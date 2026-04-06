Von Jo Nova
Während die Australier über Grace Tame oder Brittany Higgins sprachen, veränderte sich die Grundlage industrieller Energie still und leise.
Australien hegt zwar eine puritanische Abneigung gegen Atomkraft, doch weltweit sind 437 Reaktoren in Betrieb, die 9 % des globalen Stroms erzeugen. Eines Tages könnten die Australier technologisch so weit fortgeschritten sein wie Armenien und Bangladesch. Hoffen wir es…
In den letzten fünfzig Jahren waren die USA die führenden Nationen in der Kernenergie, gefolgt von Frankreich – und zwar mit großem Abstand. Doch China ist im Begriff, diese globale Rangliste zu verändern.
Derzeit in Betrieb befindliche Kernkraftwerke
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Im Bau
Derzeit befinden sich 78 Reaktoren im Bau, die weitere 78.986 MW Leistung beisteuern werden, und fast alle davon befinden sich in einem einzigen Land.
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Die Liste der betriebsbereiten Reaktoren steht bei 438 mit einer Kapazität von 400.680 MWe, was einem Anteil von 9 % an der globalen Stromerzeugung und 2.667.383 GWh (2024) entspricht.
Warum sprechen wir nicht darüber?
https://joannenova.com.au/2026/03/china-aims-to-be-the-new-global-king-of-nuclear-power-and-no-one-is-paying-attention/
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
In China ist die Kernkraft nur ein Nebenkriegsschauplatz und verliert siet Jahren an Bedeutung im Stromsektor.
Genau:
Der Anteil der Kernkraft am chinesischen Strommix ist nicht gesunken, sondern stetig gewachsen – von unter 2 % vor etwa 15 Jahren auf heute circa 5 %.
Bis 2035 plant China eine Kapazität von 200 GW (aktuell ca. 62 GW). Bis 2050 soll die Kernkraft mindestens 15 % des Strombedarfs decken.
Wiki sagt was anderes vielleicht?
China baut Thorium-Reaktor zur Stromerzeugung in der Wüste Gobi 2024_07_28 https://futurezone.at/science/china-baut-thorium-fluessigsalz-reaktor-wueste-gobi2029-betrieb-zeitplan/402930021
Chinas Thorium-Reaktor soll praxistauglich sein Chinesische Wissenschaftler haben neuen Brennstoff in den laufenden ThoriumReaktor in der Wüste Gobi gefüllt. 2025_04_18 https://futurezone.at/science/china-thorium-reaktor-salz-brennstof-nachgefuelltusa/403033509
Von Uran zu Thorium: Chinas Vorreiterrolle in der Kerntechnologie 2025_05_02 https://www.stern.de/digital/technik/thorium-statt-uran–chinas-neue-wege-in-derkerntechnologie-35687780.html
China investiert Milliarden in den Bau neuer Atomkraftwerke
2024_08_21 https://www.derstandard.de/story/3000000233266/china-investiert-milliarden-in-denbau-neuer-atomkraftwerke
Teurer grüner Filz um den Atomausstieg
2024_03_26 https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2024/teurer-gruener-filz-um-denatomausstieg/
Von der Leyen LIVE: Speech at the Nuclear Energy Summit
2024_03_21 https://t.co/zPDSkXfJlI Atom-Gipfel in Brüssel: Eine Allianz für Kernkraft in Europa
2024_03_21 https://www.tagesschau.de/ausland/europa/atomgipfel-bruessel-100.html
Dual-Fluid-Finanzchef: „Unsere Technologie senkt die Stromkosten für Endkunden auf 10 Cent pro kWh“ 2024_03_08 https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/dual-fluid-finanzchef-unsere
China wird die wirtschaftlich führende Nation der Erde werden. Kernenergie ist da nur ein klitzekleines Modul und insgesamt gesehen irrelevant.
Das wissen alle, ist aber nicht weiter interessant.
Viel interessanter für die Zukunft in der wir leben wollen, sind die Nationen, wo die glücklichsten Menschen leben.
Die nordischen Länder sollten wir uns als Beispiel nehmen.
Genau, Werner Björn, jetzt haben Sie endlich einmal Ihrer Gedankenwelt freien Lauf gelassen:
Dumm, blöd und sich selbst zu Grunde richtend => aber glücklich!
Glücklich ist aber nur auf Ihren Thesen aufgebaut, es wird Hungern und Sterben geben, ohne gesicherte Energie.
Wenn Sie das nicht verstehen, bitten Sie einen Freund, Ihnen das mit einem 5 kg Hammer in Ihren Schädel einzubläuen. Ob es hilft? Eine Minimal-Substanz an funktionierenden Gehirnzellen sollte schon vorhanden sein.
Dänen, Finnen, Schweden, Isländer, Norweger sind in der Welt des Peter Puschner
Die Denke der Rechtsextremen ist wirklich unterirdisch. Ein glückliches, erfülltes Leben führen kommt für die nicht infrage. Das fürchten sie aus gutem Grund. Damit hätten sie sich selbst abgeschafft.
Lesen können Sie offenbar auch nicht. Dänen, Finnen, Schweden, Isländer, Norweger sind tausendmal schlauer als Sie.
Können Sie wirklich immer nur Unwahres und vor allen Dingen unsinniges schreiben?
