere Einflüsse ruinieren die
Wissenschaft Dinosaurs versus doom-mongers 2025_01_21 https://www.youtube.com/watch?v=eESrGB_ePuE
Dr.Michael Connolly https://tkp.at/2023/10/06/studie-23-sonnenphysiker-und-klimawissenschaftler- widersprechen-behauptungen-des-ipcc/
Dr. Roy Spencer https://tkp.at/2024/01/31/die-tricks-der-klimawandler-und-sonnenleugner-um- uebermaessige-erderwaermung-vorzutaeuschen/
Merkel und Klimakabinett Dr. Merkel wurde gewarnt von der Leyen als Ministerin Video-Botschaft von Ex-ZDF Meteorologe Dr. Wolfgang Thüne 2015_08_25 https://youtu.be/UK4PMA_WgCw?si=o9Scp17L8YnK0Kpb
Prof. Doehler https://www.vernunftkraft-odenwald.de/wp-content/uploads/2019/09/Erster-Offener- Brief-an-Klimakabinett_Prof-Doehler.pdf Offener Brief Hannover, den 23.04.2019 An die Mitglieder des Klimakabinetts: Olaf Scholz Peter Altmaier Bundeskanzlerin Angela Merkel Finanzminister Bundeswirtschaftsminister Bundesinnenminister Horst Seehofer Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner Bundesminister für Verkehr Andreas Scheuer Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Svenja Schulz Kanzleramtschef Helge Braun Regierungssprecher Steffen Seibert Zur Kenntnis an: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Christian Lindner (FDP), Wolfgang Kubicki (FDP), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Volker Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Greta Thunberg (Fridays for Future)
Ralf D. Tscheuschner: CO2: Pseudowissenschaft – Ideologie – Politik 2018 https://www.academia.edu/37913451/Ralf_D_Tscheuschner_2018_CO2_Pseudowis senschaft_Ideologie_Politik Punkt 1.6 ff Unterrichtung Fr. Dr. Merkel (Physikerin) und ihre Antwort „2.6. Die Methode der Physikerin Dr. Angela Merkel Ich nenne immer Klimawandel und Ressourceneffizienz oder Endlichkeit der Ressourcen in einem Zusammenhang, weil ich keine Lust habe, mich immer mit den Zweiflern auseinanderzusetzen, ob der Klimawandel nun wirklich so schwerwiegend sein wird und so stark stattfinden wird. Quelle: Rede der Bundeskanzlerin beim internationalen WBGU-Symposium am Mittwoch, dem 09.05.2012, in Berlin“
Zu Ostern wurden mal über 30 GW an Windstrom abgeregelt über Sonntag und Montag. Alleine den Sonntag hat das 100 Mio. € gekostet.
Die nächsten Tage geht es so weiter mit Abregelung von Wind und PV.
Allein der satz:
nun um 0,38 Grad Celsius höher
rollt mir zehennägel auf.
Das ist ein derart rechnerischer wert, den keiner hinterfragt Wie soll das gemessen werden ?
Allein die meßtoleranzen sind um einiges höher, womit diese zahl im meßwertrauschen untergeht.
Mit Schmunzeln: 0,38 Grad Celsius. Halten wir inne. Schweigen wir einen Moment — aus Respekt. Drei Zehntel und acht erbärmliche Hundertstel Grad, und bereits krümmen sich die Zehennägel wie Habsburger Dynastien im Niedergang. Welch sensorisches Meisterwerk! Während ordinäre Lebewesen — Eidechsen, Pilze, CDU-Abgeordnete — Wärmeschwankungen dieser Größenordnung klaglos wegstecken, haben Sie offensichtlich das evolutionäre Glück einer dermalen Hochpräzisionsmesstechnik geerbt, die selbst NASA-Instrumente vor Scham in den Boden sinken ließe. Bitte gehen Sie zur Wissenschaft und lassen Sie Ihre Thermorezeptoren untersuchen.
Aber: vielleicht sind Sie gar kein Einzelfall? Vielleicht erklärt Ihre zehennägelbasierte Klimasensorik endlich das große demographische Rätsel unserer Deutschen Kleptokratischen Republik — jene steigenden Zahlen an Hitzetoten, die bereits bei 25 Grad im Schatten zu beklagen sind. Sizilianer grillen bei solchen Temperaturen ihre Großmütter und nennen es Herbst. Aber hier? Exitus. Massenweise. Sind wir mutiert? Werden wir zu zweibeinigen Grubenottern — infrarotgeführt, aber leider ohne Hirn? Oder doch eher zum Prachtkäfer, der im klimatisierten E-SUV zur Klimademo kachelt (und das für Haltung hält)?
Denn selbstverständlich darf in diesem Panoptikum des organisierten Irrsinns unser Zweitwahlkanzler nicht fehlen: jener zahnlose Reiter auf seinem trojanischen Energieklepper, dessen Versprechungen gerade einmal die Halbwertszeit von Vanilleeis bei 25 Grad haben — und dessen exazerbierender Narzissmus ihn daran hindert, das auch nur im Ansatz zu bemerken. Er reitet. Er verspricht. Er lächelt dieses Lächeln, das zwischen frisch geweihtem Ministrantenanzug und notariellem Spendenquittungsblock schillert. Und das Volk? Steht Spalier. Begeistert. Denn Blödheit ist der einzige wirklich nachwachsende Rohstoff dieser Republik — gefördert ohne Förderdeckel, exportiert ohne Zoll.
Seine christliche Gesinnung — durch und durch, Schicht für Schicht, bis man auf den nackten Machtinstinkt stößt — leuchtet dabei wie ein Adventsstern über dem Stall: warm, einladend, und vollkommen unberührt von dem, was darunter liegt. Den Logenplatz im Beichtstuhl? Längst gebucht. Auf Lebzeiten. Mit Namensschild.
Globale Temperaturen sinken, doch in Deutschland herrscht Hitzepanik. Obwohl die Sommer seit 10 Jahren auch in Deutschland nicht mehr wärmer werden. Der Grund ist einfach: Die Sonnenstunden sind ausgereizt, auf einem oberen Niveau angelangt und deshalb stagnieren die Temperaturen auch auf diesem Niveau.
Wollen wir hoffen, dass die schönen Sommer uns noch lange erhalten bleiben. Dann können wegen der hochen Benzinpreise die Leute zuhause Urlaub machen. Ich möchte nicht mehr in den Süden hetzen, um dort Sonne und Wärmefür unsere trüben Winter zu tanken.
Mal ohne Kommentar …
https://www.youtube.com/watch?v=aoUTQRhPUGU
Michael Poost 7. April 2026 11:23
Da sind einige offensichtlich falsche Thesen drin. Die offensichtlichste: Der CO2-Gehalt steigt „extrem monoton und stur linear. Er steigt um ziemlich genau 2ppm pro Jahr pro Jahr wie in langsames Uhrwerk.„. Die Realität sieht so aus:
Der Rest des Beitrages ist ähnlich:
Man kann sich die Zeit sparen, sich das anzusehen … Ist das ein gutes Beispiel für einen Kontrafunk-Beitrag? Sind die alle so?