Führen Sie doch auf jeden Fall Ihr glückliches, erfülltes Leben, keiner missgönnt es Ihnen, aber, und das macht den Unterschied:
Lassen Sie doch jeden selbst entscheiden, wie er selbst sein eigenes Leben glücklich und erfüllt führen will. Genau das können Sie nicht. Wer nicht nach Ihrer Ideologie tanzen will, ist rechtsextrem und unterirdisch, was für ein ausgemachter und vor allen Dingen intoleranter Quatsch!
Ruhig Peter ruhig. Werner Beinhart ist gerade mit seinem Motorrad gegegen die Mauer einer Brauerei gekesselt. Nix passiert. Wenn er wieder nüchtern ist wird alles gut.
„Die Denke der Rechtsextremen“
und wie kommen Sie zu diesem Urteil? Nur weil man sich nicht Ihrer kruden Meinung anschließen mag bedarf es keines extremen Weltbildes. Diese Aussage lässt aber zumindest Rückschlüsse auf den Erstautor zu, dem offensichtlich linke Extremisten gedanklich sehr nahe stehen. Also Danke für den Einblick in Ihre Gedankenwelt, das macht es sehr viel einfacher Ihre Aussagen tendenziell einzuordnen. 😀
So wie Schweden, die kriminelle „Südländler“ ohne Ende nach Schweden pumpten und glücklich für deren Sozialhilfe malochen.
„China wird die wirtschaftlich führende Nation der Erde werden.“
Eine steile These! Und wann, ca.?
Können Sie es irgendwie begründen, ökonomisch bitte, da Sie ja offenbar ein profunder Chinakenner sind, oder?
Vielleicht einfach nur, weil es die TUGENDEN, die einst Deutschland zur führenden Nation in Forschung und Technik machten und die in der BRD restlos zerstört wurden, hochhält?
Sie sind ungebildet, Herr Lange. Dass China teilweise das wirtschaftlich stärkste Land der Erde wird ist historisch gesehen seit Christi Geburt die Wiederherstellung der Normalität. Nix „steile These“.
Da haben sie ja nicht mal die solide Quelle von Wiki gelesen vielleicht?
Da steht was von einer Beschleunigung der Entwicklung.
Die Prozente der Stromproduktion soll sich alle 10 Jahre verdoppeln.
Vielleicht sehen sie das auch an den Zahlen:
Die installierte Leistung von Kernkraftwerken ging zwar nur um 2.4% hoch (2019-2020) aber der eigentliche Trend an der Kapazitaet ist -72.6%. Das ist weil die abgebauten (alten) Kraftwerke da mit rein zaehlen.
Was denken sie heisst das? Hiesse das vielleicht, das die eigentliche Kraftwerksleistung schon neue moderne Kraftwerke sind?
Wenn im Norden die gluecklichsten Menschen wohnen, warum hat Finnland, das angeblich mit ganz vorne ist bei glucklichen Menschen, eine hoehere Selbstmordrate als andere Laender in Europa?
Suizid macht glücklich, sieht man doch an der wirtschaftlichen Variante hierzulande und die allseits darüber lachenden Grünlinken. :-O
>> eine hoehere Selbstmordrate als andere Laender in Europa <<
Weil bei uns erledigen das die Messermänner aus „Südland“?
Herr Schulz mal wieder mit seiner Kernkompetenz; der Uninformiertheit.
Da musste er sich aber sämtliche Knochen verbiegen, um den Menschen in Finnland eine besonders hohe Selbstmordrate anzudichten.
Suizidrate nach Ländern – Wikipedia
Wer ist den dieser „wir“?
In den Ämtern der Bezirksregierungen sitzen grün gehauchte Beamte, die dafür existieren die Kernenergie kritisch zu betrachten und möglichst viel zu verbieten.
Solange diese Armee von Beamten dort in den Ämtern sitzen, kann in Deutschland die Kernenergie niemals revolutioniert werden.
Die gehen auch nicht freiwillig weg und umtauschen kann man sie nicht.
Dafür müsste man all diese Ämter abschaffen.
Selbst mit der AFD vermutlich nicht möglich.
Ich wünschen den unchristlichen Chinesen alles Gute! Da sie „weißen Teufel“ und die „gelben Teufel“ (englische bzw. chinesische Christen) gut im Griff haben, klappt es auch mit einer sauberen Moral. Die Entstellung der „christlichen Werte“ zur Kenntlichkeit kann die Welt derzeit in Echtzeit studieren. Ohne christliche Mitleidsverblödung klappt es auch mit Lehre und Forschung und damit auch das Streben nach billiger Energie.
Wenn wir darüber nicht sprechen, dann tun es eben andere.
„Moskau bietet Indonesien außerdem schwimmende und landbasierte Kernkraftwerksprojekte an“ …
Niederländischer Offshore-Riese Allseas setzt auf kleine Kernreaktoren …
Die deutsche Politik soll das Klima lieber mit horizontweiten Solarplattenfeldern und methanfreien Furzkühen brillieren – „denn es gibt in Deutschland viel Grünland“ …
In D wird nicht darüber gesprochen,weil die die Altparteien alles dafür getan haben, die Kernenergie in D auszulöschen.Und die große Mehrheit ist inzwischen so verdummt,dass sie gar nicht mitbekommt,wie das Land ruiniert wird. In ein paar Jahren wird niemand dafür verantwortliche sein.
Das ist ja das schöne an den Kollektivismen, die Zerstörer ereilt keine Strafe: Stalin, Mao, Pol Pot, oder?